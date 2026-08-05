La regulación emocional en la pareja tiene efectos directos en la intimidad, revela un estudio

Cuando uno de los dos integrantes suprime sus emociones en un contexto sexual, el otro también lo resiente: ese mismo día, reporta más angustia y menos satisfacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cuando uno de los dos miembros de una pareja acepta sus emociones sexuales en lugar de suprimirlas, ambos reportan más deseo, menos angustia y mayor satisfacción. Esa es la conclusión principal de un estudio publicado en The Journal of Sexual Medicine, que siguió durante 56 días consecutivos a parejas con disfunción sexual de interés y excitación; un trastorno caracterizado por la pérdida persistente del deseo y la respuesta sexual, uno de los más frecuentes en consulta clínica.

La investigación muestra que la regulación emocional no es solo un proceso individual: sus efectos se transfieren al otro, con impacto directo en el deseo, la angustia y la satisfacción de ambos integrantes del vínculo.

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El hallazgo se suma a una línea de investigación que viene consolidándose desde al menos 2024, cuando un estudio de la Universidad Dalhousie publicado en la revista Emotion ya había documentado que las dificultades para regular emociones negativas se asociaban con más angustia sexual y menor satisfacción relacional al cabo de un año.

La investigación de 2026 es una de las primeras en documentar ese efecto interpersonal con ese nivel de detalle. En ese sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud sexual como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social: una formulación que desplaza el foco del cuerpo o el rendimiento hacia factores subjetivos, emocionales y relacionales.

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La regulación emocional dejó de verse como un proceso individual. La evidencia muestra que lo que siente uno moldea la experiencia íntima del otro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué dice la evidencia sobre el vínculo entre emociones y sexualidad

Bajo este marco conceptual, el modo en que una persona procesa el miedo, la vergüenza, la frustración o la vulnerabilidad puede condicionar su deseo, su disposición al encuentro y la manera en que construye intimidad. La comunicación de necesidades, la tolerancia a la incomodidad y la capacidad de sostener discusiones sin dañar el vínculo forman parte de ese mismo entramado.

Un segundo estudio, publicado en 2023 en Frontiers in Psychology, analizó una muestra de mujeres en pareja y encontró que la capacidad para reconocer y gestionar las propias emociones fue responsable del 35% de las diferencias observadas en satisfacción relacional, a través de su efecto sobre las estrategias de resolución de conflictos y la reducción del desbordamiento emocional, es decir, la incapacidad de procesar una emoción intensa sin que esta interrumpa el diálogo o el vínculo.

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Los resultados no reducen la complejidad de la vida íntima a una sola variable, pero aportan datos concretos sobre el peso de las competencias emocionales en la estabilidad del vínculo. En paralelo, en espacios de formación y divulgación en salud ganó terreno el término inteligencia sexual, una etiqueta que agrupa habilidades como el autoconocimiento, la expresión del deseo, el consentimiento y la capacidad de establecer límites.

A diferencia de la inteligencia emocional, ese concepto no tiene el mismo nivel de validación académica: su presencia es mayor en ámbitos clínicos y de divulgación que en la literatura científica revisada por pares.

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La salud sexual, según la OMS, incluye el bienestar emocional y relacional. Dos estudios recientes documentan con precisión cuánto pesa esa dimensión en la vida cotidiana de la pareja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo impacta en la terapia de pareja y la educación sexual

En la práctica clínica, esa relación entre emoción e intimidad aparece con frecuencia en consultas por bajo deseo, dificultades para sostener la cercanía, conflictos persistentes o malestar en la comunicación. En esos casos, el trabajo terapéutico abarca creencias, temores, mandatos, experiencias previas y modos de tramitar el desacuerdo, no solo la respuesta sexual en sentido estricto.

Esa misma mirada amplió el alcance de la educación sexual, que en los últimos años incorporó al debate el consentimiento, la autoestima, el registro del propio deseo y las habilidades de comunicación. El cambio de enfoque ocurre en un escenario en el que la información sobre sexualidad llega a través de canales muy diversos, con desigual rigor y criterio pedagógico.

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Lo que el estudio de 2026 añade a ese cuadro es un dato que la investigación anterior no había documentado con igual precisión: que suprimir emociones en un contexto sexual no solo daña a quien las suprime, sino que deteriora la experiencia del otro integrante de la pareja en el mismo día.

Esa dimensión interpersonal —y no solo individual— de la regulación emocional es la que los investigadores señalan como prioritaria para el diseño de intervenciones terapéuticas en pareja.

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