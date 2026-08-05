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Leonor Benedetto contó cuánto duró su relación con el amor de su vida: “Siete u ocho meses”

A sus 84 años, la actriz abrió la puerta de su intimidad en una charla con Ángel de Brito y explicó cómo fue el breve pero intenso romance que vivió

Leonor Benedetto recordó una antigua relación y reveló por qué fue el amor de su vida

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Leonor Benedetto abrió las puertas de su intimidad y recordó uno los romances más intensos que vivió. Instantes después, la actriz destacó que ese breve encuentro la marcó para siempre y se convirtió en el amor de su vida.

Todo sucedió cuando la artista de 84 años fue invitada por Ángel de Brito a su programa en Bondi Live. “¿Tuviste un amor que digas: “Este fue el amor de mi vida”?”, le preguntó el conductor, a lo que Benedetto respondió: “Sí, lo tuve y creo que lo tuve porque tenía fecha de caducidad. Fue corto, fueron siete u ocho meses. Cuando nos conocimos nos dimos cuenta que a los siete u ocho meses, que no me acuerdo exactamente cuánto era, ambos viajábamos a trabajar”.

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Luego, con la intención que ahondar más en el vínculo de Brito preguntó: “¿Un colega también? ¿Fue oculto esto?”. Rápidamente, Leonor contestó: “Siempre son colegas Ángel. La mayoría son ocultos”.

Al ver la reacción de su invitada, el periodista recalcó: “Ahí fuiste feliz en ese vínculo”. Para cerrar este capítulo de su vida, Leonor confesó: “Sí, porque había mucha generosidad de ambos lados, cosa que no he disfrutado. La generosidad conmigo se ha limitado a lo material, pero a la apertura de corazón, preferirte por sobre otras cosas, no ha sido algo habitual. Pero está bien, ellos han sido así. El tema es que yo fui lo suficientemente ingenua como para seguir buscando lo mismo en gente que estaba cortada por la misma tijera”.

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Leonor Benedetto habló del abuso que sufrió

En otro pasaje de la charla, Benedetto recordó el abuso que sufrió. “Usaste la palabra abusos y leí en alguna nota que hablaste de eso. Viste que ahora está muy en boga el tema con las ficciones, que hay coreógrafos para las escenas de besos, de sexo. A vos te tocó montarte en otra época. ¿Tuviste que poner límites en, en el trabajo?”, preguntó el conductor.

Tras un llamativo gesto que lo confirmaba, la actriz expresó: “Sí, claro. Yo los he puesto con palabras, con empujones y una vez con una patada. Se propasó mucho y me pareció que no estaba bien”. Continuando con el tema, de Brito consultó: “Y en esa situación que metiste la patada o el empujón o lo que sea, ¿el entorno qué decía?”.

Después de un breve instante, la invitada reafirmó: “El entorno me dejó sola. El elenco, el director. Me van a matar las feministas y los que están de acuerdo. Esto de la publicación constante de las enfermedades, de los abusos. No me gusta, creo que no es el camino para solucionarlo”.

Perdidamente - Muscari
Leonor Benedetto recordó el intenso y breve romance que se transformó en el amor de su vida

Continuando con su reflexión, la actriz detalló: “Al contrario. Sobre todo porque el que está del otro lado es el gremio más poderoso de la existencia. Y entonces no importa si es el abusador, el abogado, el juez, vas a ser sospechosa siempre. Cuando no sos sospechosa es porque ese, el periodista, el abogado o el juez ha hecho un enorme trabajo para arribar a eso. Que no son dos personas y además estos señores tienen eso por costumbre, que no son todos. Ahí aparece el peligro de generalizar y decir: los hombres. No, no son”.

Así, Ángel preguntó: “Alguien de otro rango, un empresario que te quisiera forzar a tener sexo, a salir”. Nuevamente, Leonor lo negó: “No. Yo no soy de las que dice jamás lo hubiera hecho. Yo creo que pedirle a alguien que tiene hambre que no haga determinada cosa es una bol..., pero como la copa de un pino. El que tiene hambre que lo saque. Lo que no tuve fue necesidad de ceder alguna cosa solamente por razones económicas. A mí me ha ido bien desde que empecé, nunca dejé de trabajar”.

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Leonor Benedetto

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