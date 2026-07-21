Ciencia

Tener crías protege a las perras del deterioro en la vejez, según un estudio científico

Un grupo de investigadores estadounidenses analizó la salud de hembras adultas con diferentes antecedentes de reproducción. Por qué las madres triplicaron sus probabilidades de mantenerse robustas en la etapa final de la vida

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Una perra de pelaje claro recostada con seis cachorros: dos marrones, dos blancos y negros, uno crema y uno negro.
Un estudio en Estados Unidos indicó que las perras con crías envejecen con menor fragilidad que las hembras sin descendencia viva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el universo de los perros domésticos, cada camada deja huellas que trascienden la llegada de nuevos cachorros. Detrás de la rutina diaria de una perra y su descendencia, los científicos acaban de descubrir un matiz inesperado: la maternidad podría convertirse en aliada de la longevidad.

Un estudio realizado en Estados Unidos acaba de poner en discusión una de las ideas más arraigadas sobre el envejecimiento, al observar que las hembras que crían no solo enfrentan el desafío de cuidar a sus crías, sino que también parecen ganar una protección adicional frente a la fragilidad de la vejez.

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Perra adulta mayor de pelaje oscuro con manchas blancas en hocico y patas camina por un sendero de tierra entre árboles y follaje verde.
La investigación desafió la teoría de la historia de vida, que plantea que la reproducción acelera el envejecimiento por su costo biológico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo fue liderado por David Waters, médico veterinario y doctor, director del Centro de Estudios de Longevidad Excepcional de la Fundación Gerald Murphy. También colaboraron Rong Fu, doctora y profesora asociada de sociología en la Universidad de Siena, y Andrés Carrillo, doctor y profesor del Colegio de Ciencias de la Salud de la Universidad Chatham. Publicaron los resultados en la revista The Journals of Gerontology, Series A: Biological Sciences and Medical Sciences.

Reproducción y vejez: un debate sin resolver

Un hombre observa desde una puerta abierta a un anciano canoso con bastón y a una mujer de cabello oscuro caminando por un pasillo interior.
Los científicos usaron perros de compañía como modelo para aislar la biología del envejecimiento de factores sociales que complican los estudios en humanos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fragilidad —es decir, la pérdida progresiva de la resistencia física que hace a una persona más vulnerable a caídas, hospitalizaciones prolongadas o menor esperanza de vida— es uno de los grandes desafíos del envejecimiento.

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Durante décadas, la llamada teoría de la historia de vida sostuvo que reproducirse tiene un costo: el organismo desvía recursos del mantenimiento corporal hacia la producción de crías, lo que aceleraría el envejecimiento.

Los estudios en mujeres sobre esta relación arrojaron resultados contradictorios. Algunos mostraron que tener muchos hijos se asocia con más fragilidad tardía, pero no quedó claro si ese efecto era biológico o estaba influido por factores sociales como el nivel educativo, el estrés o los hábitos de vida.

Hombre mayor de cabello blanco sonriendo, sentado en un sillón, acariciando a su perro Shih Tzu marrón y blanco en un salón con estantería y ventana.
El nuevo estudio buscó separar la biología de los factores sociales al usar perros de compañía como modelo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El nuevo estudio buscó separar la biología de los factores sociales al usar perros de compañía como modelo. “Recurrimos a los perros de compañía como modelo de fragilidad en animales grandes, con la intención de sortear muchos de los determinantes socioconductuales de la fragilidad humana, como el cuidado de otros, el nivel educativo, la inclinación a buscar ayuda médica y el hábito de fumar, que pueden complicar la interpretación de los estudios en humanos”, explicó Waters.

El objetivo fue detectar si las hembras que ya habían tenido crías guardaban alguna vulnerabilidad oculta que se manifestara años después.

Cómo se midió la fragilidad en perros mayores

Un perro golden retriever tumbado en el suelo, con la cabeza apoyada en sus patas delanteras. Junto a él, una lata abierta con comida húmeda para perros.
La fragilidad en perros mayores se midió con el índice clínico EARS-FI, una herramienta de 34 ítems sobre el estado de salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores utilizaron el EARS-FI, un índice clínico de fragilidad de 34 ítems —es decir, una herramienta que evalúa diferentes aspectos del estado de salud del animal— para medir la acumulación de déficits a lo largo de la vida en hembras con distinto historial reproductivo.

El estudio comparó hembras nulíparas —las que nunca tuvieron crías— con otras que sí habían tenido descendencia viva. También analizó variables como el peso corporal, la exposición a los ovarios a lo largo de la vida y la camada de nacimiento.

Para descartar que los resultados se explicaran por un sesgo de selección —que las hembras sin crías fueran animales menos sanos desde el principio—, los investigadores midieron la salud temprana de las nulíparas y los perfiles de morbilidad —el historial de enfermedades— de toda la cohorte.

El estudio comparó hembras nulíparas con perras que tuvieron descendencia viva y evaluó también peso corporal, exposición hormonal y camada de nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)
El estudio comparó hembras nulíparas con perras que tuvieron descendencia viva y evaluó también peso corporal, exposición hormonal y camada de nacimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hembras con crías tuvieron tres veces más probabilidades de conservar robustez en etapas avanzadas de la vida frente a las nulíparas. Además, cuantas más camadas había tenido una hembra, mayor era su probabilidad de mantenerse robusta: la relación entre reproducción y menor fragilidad se fortaleció con el número de crías. Ese resultado se mantuvo incluso después de ajustar por factores como el sobrepeso o la exposición hormonal.

Carrillo señaló que “dos medidas de aptitud temprana —los déficits de salud en etapas previas de las hembras nulíparas y los perfiles de morbilidad de toda la cohorte— mostraron que los hallazgos principales no podían explicarse fácilmente por sesgo de selección”.

Una persona adulta de perfil da la mano a un perro mediano de pelaje dorado que apoya su pata delantera, con un fondo interior luminoso.
Las perras con crías tuvieron tres veces más probabilidades de conservar robustez en la vejez, y esa asociación aumentó con el número de camadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados coinciden con algunos estudios realizados en mujeres, lo que refuerza la relevancia del modelo canino. “Con nuestro trabajo en perros, creemos que estamos obteniendo una visión más clara de la biología”, afirmó Fu.

Los investigadores señalaron que los mecanismos biológicos detrás de este efecto aún no están claros y que el estudio tiene limitaciones propias de su diseño observacional, ya que la variable de paridad no fue asignada de forma aleatoria.

Waters indicó que los próximos pasos deberían explorar estos vínculos “a nivel genético y epigenético”, es decir, en cómo los genes se activan o desactivan a lo largo de la vida en los perros.

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