Garnacho está en el radar de otro equipo de la Premier League y podría compartir plantel con una figura de la selección argentina

¿Seguirá en Chelsea? Alejandro Garnacho podría cambiar de equipo para la próxima temporada (Reuters/Peter Cziborra)

Luego del Mundial 2026, las temporadas en el fútbol europeo están por comenzar y mientras tanto, el mercado de pases se sigue moviendo con rumores y posibles fichajes. Una información que comenzó a circular en las últimas horas es la posibilidad de que Alejandro Garnacho cambie de equipo en la Premier League. El delantero nacido en Madrid, con nacionalidad argentina, podría dejar el Chelsea.

“Aston Villa envió una oferta oficial a Chelsea por Alejandro Garnacho, siguiendo la información exclusiva sobre las charlas iniciales del viernes. Se discute un préstamo inicial con cláusula de compra incluida, ya que Unai Emery aprobó a Garnacho como objetivo. Las charlas continúan también del lado del jugador con Aston Villa", publicó el periodista Fabrizio Romano, especialista en mercado de pases.

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Esta nueva información se suma a la decisión del Chelsea de desprenderse del extremo de 22 años, quien en la última temporada con los Blues no tuvo mucha participación en la rotación del equipo, quedó afuera de las primeras actividades de pretemporada y no encajaría en los planes del nuevo ciclo que encabeza Xabi Alonso. Ante este panorama, la Roma de Italia mostró interés en el Bichito.

La decisión del Chelsea de vender la ficha del jugador también responde a un criterio económico. El atacante que representa a la Argentina llegó hace menos de un año desde Manchester United por 40 millones de libras, unos USD 53,6 millones, y la directiva busca una transferencia definitiva para recuperar parte de esa inversión, según informó el medio británico Daily Mail.

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El periodista Fabrizio Romano publicó información exclusiva sobre la posibilidad de que Alejandro Garnacho sea transferido del Chelsea al Aston Villa (Captura de pantalla)

El club londinense no explicó públicamente por qué Garnacho no participó en el arranque de la pretemporada en Cobham. Mientras que sus compañeros Cole Palmer y Joao Pedro regresaron al complejo para las pruebas físicas y los primeros entrenamientos, la ausencia del argentino alimentó las dudas sobre su continuidad.

De acuerdo con el diario inglés, la prioridad de Chelsea no es darlo a préstamo, sino poder vender sus derechos federativos. Hasta la semana anterior no se habían abierto negociaciones formales con otros equipos, aunque el nombre del extremo ya empezó a circular entre posibles refuerzos de varios clubes europeos y trascendió ahora el de Aston Villa, que tiene -hasta el momento- en el plantel a otros dos argentinos como Emiliano Dibu Martínez y Emiliano Buendia. Además, los Villanos vienen de consagrarse campeones de la UEFA Europa League y tendrán por delante la Supercopa de Europa ante PSG (12 de agosto) y la participación en la Champions League, dos objetivos claves.

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Según lo publicado por The Athletic, citado por OneFootball, el acuerdo entre Garnacho y Aston Villa todavía no está completado, aunque las conversaciones entre ambos clubes avanzan. La estructura del trato sigue en definición, pero el eje de la negociación pasa por un préstamo inicial antes de una transferencia definitiva. El artículo señaló además que el técnico Unai Emery impulsa personalmente el interés del club con sede en Birmingham, después de haber identificado al delantero argentino como una de sus prioridades ofensivas. El DT ya había intentado incorporarlo el verano pasado, antes de que dejara Manchester United para fichar por Chelsea.

Este interés de Emery por contar con Garnacho hace que el jugador intente priorizar quedarse en Inglaterra y poner por delante esta oportunidad ante otras ofertas. El interés más concreto surgió desde Italia, con el seguimiento de Roma, aunque aún no se informaron avances específicos en la operación.

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Alejandro Garnacho podría abandonar el Chelsea (REUTERS/Tony O Brien)

La posible salida del delantero se explica también por su peso deportivo cada vez menor en el cierre de la temporada 2025/26. En los últimos 12 partidos oficiales, solo fue titular una vez: en la victoria 1-0 ante Leeds United por la semifinal de la FA Cup, en Wembley. Según Daily Mail, Garnacho expresó su decepción por la falta de oportunidades en ese tramo final. Esa situación influyó en su disposición a considerar un cambio de club apenas un año después de su desembarco en Stamford Bridge.

La relación con los hinchas tampoco terminó de afirmarse. Garnacho fue suplente en el partido decisivo ante Sunderland, una derrota 2-1 que dejó a Chelsea fuera de las competiciones europeas de la próxima temporada. Junto con él, otros jugadores tampoco tuvieron participación en el cierre del campeonato. Jesse Derry saldrá a préstamo al Sporting CP de Lisboa y Andrey Santos fue transferido a Manchester United por una cifra cercana a los 50 millones de libras.

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Por otro lado, la llegada de Xabi Alonso modificó el marco de decisión dentro del club. El técnico español, de 44 años, fue presentado como manager y no solo como entrenador principal, una definición que le otorga participación directa en la confección del plantel.