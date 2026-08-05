Una médica infectóloga analizó la caída de la vacunación en Argentina: qué cambió después de la pandemia

La caída de la vacunación en Argentina dejó de explicarse sobre todo por el acceso y pasó a estar marcada por la desconfianza

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La caída de las coberturas de vacunación en Argentina dejó de responder principalmente a problemas de acceso. El desafío, según un informe del Observatorio Humanitario de la Cruz Roja Argentina, pasa cada vez más por la confianza. El relevamiento, realizado sobre 3.888 personas de 16 años o más en 16 provincias entre marzo y abril de este año, mostró que el 97% de quienes intentaron vacunarse logró hacerlo. Sin embargo, entre quienes no completaron sus esquemas, el 54% identificó la desconfianza como la principal barrera.

El estudio llega en un contexto de deterioro sostenido de las coberturas. En menos de una década, algunos refuerzos del calendario infantil pasaron de niveles superiores al 90% a menos del 50% y, por primera vez, ninguna vacuna del Calendario Nacional alcanzó durante 2024 el 95% de cobertura recomendado por la Organización Mundial de la Salud para garantizar la inmunidad colectiva, un nivel considerado clave para impedir la circulación de enfermedades prevenibles incluso entre quienes no pueden vacunarse.

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Para Florencia Cahn, médica infectóloga y directora de Vacunas de Fundación Huésped, los resultados no hacen más que confirmar una tendencia que el sistema sanitario viene observando desde hace años. “Para nada están exagerando y los datos preocupan, porque ya desde antes de la pandemia teníamos una caída en las coberturas de vacunación y después de la pandemia siguieron cayendo”, afirmó en Infobae a la Tarde.

La desinformación, las fake news y los discursos anticiencia erosionaron la confianza en las vacunas desde la pandemia, según Florencia Cahn (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de otros momentos de la historia reciente, explicó, el problema no parece estar en la disponibilidad de dosis. “No tenemos informes de que haya falta de vacunas. Pero las vacunas en la heladera no sirven para nada, tienen que llegar a las personas”, resumió.

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El propio informe respalda esa afirmación: apenas el 13% de los encuestados mencionó la distancia hasta un vacunatorio como una dificultad y el 20% señaló la falta de tiempo, mientras que la pérdida de confianza, la percepción de que ya no es necesario vacunarse y el temor a posibles efectos adversos concentraron la mayoría de las respuestas.

Para la infectóloga, ese cambio de escenario comenzó a consolidarse durante la pandemia y todavía persiste. “Hay desinformación desde la pandemia y un sector con discurso anticiencia que busca deslegitimar todo lo vinculado a la ciencia y la tecnología. Eso es un combo peligroso”, sostuvo. A su entender, la circulación de noticias falsas y el cuestionamiento a la evidencia científica terminaron erosionando la confianza en una de las herramientas de prevención más efectivas de la medicina.

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Un informe de la Cruz Roja Argentina relevó a 3.888 personas en 16 provincias y mostró que el 97% de quienes intentó vacunarse pudo hacerlo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consecuencia, advirtió, excede la decisión individual de vacunarse o no. Cuando disminuyen las coberturas, también se debilita la protección colectiva que impide la circulación de virus y bacterias. “Cuando no estamos suficientemente vacunados y de manera colectiva, eso hace que enfermedades que estaban controladas puedan volver. Un ejemplo de esto es el sarampión”, explicó.

La preocupación es todavía mayor cuando el retroceso se produce durante los primeros años de vida. Cahn recordó que “91 mil niños tuvieron cero dosis de las vacunas del primer año de vida” y advirtió que “estamos hablando prácticamente de un cuarto de los niños que nacieron”. Se trata, explicó, de las vacunas “que sientan las bases para un sistema inmune que nos defienda de diferentes enfermedades”, por lo que la pérdida de cobertura en esa etapa puede condicionar la protección frente a infecciones prevenibles.

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Pese al deterioro de los indicadores, la especialista insistió en poner el impacto de la vacunación en perspectiva. “Las vacunas, junto con el agua potable y los antibióticos, permiten que la expectativa de vida sea mucho mayor”, recordó. Sin embargo, advirtió que ese consenso sanitario hoy convive con un escenario distinto: “La mezcla de fake news, discursos de odio y un contexto socioeconómico complejo hace que, a pesar de la disponibilidad, no podamos llegar a quienes deben vacunarse”.

Cahn reclamó campañas públicas sostenidas y estrategias para acercar las vacunas a la población ante el retroceso de la vacunación en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para revertir esa tendencia, Cahn planteó que ya no alcanza con garantizar que las dosis estén disponibles: también es necesario acercarlas a la población. Como ejemplo, contó que había recibido un correo del colegio de su hija anunciando una jornada de vacunación y destacó la iniciativa porque, según resumió, “si las personas no pueden ir a las vacunas, las vacunas tienen que ir a las personas”. En la misma línea, consideró que hacen falta campañas públicas sostenidas que vuelvan a instalar la vacunación como una prioridad sanitaria. “Lo hacemos desde las sociedades científicas, pero nunca va a tener el mismo peso”, dijo al reclamar un rol más activo del Ministerio de Salud.

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Más allá de los porcentajes y los indicadores, el informe de la Cruz Roja deja planteado un cambio de escenario: el desafío ya no pasa solamente por asegurar el acceso a las vacunas, sino por reconstruir la confianza en ellas. Y, para Cahn, esa tarea será determinante para evitar que enfermedades que durante décadas permanecieron bajo control vuelvan a convertirse en un problema de salud pública.

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