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Panamá se acerca a 4,000 casos de dengue mientras aumenta la incidencia de la enfermedad

El país registra un crecimiento sostenido de los contagios durante 2026, en contraste con la disminución reportada por la Organización Panamericana de la Salud en el conjunto de las Américas

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La eliminación de recipientes con agua estancada continúa siendo la principal medida para prevenir la reproducción del mosquito transmisor. Cortesía Minsa
La eliminación de recipientes con agua estancada continúa siendo la principal medida para prevenir la reproducción del mosquito transmisor. Cortesía Minsa

Los casos de dengue continúan en aumento en Panamá. Hasta la semana epidemiológica 26, correspondiente al período comprendido entre el 28 de junio y el 4 de julio, el Ministerio de Salud reportó 3,905 casos acumulados, 31 casos de dengue grave, 479 hospitalizaciones y 12 defunciones, cifras que reflejan un crecimiento sostenido de la enfermedad durante las últimas semanas del año.

La evolución de los informes epidemiológicos muestra una tendencia ascendente. En la semana 21 el país acumulaba 2,857 casos, cifra que aumentó a 3,345 en la semana 24 y alcanzó 3,905 dos semanas después, lo que representa un incremento de 1,048 casos en poco más de un mes.

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Uno de los indicadores que más preocupa a las autoridades es la tasa de incidencia nacional, que pasó de 60.5 casos por cada 100,000 habitantes en la semana 21 a 70.9 en la semana 24 y 82.8 en la semana 26. Este indicador no significa que el 82.8 % de la población padezca dengue.

La incidencia expresa cuántas personas enferman por cada grupo de 100,000 habitantes, lo que permite comparar el comportamiento de la enfermedad entre diferentes regiones y países independientemente del tamaño de su población.

Panamá acumula 3.905 casos de dengue y 12 defunciones hasta la semana epidemiológica 26 de 2026. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo
Panamá acumula 3.905 casos de dengue y 12 defunciones hasta la semana epidemiológica 26 de 2026. REUTERS/Fatima Tuj Johora/File Photo

El grupo más afectado corresponde a niños y adolescentes de 10 a 14 años, con una incidencia de 117.4 casos por cada 100,000 habitantes, muy por encima del promedio nacional.

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Las regiones con mayor cantidad de contagios continúan siendo la Metropolitana, con 1,030 casos; Colón, con 790; Panamá Oeste, con 387; Bocas del Toro, con 338; y San Miguelito, con 331.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, un insecto que se reproduce en recipientes con agua limpia acumulada dentro o alrededor de las viviendas. Solo la hembra transmite el virus, ya que necesita alimentarse de sangre para desarrollar sus huevos.

El macho se alimenta exclusivamente de néctar y otros jugos vegetales, por lo que no participa en la transmisión.

Los adolescentes de 10 a 14 años presentan la mayor tasa de incidencia de dengue en el país. (AP Foto/Juan Karita)
Los adolescentes de 10 a 14 años presentan la mayor tasa de incidencia de dengue en el país. (AP Foto/Juan Karita)

Los síntomas suelen aparecer entre 4 y 10 días después de la picadura e incluyen fiebre alta, dolor detrás de los ojos, dolores musculares y articulares, náuseas y erupciones en la piel.

En la mayoría de los pacientes la enfermedad evoluciona favorablemente, pero puede agravarse si aparecen signos de alarma como dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado de encías, dificultad para respirar, somnolencia o irritabilidad. En esos casos es indispensable acudir de inmediato a un centro médico.

La proliferación del mosquito aumenta durante la temporada lluviosa debido a la acumulación de agua en recipientes, llantas, tanques, macetas y otros objetos que funcionan como criaderos. Las altas temperaturas y la humedad también favorecen su ciclo de vida, permitiendo que complete su desarrollo en pocos días.

A pesar del aumento de casos en Panamá, el comportamiento regional es diferente. La Organización Panamericana de la Salud informó que, hasta la semana epidemiológica 22, las Américas acumulaban 1,215,584 casos sospechosos de dengue, una reducción de 63 % respecto al mismo período de 2025 y de 69 % frente al promedio de los últimos 5 años, lo que refleja una tendencia descendente en buena parte del continente.

Solo la hembra del mosquito Aedes aegypti transmite el virus del dengue al necesitar sangre para desarrollar sus huevos. Infobae Perú
Solo la hembra del mosquito Aedes aegypti transmite el virus del dengue al necesitar sangre para desarrollar sus huevos. Infobae Perú

En Panamá, sin embargo, las autoridades consideran que la enfermedad permanece bajo control porque, aunque los contagios continúan aumentando, las hospitalizaciones muestran una disminución respecto al año anterior.

Hasta la semana 24 se habían registrado 425 hospitalizaciones, frente a 550 durante el mismo período de 2025, una reducción de 24 %.

El Ministerio de Salud mantiene operativos de fumigación, control de vectores y eliminación de criaderos en todo el país, al tiempo que insiste en que la principal medida para contener la enfermedad continúa siendo la participación de la población mediante la limpieza permanente de patios y viviendas, la eliminación de recipientes con agua estancada y la consulta médica oportuna ante la aparición de síntomas compatibles con dengue.

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