El cara a cara de los actores y los protagonistas reales de serie de Moria Casán: “¿¡Quiénes son!?”

Netflix reveló el elenco completo de Moria, la serie biográfica sobre Moria Casán que se estrena el 14 de agosto a nivel mundial (Video: Instagram/Netflix)
Netflix reveló el elenco completo de Moria, la serie biográfica sobre la diva argentina que se estrena el 14 de agosto a nivel mundial, con un reparto que reúne a algunos de los nombres más reconocidos de la actuación local para dar vida a las figuras que marcaron más de cinco décadas de carrera. La producción, creada y dirigida por Javier Van de Couter y realizada por About Entertainment —la compañía de Mercedes Reincke y Armando Bo—, llega a la plataforma en la antesala del cumpleaños número 80 de Moria Casán y propone algo más que un repaso cronológico: la propia diva asume el rol de “titiritera” de su historia, con participación especial dentro de la ficción.
La decisión de repartir el personaje central entre tres actrices da cuenta de la escala del proyecto. Sofía Gala Castiglione encarna a Moria en sus primeros años, con la estética de vedette de los años 70. Griselda Siciliani la representa en la etapa de mayor exposición televisiva, y Cecilia Roth aporta una mirada retrospectiva sobre los inicios de la artista. Las tres comparten el peso de un personaje que, según la sinopsis oficial de Netflix, “hizo de la transgresión una forma de supervivencia”.
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En el tráiler ya difundido, Gala abre con una frase que funciona como carta de presentación del espíritu de la serie: “Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual”. Roth, por su parte, recuerda el salto que definió la carrera de la diva: “Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día”. Y Siciliani remata con una de las frases más emblemáticas del repertorio de Moria: “Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista”.
La propia Moria presentó el tráiler en su programa de Eltrece y se mostró emocionada al dirigirse al público. “Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes”, dijo. Y agregó: “Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Eso es obra de ustedes, que hace más de cincuenta años que me eligen”, una declaración que condensó el vínculo que la serie busca explorar entre la artista y el público que la acompañó a lo largo de las décadas.
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Quién es quién en la serie de Moria
- Sofía Gala Castiglione como Moria Casán joven: la diva en sus primeros años como vedette, durante la década del 70.
- Griselda Siciliani como Moria Casán: la artista en su etapa de mayor popularidad televisiva.
- Cecilia Roth como Moria Casán: una mirada retrospectiva sobre los inicios de la protagonista.
- Marco Antonio Caponi como Mario Castiglione: el gran amor de la vida de Moria.
- Micaela Riera como Susana Giménez (años 80): compañera de escenario en el teatro de revistas.
- Leticia Brédice como Susana Giménez (años 90): confidente y una de las figuras más cercanas a Moria en esa década.
- Hernán Jiménez como Jorge Porcel: la dupla humorística de la diva en televisión.
- Sebastián Rosso como Alberto Olmedo: compañero de los espectáculos más emblemáticos del teatro de revistas.
- Javier Pedersoli como Carlos Rottemberg: productor teatral y amigo histórico de Moria.
- Giuliano Pianetti como Fito Páez: invitado al ciclo A la cama con Moria.
- Sebastián Arzeno como Gerardo Sofovich: el empresario que le abrió las puertas en sus comienzos artísticos.
- María Fernanda Callejón como Zeta: amiga de toda la vida de la diva.
- Eloy Rossen como Galo: su mano derecha e incondicional.
- Rafael Ferro como Carlos Sexton: una figura clave en distintos momentos de su historia.
- Joaquín Ferreira como Luis Vadalá: uno de los romances más recordados de los años 90.
- Luis Machín como Carlos A. Petit: empresario teatral, guionista y director que descubrió a Moria y la llevó al teatro.
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