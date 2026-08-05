Tras la victoria de Boca ante Estudiantes, así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

¿Qué equipo se llevará el trofeo? (Créditos: Fotobaires)

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El Torneo Clausura 2026 comenzó a ponerse al día con los tres encuentros que restan disputarse de la segunda fecha, ya que se habían aplazado los compromisos de los equipos que tenían participación continental entre el martes 28 y el jueves 30 de julio pasado. Debido a esto, Boca Juniors salió a la cancha este miércoles para su cruce con victoria 1-0 contra Estudiantes de La Plata en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

El Xeneize destrabó el encuentro en Parque Patricios en el tiempo adicionado de la primera parte. La jugada se originó en los pies de los juveniles Leonel Flores y Tomás Aranda, quien envió un buen centro al área desde el costado derecho. Y por la izquierda apareció Lautaro Blanco para asistir a Santiago Ascacíbar y sellar la ley del ex ante el Pincha.

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De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena obtuvo su primera victoria en el campeonato, después de la goleada sufrida a manos de Deportivo Riestra y el empate frente a Newell’s en Rosario.

Además, este triunfo es vital en la pelea por la clasificación a copas internacionales vía Tabla Anual porque Estudiantes es un rival directo en esa lucha, y ambos quedaron igualados en 34 unidades, a 3 de Vélez, tercero y último clasificado a la Copa Libertadores 2027.

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El festejo de Boca Juniors en el primer gol a Estudiantes

La segunda jornada concluirá con dos duelos más. Ahora, en último turno, Tigre recibe a Belgrano con el arbitraje de Fernando Echenique en Victoria y Unión se medirá a Lanús en Santa Fe este jueves a partir de las 19:00 con Nicolás Lamolina como árbitro principal.

Vale destacar que, en el ámbito sudamericano, el Xeneize y el Matador avanzaron a los octavos de la Copa Sudamericana, mientras que el Granate cayó eliminado con Cienciano de Perú en los playoffs.

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Estos encuentros pendientes son importantes porque los resultados determinarán cómo quedarán las tablas de la Zona A, la Zona B, la Anual (con un título y el boleto a las copas internacionales en juego) y la de promedios por la permanencia.

Cabe recordar que el reparto de plazas internacionales también se define por la Tabla Anual: además del líder, jugarán la Libertadores 2027 Belgrano de Córdoba como campeón del Apertura, el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y el segundo y tercer mejor ubicados en la Anual. Del cuarto al noveno puesto de esa clasificación accederán a la Sudamericana 2027, con una plaza extra disponible si un equipo argentino gana alguna de las copas internacionales en curso.

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En la parte baja de la Anual, los equipos más comprometidos son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. También aparecen cerca de esa zona Deportivo Riestra, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Banfield y Unión.

En la tabla de promedios, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi también figuran en el fondo, mientras que Sarmiento, Banfield, Newell’s, Central Córdoba y Atlético Tucumán, en ese orden, se mantienen condicionados en la lucha por la permanencia.

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POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

TODOS LOS ENCUENTROS PENDIENTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA

Miércoles 5 de agosto

Boca Juniors 1-0 Estudiantes (Zona A)

21:15 - Tigre vs. Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

19:00 - Unión vs. Lanús (Zona A)