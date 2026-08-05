El entorno de La Joaqui volvió a apuntar contra Tuli Acosta: “Nunca sabe ubicarse ni respetar ciertos límites”

Amigas y cercanos de La Joaqui mantuvieron la polémica en redes sociales con mensajes en Instagram, X y TikTok (Video: TikTok)

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Horas después de que Tuli Acosta se sentara frente a Moria Casán para negar cualquier atisbo de romance con Luck Ra y defender su vínculo como una amistad de años, las personas más cercanas a La Joaqui tomaron sus teléfonos y dispararon sin filtros en las redes sociales. Stories de Instagram, posteos en X y lives de TikTok configuraron un frente unido que, lejos de dar por cerrado el tema, lo mantuvo encendido durante horas.

El grupo de amigos de La Joaqui está compuesto por Albere, tiktoker y creadora de contenido de 22 años; Sasha Ferro, influencer y modelo de 27 años y Facundo Guarino, mejor conocido como “Guari”, streamer e influencer. Juntos, realizaron viajes al exterior e incluso se mostraron como su red de contención más cercana al momento de conocerse la separación.

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El entorno de La Joaqui volvió a apuntar contra Tuli Acosta tras su entrevista con Moria Casán sobre Luck Ra

La primera en aparecer fue Albere. Minutos después de que Tuli terminara su entrevista televisiva, subió a sus stories una foto propia frente al espejo con un mensaje que no dejaba margen para la interpretación: “Nos tenés podridos a todos moski-ta muerta. Te metiste con una embarazada, no te olvides eso. Si ya eras, ahora te convertiste en una SÚPER sorete. Y si te olvidaste, salgo a recordártelo cuando quieras. A MI NO ME TIEMBLA”. La referencia a una mujer embarazada sumó una capa de gravedad a las acusaciones y generó inmediata repercusión en redes. En otra story publicada segundos antes, compartió un meme de Marley y Wanda Nara riéndose con el texto: “Deja de mentir. No te cree nadie”.

Albere, amiga de La Joaqui, acusó a Tuli Acosta de mentir y de haberse metido con una mujer embarazada

La creadora de contenido también se burló de la situación añadiendo memes a sus historias

Sasha Ferro, otra integrante del círculo cercano de La Joaqui, reposteó en X un tuit que decía: “Voy a decir algo que es hasta peor que te adjudiquen de Tatiana... tiene CERO GRACIA, realmente no se me movió ni un poco la cara viendo este video”, en referencia a un clip de Tuli riéndose de la polémica y preguntando “¿Ustedes quieren escuchar mi verdad?”. El reposteo de Ferro fue leído como un respaldo explícito a esa crítica.

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Sasha Ferro respaldó en X las críticas contra Tuli Acosta por un video en el que se rio de la polémica

Guari también se manifestó, aunque con más cuidado en la forma. En un live de TikTok, respondió a quienes le preguntaban por Tuli: “Chicos, dejen de nombrarme a Tuli. La verdad es que si tengo que dar una opinión de ella, nunca fue mi amiga, no la conozco. O sea, sí la conozco porque he tenido charlas por ahí con ella, pero después es como que ella se olvida”. Guari describió a Tuli como alguien que solo presta atención a quienes tienen fama: “Yo siento que para Tuli, si vos no sos una persona muy famosa, muy conocida, como que no existís para ella”. Admitió además haber visto los videos que circulaban en redes y tener conocimiento de situaciones que el público recién empezaba a descubrir: “Hay cosas que salen ahora que uno ya las sabe de antes”, señaló, aunque aclaró que no era su lugar “andar ventilando nada”.

Luego, el joven continuó con acusaciones más extensas y directas hacia Tuli. Uno de esos textos la acusaba de haber ignorado a quienes la rodeaban cuando estaba en pareja con Lit Killah: “Cuando estabas con Lit Killah estabas subida al pony. No saludabas a nadie, tratabas a la gente con indiferencia y hacías sentir de menos a los demás. Después, cuando cortaste, recién empezaste a querer acercarte y tener vínculo con nosotros, porque te diste cuenta de que te habías quedado sola”. El texto concluía con una afirmación que condensaba el eje de la crítica: “Ahí quedó claro que el problema no era la situación, eras vos”.

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Guari acusó a Tuli Acosta de haber tratado con indiferencia a su entorno cuando estaba en pareja con Lit Killah

Otra story fue aún más específica en las acusaciones: “Siempre fuiste una persona a la que le gusta llamar la atención y sentirse validada por los hombres. Aunque muchas veces no llegue a pasar nada, tenés actitudes que no corresponden con chicos que están en pareja. Sos esa amiga que nunca sabe ubicarse ni respetar ciertos límites”. El texto agregó que “más de una vez terminaste involucrándote con chicos que tenían pareja, familias e incluso mujeres embarazadas”, y que “hasta alguno te pide que dejes de hablarles y eliminarles mensajes porque están EN PAREJA”. La referencia al patrón repetitivo de conducta fue uno de los puntos que más se replicó en redes sociales.

Del otro lado, Tuli Acosta mantuvo su postura en la entrevista con Moria Casán. Insistió en que la relación con Luck Ra siempre fue de amistad, que “lo que sea que intenten interpretar que salga de la amistad es falso” y que incluso llegó a hablar con La Joaqui para despejar cualquier malentendido. Relató que el vínculo con el cantante nació en Córdoba, se consolidó durante la pandemia en una casa de streaming compartida con un grupo de amigos, y que en ningún momento existió intimidad fuera de ese contexto grupal. También reflexionó sobre la tendencia mediática a poner el foco en la mujer en este tipo de situaciones: “Creo que es algo que siempre sucede, que se le pone el ojo a la piba más que al chabón”.

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Tuli Acosta negó un romance con Luck Ra y sostuvo que su vínculo fue siempre una amistad nacida en Córdoba (Video: La Mañana con Moria, Eltrece)

La artista, oriunda de Río Ceballos, Córdoba, reconoció que el impacto de la exposición pública recayó especialmente sobre su familia. “Mi límite siempre es cuando yo veo que mi mamá se pone triste”, confesó durante la entrevista. Explicó que durante semanas optó por el silencio porque confiaba en que las aclaraciones del propio Luck Ra eran suficientes y que “a puertas adentro las cosas siempre estuvieron claras”.