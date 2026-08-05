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Cinthia Fernández recordó a Ángel López a cuatro meses de su muerte: “Tu historia no puede convertirse en un expediente más”

La panelista reactivó la visibilidad del caso con un mensaje donde cuestionó la actuación de las instituciones y reclamó que el crimen del nene de 4 años no quede impune

Cinthia Fernández reclamó justicia por Ángel López a 122 días del asesinato del niño en Comodoro Rivadavia
Cinthia Fernández reclamó justicia por Ángel López a 122 días del asesinato del niño en Comodoro Rivadavia
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A 122 días del asesinato del pequeño Ángel López en Comodoro Rivadavia, Cinthia Fernández utilizó sus redes sociales para reclamar justicia y cuestionar al sistema que, según ella, le falló al niño antes de que lo mataran. El posteo, publicado este miércoles en su cuenta de Instagram, renovó la atención pública sobre una causa que tiene como imputados a la madre biológica del nene, Mariela Altamirano, y a la pareja de esta, Michel González, ambos detenidos desde que la autopsia reveló una serie de golpes en la cabeza del niño de 4 años.

“Cuatro meses en los que el tiempo siguió avanzando para todos, pero se detuvo para un niño que solo necesitaba protección”, escribió Fernández. La panelista y modelo, pareja del abogado Roberto Castillo —quien representa al padre del niño, Luis López, en la causa—, viene sosteniendo la visibilidad del caso desde sus inicios y volvió a hacerlo con un texto que apuntó, esta vez, contra las instituciones del Estado. “No solo te fallaron quienes ejercieron sobre vos la violencia más cruel e inhumana. También te falló un sistema que debía escucharte, verte y actuar a tiempo”, sostuvo.

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El reclamo de la modelo no se limitó a los acusados directos. Extendió la responsabilidad hacia quienes, con “indiferencia, errores y omisiones”, no actuaron a tiempo. “El silencio, la desidia y la negligencia también dejan marcas irreparables”, escribió, en una frase que sintetizó el eje de su mensaje: la exigencia de que rindan cuentas no solo los autores materiales del crimen, sino también los funcionarios y profesionales que debían intervenir y no lo hicieron.

Un hombre con barba, vestido de traje negro y corbata, mira hacia la derecha; detrás, una mujer desenfocada sostiene un dispositivo y un portátil
Cinthia Fernández cuestionó al sistema de protección de la infancia y sostuvo que el Estado falló antes del crimen de Ángel López

Esa línea de acusación no es nueva en su discurso. Semanas atrás, en una entrevista con LAM (América TV), la panelista había lanzado una de las frases más contundentes de toda su participación pública en el caso: “Para mí, la psicóloga firmó la sentencia de muerte”. La afirmación, que aludía a presuntas irregularidades en los procedimientos previos a la muerte del niño, generó un fuerte impacto mediático y alimentó el debate sobre el rol de los organismos de protección de la infancia en la causa.

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De vuelta en el posteo de este miércoles, Fernández le reclamó a la historia de Ángel un lugar diferente al de la noticia que se olvida. “Tu historia no puede convertirse en un expediente más ni en una noticia olvidada. Tiene que transformarse en un antes y un después. En una advertencia para que ningún otro niño tenga que atravesar el mismo abandono institucional que vos sufriste”, escribió. Y prometió: “Seguimos levantando tu nombre cada día, hasta que cada responsable responda ante la Justicia y hasta que las instituciones dejen de mirar hacia otro lado cuando un niño pide ayuda”.

El dolor personal atravesó también el texto. “Hoy tu ausencia duele. Duele pensar en todo lo que te robaron: tus juegos, tus abrazos, tus sueños, tu infancia. Pero también nos da fuerza para seguir levantando tu nombre cada día”, escribió, antes de cerrar con una promesa: “Ángel, prometemos que no vamos a olvidarte. Que tu voz seguirá viva en quienes luchan por vos. Porque la verdadera justicia no será solo una condena ejemplar; será lograr que ningún niño vuelva a morir porque quienes debían protegerlo decidieron no hacerlo”.

Una mujer y un hombre de pie, ambos con auriculares. La mujer mira una tablet, el hombre sostiene gafas de sol y un teléfono. Fondo urbano borroso
La panelista respondió a las críticas por oportunismo y afirmó que visibiliza el caso de Ángel López desde la comunicación y el derecho

Fue también en el contexto de su involucramiento público que Fernández debió responder a quienes la acusaron de “oportunismo” y de “farandulizar” una situación extremadamente sensible. Su defensa ante LAM fue directa: “Voy a hacer lo que quiera sin darle explicaciones a nadie”. Explicó que su presencia en Comodoro Rivadavia respondía a tres razones: su vínculo con Castillo, su condición de estudiante de abogacía y su trabajo en comunicación. “Estoy visibilizando cosas que están mal. Eso es lo que hago”, remarcó, y cerró con una frase que dejó poco margen para la réplica: “Me tiene sin cuidado lo que digan de mí”.

La publicación llegó en vísperas de una movilización convocada para este jueves 6 de agosto por la familia paterna de Ángel. La concentración está prevista para las 10 de la mañana frente a la Ciudad Judicial de Comodoro Rivadavia, bajo la consigna “Justicia para Ángel”. La familia extendió la convocatoria a la comunidad en general y reclamó respuestas no solo por este caso, sino por otros expedientes con falencias judiciales en la ciudad. En los últimos días, allegados al padre del niño habían expresado preocupación por la falta de avances en algunos tramos de la investigación.

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