Tony Kamo reveló la técnica para dejar de fumar y explicó cómo “reprogramar” el cerebro para vencer la adicción

Tony Kamo afirmó que dejar de fumar requiere combinar hipnosis, neuroplasticidad y reprogramación emocional para vencer la adicción

Dejar de fumar y superar adicciones ya no depende solo de la fuerza de voluntad ni de métodos tradicionales. Tony Kamo, reconocido psicólogo e hipnoterapeuta español, explicó en Infobae en Vivo A las Nueve que la clave del éxito está en la combinación de hipnosis, neuroplasticidad y reprogramación emocional.

Según Kamo, la transformación de los métodos responde a los cambios sociales, la abundancia de información y la evolución del conocimiento sobre el cerebro. “Hoy entendemos la neuroplasticidad y podemos crear nuevas rutas neuronales para modificar hábitos”, afirmó.

PUBLICIDAD

El especialista señaló que la diferencia entre los niños de generaciones anteriores y los actuales ilustra cómo la adaptación a los cambios también influye en la efectividad de los tratamientos.

En detalle, Kamo resaltó la importancia de identificar los valores personales que motivan el cambio. “Siempre existe algo que mueve a cada persona, el arte está en saber encontrarlo y construir una nueva actitud permanente hacia el futuro”, expresó.

PUBLICIDAD

El psicólogo español explicó que la neuroplasticidad permite crear nuevas rutas neuronales para modificar hábitos como el cigarrillo (Captura de video)

Cambios en la hipnosis y la neuroplasticidad

Kamo explicó que las técnicas de hipnosis evolucionaron en las últimas décadas. Antes, los procesos se limitaban a métodos tradicionales de sugestión y relajación, como el uso del péndulo y la inducción ocular.

Con el tiempo, la investigación en neurociencia permitió comprender cómo se forman y consolidan los hábitos. “Hoy se crea un nuevo camino neuronal para que no dependas de mecanismos de recompensa antiguos, como el cigarrillo”, indicó.

PUBLICIDAD

El hipnoterapeuta subrayó que el éxito ya no depende solo de la sugestión directa. Las nuevas técnicas incorporan la repetición sistemática de mensajes positivos y la programación de respuestas condicionadas. “Si una persona recibe durante cuatro meses mensajes que refuercen su autoestima y rechazo al tabaco, se moldea un nuevo hábito y una nueva emoción”, detalló Kamo.

La duración del proceso varía según el individuo. Kamo mencionó los experimentos de Iván Pavlov sobre respuestas condicionadas y estimó que la consolidación de un hábito puede requerir entre 60 y 130 días, dependiendo de factores como el estado emocional, la soledad, el uso de medicamentos o la presencia de depresión.

PUBLICIDAD

El hipnoterapeuta sostuvo que dejar de fumar exige identificar valores personales como la familia, la salud o el bienestar para sostener el cambio (AP Foto/Patrick Sison, archivo)

El rol de la autovaloración y la ansiedad

El psicólogo señaló que el primer paso para abandonar una adicción es controlar el estrés y la ansiedad. “No existe adicción sin ansiedad”, sostuvo. El segundo paso consiste en desarrollar una autovaloración distinta que impida dañarse o recaer en conductas autodestructivas. “Con una autovaloración sólida no me permito hacerme daño ni consumir sustancias”, explicó.

Kamo insistió en la necesidad de programar la mente para que la persona no sienta que necesita el cigarrillo u otra sustancia para enfrentar situaciones difíciles. “Hace falta generar respuestas reflejas y nuevas emociones para que el cambio se sostenga”, remarcó. La constancia y la programación adecuada aseguran que el nuevo camino mental se mantenga activo y eviten el regreso al hábito anterior.

PUBLICIDAD

El hipnoterapeuta afirmó que cada persona atraviesa el proceso de manera distinta, pero la clave está en crear estructuras nuevas y aplicar la técnica correcta. “Sin un nuevo camino, la persona vuelve a lo de siempre frente a problemas o estrés”, advirtió.

Tony Kamo señaló que las técnicas de hipnosis dejaron atrás métodos tradicionales y hoy incorporan repetición de mensajes positivos y respuestas condicionadas

Motivos profundos y el manejo de recaídas

Durante la entrevista, Kamo consideró fundamental identificar los valores que motivan el cambio, como la familia, la salud o el bienestar personal. Puso como ejemplo que, para algunas personas, el temor a perder a un ser querido puede ser el motor para dejar un hábito perjudicial. “Si quito el valor a lo anterior y encuentro una motivación fuerte, el cambio se vuelve posible”, señaló.

PUBLICIDAD

También abordó el tema de las recaídas. Según Kamo, una recaída no representa un fracaso definitivo, sino una etapa de aprendizaje en el proceso de crecimiento personal. “Cuando la persona ya experimentó el éxito de dejar un hábito, la memoria de ese logro facilita una recuperación más rápida y sólida”, explicó.

Kamo destacó el efecto de la dopamina y la sensación de control en la consolidación del cambio. “El control sobre uno mismo produce satisfacción y duplica los niveles de dopamina. Si hubo una recaída, no hay que preocuparse; la remontada puede ser aún más fuerte”, afirmó.

PUBLICIDAD

Kamo aseguró que controlar el estrés y la ansiedad es el primer paso para abandonar una adicción, porque vinculó el consumo con ese malestar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tony Kamo en Argentina

El psicólogo sevillano expresó su satisfacción por el recibimiento en Argentina y anunció su regreso para septiembre, cuando planea organizar una experiencia inmersiva en teatros junto a un grupo de profesionales. “Buscamos crear un nuevo camino para que las personas modifiquen su actitud y generen un cambio para el futuro”, sostuvo.

Kamo invitó a quienes buscan apoyo para dejar de fumar o superar adicciones a consultar los recursos disponibles en sus redes sociales y plataformas digitales. En sus canales de YouTube e Instagram ofrece meditaciones y ejercicios para el manejo de la ansiedad y la relajación.

PUBLICIDAD

Para Kamo, el potencial de cada persona es la base para el cambio duradero. “No se trata de depender siempre de alguien más, sino de aprender a descubrir el propio potencial para resolver las dificultades”, concluyó.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.