Por qué el maracuyá se convirtió en un aliado clave para la salud digestiva e intestinal

El maracuyá gana espacio en la dieta por su aporte de fibra y su efecto sobre la salud intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El maracuyá gana espacio en la alimentación por su aporte de fibra y su efecto sobre la salud intestinal. En una porción pequeña, este fruto tropical concentra nutrientes, compuestos antioxidantes y una cantidad de fibra que lo ubica entre los alimentos de interés para quienes buscan mejorar la digestión o controlar molestias gastrointestinales.

Según informó Verywell Health, una sola fruta de la pasión aporta 2 gramos de fibra, mientras que una taza llega a 25 gramos, una cifra alta para un alimento de ese tamaño. Ese perfil explica buena parte de su vínculo con el tránsito intestinal, la microbiota y el control de la glucosa en sangre.

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De acuerdo con una revisión publicada en PubMed Central, el consumo habitual de Passiflora edulis, nombre científico de esta fruta, en dosis comunes se considera seguro y no tóxico. El mismo trabajo detalló que la especie contiene más de 110 compuestos fitoquímicos identificados en sus distintas partes, con predominio de flavonoides y triterpenos.

Una fruta pequeña con un alto contenido de fibra

La principal razón por la que el maracuyá aparece en recomendaciones vinculadas con el intestino está en su composición. La pulpa contiene fibra soluble, mientras que las semillas aportan fibra insoluble, dos fracciones con funciones distintas dentro del aparato digestivo.

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La pulpa del maracuyá contiene fibra soluble y las semillas aportan fibra insoluble, una combinación que favorece el tránsito intestinal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Verywell Health detalló que la fibra soluble absorbe líquido y forma una sustancia gelatinosa que facilita el avance del contenido intestinal. La insoluble, en cambio, atraviesa el intestino con menor degradación y añade volumen a las heces. Esa combinación puede favorecer un tránsito más regular y ayudar tanto en cuadros de estreñimiento como en episodios de diarrea.

El efecto no se limita a la digestión mecánica. La fibra dietaria también se asocia con mayor saciedad, descenso del colesterol y menor riesgo de cáncer de colon, según el repaso citado por Verywell Health. En un escenario en el que buena parte de los adultos no alcanza la ingesta diaria recomendada de fibra, este fruto aparece como una opción concentrada para sumar ese nutriente.

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Qué relación tiene con la microbiota intestinal

Otro punto central de la salud intestinal pasa por la microbiota, el conjunto de bacterias y otros microorganismos que viven en el tubo digestivo. Parte de la fibra presente en la fruta de la pasión actúa como prebiótico, es decir, sirve de alimento para esos microbios beneficiosos.

Según Verywell Health, una microbiota bien alimentada y diversa se vincula con mejor digestión, menor inflamación, refuerzo del sistema inmunitario y apoyo al metabolismo. Esa relación convirtió a los alimentos ricos en fibra en una pieza habitual dentro de las estrategias nutricionales orientadas al intestino.

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Verywell Health indicó que dos frutas de la pasión constituyen una porción baja en FODMAP apta para dietas digestivas específicas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de PubMed Central amplió ese panorama y señaló que Passiflora edulis despertó interés científico por una gama amplia de efectos biológicos. Entre ellos figuran acciones antioxidantes, antihipertensivas, antidiabéticas e hipolipemiantes observadas en extractos, jugos y compuestos aislados de la planta. Aunque esos resultados no equivalen de forma automática al efecto del fruto fresco en todos los contextos, sí refuerzan el interés sobre su perfil nutricional.

Una opción apta para dietas bajas en FODMAP

La fruta también tiene lugar en otro tipo de abordajes digestivos. Los FODMAP son carbohidratos fermentables presentes de forma natural en muchos alimentos. En algunas personas, sobre todo en quienes viven con síndrome de intestino irritable, pueden activar dolor abdominal, distensión, gases, diarrea o estreñimiento.

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En ese marco, Verywell Health indicó que una porción de dos frutas de la pasión se considera baja en FODMAP, lo que la vuelve compatible con planes de alimentación que restringen de forma temporal ese grupo de carbohidratos para luego reintroducirlos de manera gradual.

Ese dato marca la diferencia con otras frutas que suelen generar más dudas en personas con sensibilidad digestiva. La tolerancia individual, de todos modos, puede variar, por lo que la incorporación a la dieta suele evaluarse dentro del contexto clínico de cada paciente y, en muchos casos, con seguimiento profesional.

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El impacto sobre el azúcar en sangre

La fruta de la pasión tiene un índice glucémico de 30 y una carga glucémica de 4, con bajo impacto sobre la glucosa en sangre (Imagen Ilustrativa Infobae)

El alto contenido de fibra también modifica la forma en que este alimento influye sobre la glucosa. Verywell Health reportó que la fruta de la pasión tiene un índice glucémico de 30 y una carga glucémica de 4, dos valores considerados bajos.

Eso significa que su consumo no produce aumentos rápidos de azúcar en sangre en comparación con otros alimentos ricos en carbohidratos de absorción más veloz. La presencia de fibra retrasa la digestión de los azúcares naturales del fruto y amortigua la respuesta glucémica.

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Ese rasgo puede resultar de interés para personas que buscan ordenar su alimentación o controlar mejor la respuesta metabólica de las comidas. La revisión difundida en PubMed Central también mencionó actividades antidiabéticas entre los efectos estudiados para compuestos derivados de la planta, aunque ese campo todavía depende del tipo de preparación evaluada y del diseño de cada investigación.

Vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes

Además de la fibra, la fruta de la pasión contiene vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, potasio y folato. Una unidad de unos 18 gramos aporta 17,5 kilocalorías, 4,2 gramos de carbohidratos, 2 gramos de azúcar y 0,4 gramos de proteína, de acuerdo con los datos nutricionales citados por Verywell Health.

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La vitamina C ocupa un lugar destacado dentro de ese perfil por su relación con la respuesta inmunitaria y con procesos inflamatorios. Los antioxidantes, a su vez, ayudan a neutralizar radicales libres, compuestos que el organismo genera de forma natural y que pueden dañar el ADN.

El maracuyá aporta vitamina A, vitamina C, calcio, hierro, magnesio, potasio y folato, además de antioxidantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión de PubMed Central remarcó que este cultivo tropical y subtropical ganó interés comercial y científico por su equilibrio entre valor nutricional y potencial de uso en alimentos, productos para el cuidado de la salud y desarrollos farmacológicos. Ese trabajo también planteó que el fruto mantiene proyección como producto fresco y como ingrediente en formulaciones industriales.

Cómo se consume y qué partes se comen

Las partes comestibles de la fruta de la pasión son la pulpa y las semillas. La cáscara se descarta. La preparación básica consiste en lavar el exterior, cortar la fruta por la mitad y retirar el contenido con una cuchara.

Verywell Health señaló que puede consumirse sola o con algún endulzante para suavizar su sabor ácido. También suele sumarse a yogur, avena, postres, ensaladas de frutas o licuados. Esa versatilidad amplía sus posibilidades de incorporación en la dieta cotidiana sin alterar de forma drástica otros hábitos alimentarios.

El interés por este fruto se sostiene en una combinación concreta de factores: alto aporte de fibra en poco volumen, compatibilidad con dietas bajas en FODMAP, bajo impacto glucémico y presencia de micronutrientes y antioxidantes. A medida que avanza la investigación sobre Passiflora edulis, la evidencia científica y la divulgación nutricional siguen ampliando el foco sobre uno de los frutos tropicales con mayor perfil funcional.