La mesa política se reúne para reordenar la actividad legislativa pese al parate invernal del Congreso

La mesa política encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei

“Nos juntamos porque nos extrañamos y nos queremos ver”, ironizó ante Infobae uno de los nueve integrantes de la mesa política que se reúne por estas horas, como cada martes, en las oficinas que ocupa desde junio Diego Santilli como jefe de Gabinete. Esta semana, luego de la pausa que impulsó el Mundial 2026, el oficialismo se muestra dispuesto a recuperar la iniciativa y reunir los votos necesarios para aprobar las reformas que marcaron como prioritarias.

Una fuente asistente a los intercambios reveló ante este medio que el reducido círculo dedicará la cita a realizar un repaso de los proyectos de ley previstos para la segunda etapa del año. Lo hacen en medio del receso invernal del Congreso, que retomará la actividad el jueves 6 de agosto.

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En agenda, la administración libertaria tiene programada la presentación en detalle de las modificaciones de la Ley de Inocencia Fiscal en una conferencia de prensa que brindará el ministro de Economía, Luis Caputo, este miércoles en la cartera que lidera.

“No veo razón para que no aprueben una versión mejorada”, sostuvo Caputo. “Debería ser la más fácil de aprobar”, coincidió un legislador ante este medio. Se trata del proyecto que mayor optimismo le genera al Poder Ejecutivo, junto con “los cambios en la Carta Orgánica del Banco Central, que ingresará por la Cámara de Diputados tras el cambio de estrategia del oficialismo”.

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El pasado lunes, el mandatario recibió en la quinta de Olivos a Luis Caputo y al titular del Banco Central, Santiago Bausili, para continuar en la redacción del proyecto que aspira a cambiar los objetivos del organismo. También fue de la partida el asesor presidencial, Santiago Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo (Jaime Olivos)

Otro de los proyectos que abrió tensión en las filas libertarias y que se espera que sea de la partida del temario de esta tarde es el diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en defensa de la Propiedad Privada, cuyo tratamiento debió postergarse hasta después del período vacacional.

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En Balcarce 50, apuntaron contra la senadora Patricia Bullrich, a la que acusaron de “negligencia”, mientras que desde la Cámara Alta sostuvieron que la decisión debió tomarse porque no estaban los apoyos necesarios. Desde el entorno de la legisladora aseguran que a la cúpula de poder “les cuesta entender lo que es la construcción con la oposición”.

No es el primer desencuentro registrado entre el Poder Ejecutivo y la exministra de Seguridad. Algo similar se registró semanas atrás, luego de la postergación, en otras dos oportunidades, del tratamiento que parece impacientar a más de uno. El pasado martes, había dudas, aunque la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado se había mostrado “semiconfiada” ante el resto de los asistentes de la mesa política.

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“Los votos van a estar”, prometió una fuente del Poder Ejecutivo que aspira a convencer a los sectores en duda de acá al 6 de agosto.

El bloque de LLA en la Cámara de Senadores (Mario Mosca)

Sin lugar a dudas, la reforma de mayor importancia para la administración libertaria es la política, en particular el articulado que apuesta a eliminar las elecciones primarias (PASO), en función de las necesidades fijadas para garantizar la reelección del Presidente. Actualmente el panorama de respaldos es complejo, lo que obligó al Gobierno a evaluar la posibilidad de suspenderlas.

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Si bien el pasado martes no hubo mención del tema, en Balcarce 50, en particular Diego Santilli trabaja para alcanzar los votos necesarios para su sanción. En línea con la serie de reuniones que protagoniza, el pasado lunes recibió a Juan Pablo Valdés (Corrientes) en sus oficinas.

Con el esquema de reformas fijadas, pero también ante un panorama que avizora complejo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, convocó a sus principales colaboradores para ordenar la actividad. Se dan cita desde las 13 los primos Eduardo “Lule” y Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el secretario de Prensa, Fabián Fernández; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el jefe de Gabinete y el Vicejefe de Gabinete Ejecutivo, Ignacio Devitt.

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Tras la salida de Adorni, la instancia de debate político, que surgió por orden directa de Javier Milei, fue puesta en duda. Existen quienes la integran y consideran que, de los últimos intercambios, no salieron grandes definiciones.

El pasado martes, la mesa política definió la necesidad de viajar a Chaco para asistir a la cumbre con gobernadores del Norte, que manifiestan preocupación por las recientes crecidas por el fenómeno climático de El Niño.

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