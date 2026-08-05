Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Tras la victoria de Boca ante Estudiantes, así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

El Xeneize se impuso al Pincha en uno de los encuentros pendientes de la segunda fecha y se acercó a la clasificación para la Copa Libertadores 2027

Trofeo de campeón de Liga profesional Torneo Clausura y Apertura Platense
¿Qué equipo se llevará el trofeo? (Créditos: Fotobaires)
Guardar

El Torneo Clausura 2026 comenzó a ponerse al día con los tres encuentros que restan disputarse de la segunda fecha, ya que se habían aplazado los compromisos de los equipos que tenían participación continental entre el martes 28 y el jueves 30 de julio pasado. Debido a esto, Boca Juniors salió a la cancha este miércoles para su cruce con victoria 1-0 contra Estudiantes de La Plata en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán.

El Xeneize destrabó el encuentro en Parque Patricios en el tiempo adicionado de la primera parte. La jugada se originó en los pies de los juveniles Leonel Flores y Tomás Aranda, quien envió un buen centro al área desde el costado derecho. Y por la izquierda apareció Lautaro Blanco para asistir a Santiago Ascacíbar y sellar la ley del ex ante el Pincha.

PUBLICIDAD

De esta manera, el equipo de Rodolfo Arruabarrena obtuvo su primera victoria en el campeonato, después de la goleada sufrida a manos de Deportivo Riestra y el empate frente a Newell’s en Rosario.

Además, este triunfo es vital en la pelea por la clasificación a copas internacionales vía Tabla Anual porque Estudiantes es un rival directo en esa lucha, y ambos quedaron igualados en 34 unidades, a 3 de Vélez, tercero y último clasificado a la Copa Libertadores 2027.

PUBLICIDAD

El festejo de Boca Juniors en el primer gol a Estudiantes
El festejo de Boca Juniors en el primer gol a Estudiantes

La segunda jornada concluirá con dos duelos más. Ahora, en último turno, Tigre recibe a Belgrano con el arbitraje de Fernando Echenique en Victoria y Unión se medirá a Lanús en Santa Fe este jueves a partir de las 19:00 con Nicolás Lamolina como árbitro principal.

Vale destacar que, en el ámbito sudamericano, el Xeneize y el Matador avanzaron a los octavos de la Copa Sudamericana, mientras que el Granate cayó eliminado con Cienciano de Perú en los playoffs.

Estos encuentros pendientes son importantes porque los resultados determinarán cómo quedarán las tablas de la Zona A, la Zona B, la Anual (con un título y el boleto a las copas internacionales en juego) y la de promedios por la permanencia.

Cabe recordar que el reparto de plazas internacionales también se define por la Tabla Anual: además del líder, jugarán la Libertadores 2027 Belgrano de Córdoba como campeón del Apertura, el campeón del Clausura, el campeón de la Copa Argentina y el segundo y tercer mejor ubicados en la Anual. Del cuarto al noveno puesto de esa clasificación accederán a la Sudamericana 2027, con una plaza extra disponible si un equipo argentino gana alguna de las copas internacionales en curso.

En la parte baja de la Anual, los equipos más comprometidos son Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi. También aparecen cerca de esa zona Deportivo Riestra, Platense, Central Córdoba de Santiago del Estero, Newell’s, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Banfield y Unión.

En la tabla de promedios, Estudiantes de Río Cuarto y Aldosivi también figuran en el fondo, mientras que Sarmiento, Banfield, Newell’s, Central Córdoba y Atlético Tucumán, en ese orden, se mantienen condicionados en la lucha por la permanencia.

POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA Y DE LA TABLA ANUAL

TODOS LOS ENCUENTROS PENDIENTES DE LA SEGUNDA JORNADA DEL TORNEO CLAUSURA

Miércoles 5 de agosto

Boca Juniors 1-0 Estudiantes (Zona A)

21:15 - Tigre vs. Belgrano (Zona B)

Jueves 6 de agosto

19:00 - Unión vs. Lanús (Zona A)

Temas Relacionados

River PlateBoca JuniorsTorneo ClausuraRosario CentralNewell'sIndependiente RivadaviaLiga Profesional de Fútboldeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Francisco Cerúndolo cayó con Alex Michelsen en su debut en el Masters 1000 de Montreal

El número 1 argentino sufrió una prematura eliminación: el estadounidense lo superó por 6-3 y 6-4

Francisco Cerúndolo cayó con Alex Michelsen en su debut en el Masters 1000 de Montreal

Fue campeón del Mundial 2022 con Argentina, se perdió el de 2026 por una grave lesión y volvió a jugar: “Era todo negatividad”

Juan Foyth tuvo sus primeros minutos con el Villarreal tras la rotura del tendón de Aquiles que padeció

Fue campeón del Mundial 2022 con Argentina, se perdió el de 2026 por una grave lesión y volvió a jugar: “Era todo negatividad”

Combinación juvenil, centro y gran definición de Ascacíbar: así fue el gol con el que Boca abrió el marcador ante Estudiantes

La armaron los juveniles Leonel Flores y Tomás Aranda, asistió Lautaro Blanco y el Rusito sorprendió como un nueve. Su gesto tras convertir

Combinación juvenil, centro y gran definición de Ascacíbar: así fue el gol con el que Boca abrió el marcador ante Estudiantes

El golazo de volea de Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, en su debut en su nuevo club

La defensor anotó con un gran remate en un amistoso con el Hashtag United de Inglaterra

El golazo de volea de Kelci Rose Bowers, la pareja de Marcos Senesi, en su debut en su nuevo club

La respuesta de Úbeda sobre si Riquelme le armaba el equipo en Boca y su charla con Arruabarrena antes de que asumiera

El Sifón habló de su ciclo en el Xeneize y expresó que dialogó con el Vasco antes de su presentación

La respuesta de Úbeda sobre si Riquelme le armaba el equipo en Boca y su charla con Arruabarrena antes de que asumiera

MALDITOS NERDS

Game Freak prepara actualizaciones continuas para “Beast of Reincarnation”

Game Freak prepara actualizaciones continuas para “Beast of Reincarnation”

Ubisoft recupera a Eric Baptizat como director de Assassin’s Creed

Electronic Arts completa su venta por $55.000 millones de dolares al fondo saudí PIF

Nintendo detalla cuatro rutas y viajes temporales en ‘Fire Emblem: Fortune’s Weave’

“Moonlighter 2: The Endless Vault” saldrá del acceso anticipado con su versión 1.0

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor

La esposa de Bruce Willis habla de la difícil decisión de celebrar sus 50 años mientras cuida al actor

Molly Ringwald revela el papel que rechazó y terminó catapultando a la fama internacional a Demi Moore

El mensaje de la familia de Perez Hilton después de la crisis que conmocionó a sus seguidores en TikTok

Brandon Flowers, vocalista de The Killers, revela sus planes de renunciar a la música: “Pienso cuánto tiempo más quiero hacer esto”

Ewan McGregor apunta a un “periodo inexplorado” de Obi-Wan y pone la mira en los años previos a ‘Star Wars IV’

INFOBAE AMÉRICA

Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e Israel

Irán admitió que es “muy difícil” contactar a su líder supremo Mojtaba Khamenei tras el ataque de Estados Unidos e Israel

Irán dijo que recibió señales de Estados Unidos para volver a negociar, pero aún no decide si retomará las conversaciones

Estados Unidos proyecta una flota de acorazados nucleares que costará 275.000 millones de dólares

El riesgo país en Centroamérica se mantiene por debajo del promedio regional, según el EMBI

Detienen a adolescente por intento de formar nueva estructura criminal llamada “Ántrax” en El Salvador