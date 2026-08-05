“Me quitaron el dinero y se fueron”: Denuncian extorsiones de agentes migratorios a haitianos en República Dominicana

Un agente de migración dominicano revisa documentos de identidad en un punto fronterizo con Haití, mientras personas esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Dirección General de Migración de República Dominicana afirmó que aplica una política de cero tolerancia frente a actos de corrupción, luego de denuncias de ciudadanos haitianos sobre presuntos cobros ilegales de agentes en operativos migratorios recientes, según informó Diario Libre, diario dominicano.

La DGM aseguró que investiga cada caso reportado y que, en situaciones donde se comprueba la responsabilidad de funcionarios, estos son desvinculados y puestos a disposición de los organismos de persecución correspondientes.

La institución remarcó que las sanciones varían dependiendo de la gravedad de la falta, pero incluyen sanciones y seguimiento judicial. “En la mayoría de los casos son desvinculados y sometidos a los organismos de persecución, de acuerdo a la falta cometida”, indicó la entidad en declaraciones recogidas por Diario Libre.

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Uno de los episodios documentados por Diario Libre involucra a un hombre de origen haitiano, residente en el sector La Venta de Santo Domingo Oeste. El denunciante relató que el domingo 26 de julio tres agentes migratorios, uno de ellos armado, ingresaron a su domicilio tras derribar la puerta durante un operativo de interdicción.

Según su relato, los uniformados lo golpearon y se llevaron USD 700 que guardaba en su habitación, bajo el argumento de no detenerlo en ese momento. “Me quitaron el dinero y se fueron”, declaró el afectado, quien solicitó mantener su identidad en reserva por motivos de seguridad.

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Agentes de la Dirección General de Migración de República Dominicana revisan documentos de identidad y pasaportes en un puesto de control fronterizo con Haití. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otro caso, una trabajadora doméstica de nacionalidad haitiana fue interceptada el 23 de junio cuando se desplazaba hacia una estación del Metro de Santo Domingo, en la zona del kilómetro nueve de la autopista Duarte.

De acuerdo con allegados consultados por Diario Libre, un agente migratorio solicitó $15,000 para dejarla continuar su camino, suma que fue transferida por sus empleadores a una cuenta facilitada por el mismo oficial. La familia corroboró la transacción y denunció la presión ejercida por el agente para concretar el pago.

Denuncias de cobros y respuesta oficial

Los testimonios recogidos por Diario Libre reflejan malestar entre la población extranjera, principalmente entre los ciudadanos haitianos, quienes cuestionan el enfoque de los operativos migratorios.

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Uno de los denunciantes reconoció el derecho del Gobierno dominicano a aplicar su política migratoria, pero consideró que las acciones de varios agentes son abusivas y se concentran de manera exclusiva en ciudadanos haitianos.

Según manifestó, personas de otras nacionalidades que también carecen de documentación no enfrentan procedimientos de repatriación similares.

FOTO DE ARCHIVO- Varias personas se asoman por la puerta de un centro de control migratorio en busca de sus familiares, después de que la República Dominicana dijera que deportaría hasta 10.000 migrantes a la semana que se encontraban en el país de forma ilegal, en Santo Domingo, República Dominicana, 9 de octubre de 2024. En el cartel de la puerta se lee "Dirección General de Migración" REUTERS/Erika Santelices

La DGM reiteró que todas las denuncias recibidas son objeto de análisis y que cualquier acto irregular será sancionado conforme a la ley vigente. La institución invitó a la población a reportar cualquier situación anómala a través de los canales oficiales, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la legalidad en los procesos de control migratorio. Detalló, además, que mantiene mecanismos internos de supervisión para detectar y prevenir conductas indebidas entre su personal.

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Las autoridades indicaron que continuarán investigando y aplicando medidas correctivas cuando sea necesario, en línea con su compromiso de erradicar la corrupción y asegurar el respeto a los derechos humanos en el contexto de la política migratoria nacional.