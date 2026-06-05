Salud

Cómo es la dieta 30-30-30 que puede mejorar los niveles de energía y reducir los antojos, según nutricionistas

A diferencia de otras propuestas nutricionales, este método no prohíbe alimentos ni exige contar calorías, lo que facilita su integración a la vida diaria y lo convierte en una rutina sostenible

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Ilustración de acuarela de un desayuno con pan, cafetera moka, zumo, mermelada, pomelo, aguacate, tazón de avena, tostada de aguacate y huevos revueltos.
La dieta 30-30-30 organiza la primera hora del día con proteína y movimiento suave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método impulsado internacionalmente desde 2023 por el biólogo Gary Brecka y con origen en el libro “The 4-Hour Body” de Tim Ferriss, ha generado amplio interés entre quienes buscan nuevos hábitos matutinos. El medio Eating Well analizó esta tendencia y recogió opiniones de expertos en salud y nutrición sobre su efectividad real.

La dieta 30-30-30 consiste en estructurar la mañana con una dosis precisa de proteína y ejercicio ligero. Los especialistas consultados por el medio citado subrayan que no existen estudios clínicos que demuestren que esta rutina garantice una pérdida de peso eficaz o ventajas únicas para la salud.

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Si bien puede contribuir a crear pautas de vida más saludables a primera hora, no reemplaza la necesidad de mantener un plan alimenticio equilibrado y una actividad física constante a lo largo del día.

Mujer con cabello blanco, entre 60 y 75 años, en una cocina moderna, agrega bayas frescas a un tazón de yogur griego sobre una encimera de madera clara.
El desayuno con proteína favorece la saciedad y puede reducir antojos a media mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El método se basa en tres pasos: consumir 30 gramos de proteína en el desayuno en menos de media hora después de despertar y dedicar otros 30 minutos a una actividad física liviana, como caminar.

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Su popularidad global se debe en parte a las afirmaciones de Brecka, quien ha difundido la rutina en plataformas digitales asegurando sus beneficios, aunque tales resultados no han sido comprobados científicamente. El medio resalta que, si bien es una estructura práctica, no promete cambios milagrosos.

Los expertos indican que la propuesta se distingue de otras dietas al no ser restrictiva ni prohibir alimentos ni exigir conteo de calorías. La dietista Whitney Stuart explicó a Eating Well que la claridad en la rutina y la facilidad de integración a la vida diaria favorecen su aceptación.

Mujer caucásica haciendo step-up en gimnasio. Viste top negro, leggings azules y zapatillas negras, con un pie sobre caja de madera. Hombres al fondo.
Los especialistas señalan que no existen ensayos clínicos sobre sus reglas exactas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Beneficios potenciales del método

Según Talia Follador, dietista citada por el medio, “uno de los beneficios es el aumento de los niveles de energía durante todo el día”. Agregó que la combinación de proteínas y ejercicio temprano podría potenciar la concentración y la motivación.

El consumo de proteína a primera hora puede favorecer una mejor regulación de la glucosa y la producción de neurotransmisores asociados con el enfoque mental. El ejercicio aeróbico suave mejora el flujo sanguíneo cerebral, lo que puede traducirse en un mejor rendimiento intelectual.

Respecto al metabolismo, Whitney Stuart afirmó en el medio citado que iniciar el día con 30 gramos de proteína facilita la estabilidad del azúcar en sangre y puede incrementar la sensibilidad a la insulina. Advirtió además que saltarse el desayuno suele relacionarse con efectos negativos sobre el metabolismo y la salud.

Plato de revuelto de espinacas y huevos sobre pan tostado, con frambuesas frescas al lado, y una taza de café humeante en una mesa de madera.
El método no exige conteo de calorías ni prohíbe alimentos, lo que facilita adherencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dra. Follador citó otros beneficios, como la reducción de antojos y un menor deseo de consumir dulces a media mañana. Según la especialista, muchas personas sienten mayor sensación de saciedad y se inclinan por decisiones alimentarias más saludables cuando priorizan la proteína al desayuno.

El programa fomenta también la actividad física regular. Karen Grecea, dietista entrevistada por Eating Well, explicó que “el ejercicio aeróbico de baja intensidad utiliza la grasa como combustible, mejora el estado cardiovascular y la sensibilidad a la insulina, y contribuye al gasto energético en reposo”. Añadió que el verdadero aporte es instaurar el hábito de moverse cada mañana.

Riesgos y limitaciones de la rutina matutina

Si bien la dieta 30-30-30 incorpora hábitos generalmente recomendados por especialistas, los expertos consultados señalan que no existen pruebas científicas que respalden sus reglas exactas de cantidad y tiempo.

Dos adultos mayores con cabello blanco caminan por un sendero de tierra en un parque arbolado con césped verde, bajo una suave luz matinal.
La caminata u otra actividad aeróbica leve impulsa la constancia del hábito diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Actualmente, ningún estudio clínico demuestra que cumplir con las cantidades y horarios específicos del método aporte beneficios únicos para perder peso.

Karen Grecea subrayó en el medio que, a diferencia de rutinas bien estudiadas como la dieta mediterránea, la 30-30-30 no tiene evidencia que justifique la popularidad de su formato más allá de la utilidad de algunos de sus elementos por separado. La eficacia general de esta propuesta proviene más de experiencias individuales y testimonios en internet que de datos científicos sólidos.

Otra limitación mencionada por los expertos es que esta rutina ofrece directrices únicamente para la primera hora del día y no orienta sobre el resto de la alimentación ni del ejercicio diario.

Persona sentada en la cama desperezándose con los brazos en alto junto a una ventana al amanecer.
Los potenciales beneficios se diluyen sin un plan equilibrado durante el resto de la jornada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Stuart apuntó que los potenciales beneficios iniciales pueden disiparse si no se mantienen hábitos saludables durante toda la jornada. Además, la dieta no incorpora recomendaciones sobre entrenamiento de fuerza ni aborda la ingesta de otros nutrientes esenciales, lo que reduce su impacto global.

Por estos motivos, el medio citado enfatiza que ninguna estrategia concentrada en la rutina matinal puede producir cambios significativos en la salud si no se acompaña de un estilo de vida equilibrado.

Una cafetera oscura y una taza beige sobre una encimera de mármol blanco en una cocina. Luz solar fuerte entra por la ventana y proyecta sombras diagonales.
La evidencia disponible respalda hábitos saludables, no fórmulas rígidas de tiempo y cantidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La perspectiva recogida por Eating Well subraya que el valor de la dieta 30-30-30 radica en tomarla como una guía para organizar la mañana y promover hábitos sostenibles, en vez de perseguir resultados milagrosos.

Los especialistas coinciden en que su aportación dependerá de cómo se adapte a las necesidades de cada persona y de mantener expectativas realistas sobre los cambios que puede ofrecer a la salud.

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