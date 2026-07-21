Tigre abrirá su serie de playoffs de la Copa Sudamericana ante Nacional en Uruguay: hora, TV y formaciones

Nacional recibirá a Tigre en Montevideo por los playoofs de la Copa Sudamericana

La Copa Sudamericana 2026 ingresa en una fase clave con el cruce entre Nacional y Tigre, que se enfrentarán desde las 19:00 en el Estadio Gran Parque Central por la ida de los playoffs. El encuentro marca el inicio de una serie que otorgará un lugar en los octavos de final. El árbitro será el colombiano Carlos Bentancur y televisará DSports.

El conjunto uruguayo, conocido como el Bolso, afronta esta instancia tras ser tercero en el Grupo B de la Copa Libertadores, lo que lo relegó a la Sudamericana. En ese grupo, Nacional terminó por debajo de Coquimbo Unido de Chile y Deportes Tolima de Colombia, resultado que lo obligó a cambiar de objetivo continental. El equipo de Montevideo tampoco atraviesa su mejor momento en el fútbol local: viene de caer 2-1 como local ante Montevideo Wanderers y ocupa el tercer puesto del Grupo B del Torneo Intermedio, con diez puntos, situación que agrega presión en la antesala de este compromiso internacional.

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Por su parte, Tigre llega golpeado tras quedar eliminado de la Copa Argentina. El jueves pasado, el equipo de Victoria perdió 1-0 frente a Independiente Rivadavia en los 16avos de final, con gol de Luciano Gómez. Sin embargo, en el plano continental, el Matador mostró mayor solidez: avanzó a los playoffs tras finalizar segundo en el Grupo A de la Sudamericana con nueve unidades, solo por detrás de Macará de Ecuador, superando a América de Cali de Colombia y Alianza Atlético de Perú.

La cita en el Estadio Gran Parque Central representa para Nacional la oportunidad de cambiar la imagen tras la eliminación en la Libertadores y la derrota reciente en el torneo local. El equipo dirigido por Jorge Bava buscará apoyarse en la localía para obtener una ventaja de cara a la revancha en Argentina.

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En el otro extremo, Tigre apuesta a dejar atrás la eliminación en la Copa Argentina y enfocarse en repetir la buena versión que mostró durante la fase de grupos de la Sudamericana. El equipo argentino, dirigido por Diego Dabove, buscará solidez defensiva y efectividad en ataque para llevarse un resultado que le permita definir la serie en Victoria con mayores expectativas de avanzar a octavos de final.

La vuelta, en el Estadio José Dellagiovanna, será el martes 28 de julio, desde las 19. El ganador de este cruce se medirá en octavos de final ante Montevideo City Torque de Uruguay. El conjunto perteneciente al City Football Group clasificó directamente a esta instancia tras adjudicarse el primer puesto del Grupo F, superando a Gremio de Brasil, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile.

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Probables formaciones:

Nacional: Alexis Arias; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Francisco Calvo, Camilo Cándido; Luciano Boggio, Bruno Zuculini, Baltasar Barcia, Maximiliano Silvera, Nicolás Lodeiro; Maximiliano Gómez. DT: Jorge Bava.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentin Moreno, Joaquin Laso, Alan Barrionuevo, Federico Alvarez, Martín Garay; Jalil Elias, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

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Estadio: Gran Parque Central (Montevideo)

Árbitro: Carlos Bentancur (Colombia)

VAR: Leonardo Mosquera (Colombia)

Hora: 19:00 horas (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) / 18:00 horas (Chile, Bolivia, Venezuela y Miami, Estados Unidos) / 17:00 horas (Ecuador, Perú, Colombia y Panamá) / 16:00 horas (México, El Salvador, Honduras y Costa Rica) / 00:00 del 21 de julio (España).

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Televisación: DSports y Paramount+.