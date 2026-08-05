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El cara a cara de los actores y los protagonistas reales de serie de Moria Casán: “¿¡Quiénes son!?”

La plataforma presentó al reparto completo de la ficción biográfica que se estrena el 14 de agosto, con figuras muy conocidas de la actuación argentina para recrear los vínculos y momentos clave de su carrera

Netflix reveló el elenco completo de Moria, la serie biográfica sobre Moria Casán que se estrena el 14 de agosto a nivel mundial (Video: Instagram/Netflix)

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Netflix reveló el elenco completo de Moria, la serie biográfica sobre la diva argentina que se estrena el 14 de agosto a nivel mundial, con un reparto que reúne a algunos de los nombres más reconocidos de la actuación local para dar vida a las figuras que marcaron más de cinco décadas de carrera. La producción, creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment —la compañía de Mercedes Reincke y Armando Bo—, llega a la plataforma en la antesala del cumpleaños número 80 de Moria Casán y propone algo más que un repaso cronológico: la propia diva asume el rol de “titiritera” de su historia, con participación especial dentro de la ficción.

La decisión de repartir el personaje central entre tres actrices da cuenta de la escala del proyecto. Sofía Gala Castiglione encarna a Moria en sus primeros años, con la estética de vedette de los años 70. Griselda Siciliani la representa en la etapa de mayor exposición televisiva, y Cecilia Roth aporta una mirada retrospectiva sobre los inicios de la artista. Las tres comparten el peso de un personaje que, según la sinopsis oficial de Netflix, “hizo de la transgresión una forma de supervivencia”.

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Póster de la serie "Moria". Cuatro retratos estilizados de dos mujeres con pelucas y maquillaje. Texto: "UNA SERIE DE NETFLIX", "HECHO EN ARG", "MORIA", "SOLO EN NETFLIX", "14 DE AGOSTO"
La serie de Moria Casán fue creada y dirigida por Javier Van de Couter y producida por About Entertainment, la compañía de Mercedes Reincke y Armando Bo

En el tráiler ya difundido, Gala abre con una frase que funciona como carta de presentación del espíritu de la serie: “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”. Roth, por su parte, recuerda el salto que definió la carrera de la diva: “Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día”. Y Siciliani remata con una de las frases más emblemáticas del repertorio de Moria: “Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista”.

La propia Moria presentó el tráiler en su programa de Eltrece y se mostró emocionada al dirigirse al público. “Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes”, dijo. Y agregó: “Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Eso es obra de ustedes, que hace más de cincuenta años que me eligen”, una declaración que condensó el vínculo que la serie busca explorar entre la artista y el público que la acompañó a lo largo de las décadas.

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Quién es quién en la serie de Moria

  • Sofía Gala Castiglione como Moria Casán joven: la diva en sus primeros años como vedette, durante la década del 70.
Sofía Gala Castiglione en la piel de la joven Moria Casán, la vedette que llegó a la revista con una frase que lo decía todo: "Soy un caso raro e inusual"
Sofía Gala Castiglione en la piel de la joven Moria Casán, la vedette que llegó a la revista con una frase que lo decía todo: "Soy un caso raro e inusual"
  • Griselda Siciliani como Moria Casán: la artista en su etapa de mayor popularidad televisiva.
Griselda Siciliani encarna a Moria Casán en la etapa de mayor exposición televisiva, la de la frase que la define: "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista"
Griselda Siciliani encarna a Moria Casán en la etapa de mayor exposición televisiva, la de la frase que la define: "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista"
  • Cecilia Roth como Moria Casán: una mirada retrospectiva sobre los inicios de la protagonista.
Cecilia Roth aporta la mirada retrospectiva de Moria sobre sus propios inicios, desde el salto que lo cambió todo: de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional
Cecilia Roth aporta la mirada retrospectiva de Moria sobre sus propios inicios, desde el salto que lo cambió todo: de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional
  • Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione: el gran amor de la vida de Moria.
Marco Antonio Caponi da vida a Mario Castiglione, el vínculo sentimental más profundo que reconstruye la biopic de la diva argentina
Marco Antonio Caponi da vida a Mario Castiglione, el vínculo sentimental más profundo que reconstruye la biopic de la diva argentina
  • Micaela Riera como Susana Giménez (años 80): compañera de escenario en el teatro de revistas.
Micaela Riera como la Susana Giménez de los años 80, la compañera de escenario con quien Moria compartió los años dorados del teatro de revistas
Micaela Riera como la Susana Giménez de los años 80, la compañera de escenario con quien Moria compartió los años dorados del teatro de revistas
  • Leticia Brédice como Susana Giménez (años 90): confidente y una de las figuras más cercanas a Moria en esa década.
Leticia Brédice como Susana Giménez en los años 90, cuando la diva de los teléfonos era ya una de las confidentes más cercanas de Moria
Leticia Brédice como Susana Giménez en los años 90, cuando la diva de los teléfonos era ya una de las confidentes más cercanas de Moria
  • Hernán Jiménez como Jorge Porcel: la dupla humorística de la diva en televisión.
Hernán Jiménez da vida a Jorge Porcel, el compañero de pantalla con quien Moria protagonizó algunos de los programas más vistos de la televisión argentina
Hernán Jiménez da vida a Jorge Porcel, el compañero de pantalla con quien Moria protagonizó algunos de los programas más vistos de la televisión argentina
  • Sebastián Rosso como Alberto Olmedo: compañero de los espectáculos más emblemáticos del teatro de revistas.
Sebastián Rosso encarna al Negro Olmedo, figura inseparable de los espectáculos que hicieron historia junto a Moria sobre las tablas
Sebastián Rosso encarna al Negro Olmedo, figura inseparable de los espectáculos que hicieron historia junto a Moria sobre las tablas
  • Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg: productor teatral y amigo histórico de Moria.
Javier Pedersoli da vida a Carlos Rottemberg, el empresario del teatro que acompañó a la diva en distintos tramos de su carrera artística
Javier Pedersoli da vida a Carlos Rottemberg, el empresario del teatro que acompañó a la diva en distintos tramos de su carrera artística
  • Giuliano Pianetti como Fito Páez: invitado al ciclo A la cama con Moria.
Giuliano Pianetti encarna a Fito Páez en uno de los episodios que reconstruye el ciclo televisivo donde Moria recibía a figuras de la cultura popular argentina
Giuliano Pianetti encarna a Fito Páez en uno de los episodios que reconstruye el ciclo televisivo donde Moria recibía a figuras de la cultura popular argentina
  • Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich: el empresario que le abrió las puertas en sus comienzos artísticos.
Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich, el empresario que le abrió las puertas a Moria Casán en sus primeros pasos dentro del espectáculo argentino
Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich, el empresario que le abrió las puertas a Moria Casán en sus primeros pasos dentro del espectáculo argentino
  • María Fernanda Callejón como Zeta: amiga de toda la vida de la diva.
María Fernanda Callejón encarna a Zeta, la amiga histórica de la diva cuya presencia atraviesa distintas etapas de la ficción biográfica
María Fernanda Callejón encarna a Zeta, la amiga histórica de la diva cuya presencia atraviesa distintas etapas de la ficción biográfica
  • Eloy Rossen como Galo: su mano derecha e incondicional.
Eloy Rossen como Galo, el hombre de confianza de Moria Casán, su mano derecha a lo largo de los años que recorre la serie
Eloy Rossen como Galo, el hombre de confianza de Moria Casán, su mano derecha a lo largo de los años que recorre la serie
  • Rafael Ferro como Carlos Sexton: una figura clave en distintos momentos de su historia.
Rafael Ferro da vida a Carlos Sexton, uno de los personajes que la ficción ubica en momentos determinantes de la trayectoria de la diva
Rafael Ferro da vida a Carlos Sexton, uno de los personajes que la ficción ubica en momentos determinantes de la trayectoria de la diva
  • Joaquín Ferreira como Luis Vadalá: uno de los romances más recordados de los años 90.
Joaquín Ferreira encarna a Luis Vadalá, la figura con quien Moria protagonizó una de las relaciones más comentadas de su vida pública durante la última década del siglo XX
Joaquín Ferreira encarna a Luis Vadalá, la figura con quien Moria protagonizó una de las relaciones más comentadas de su vida pública durante la última década del siglo XX
  • Luis Machín como Carlos A. Petit: empresario teatral, guionista y director que descubrió a Moria y la llevó al teatro.
Luis Machín como Carlos A. Petit, el empresario teatral, guionista y director al que la serie señala como la persona que descubrió a Moria y la llevó al teatro
Luis Machín como Carlos A. Petit, el empresario teatral, guionista y director al que la serie señala como la persona que descubrió a Moria y la llevó al teatro

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