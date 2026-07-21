Teleshow

El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

Después de seguir a la Selección en cada partido, y de realizar la cobertura para Infobae Mundial, el conductor agradeció a Lionel Messi y el equipo y reflexionó sobre la derrota en la final

Guardar
Google icon

La performance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 conmovió al mundo entero. Aunque el título quedó en manos de España, la pasión, la entrega y la mística del equipo de Lionel Scaloni dejaron una huella profunda en millones de fanáticos que siguieron cada partido con el corazón en la mano. Entre ellos estuvo Marcelo Tinelli, quien no solo vivió la cita mundialista desde la tribuna, sino que decidió compartir con sus seguidores cada instante, cada emoción y cada reflexión de su travesía por los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, Tinelli mostró el lado más íntimo y familiar de su experiencia. Subió un video donde recopiló sus mejores momentos en los estadios, rodeado de hinchas, y también junto a sus hijos, quienes lo acompañaron en este viaje inolvidable. “Me emociona mucho mirar hacia atrás y darme cuenta de todo lo que vivimos acá en los EEUU. Fueron ocho partidos, miles de kilómetros recorridos, aeropuertos, estadios y un solo sueño: seguir a la Selección hasta el final”, escribió el conductor, abriendo su corazón a una comunidad que vibró con cada paso de la Scaloneta.

PUBLICIDAD

En su relato, Tinelli subrayó la intensidad de los sentimientos que atravesó en cada etapa del Mundial. “Hubo abrazos interminables, besos, gritos de gol, lágrimas, silencios y esa mezcla de felicidad, orgullo y tristeza que solo el fútbol puede provocar”, confesó. Pero además, resaltó lo que para él fue el mayor regalo de este torneo: el privilegio de compartirlo con sus hijos. “Abrazarnos en cada partido, emocionarnos juntos y confirmar que los momentos más valiosos no se compran, se viven. No volvemos con la Copa, pero volvemos con recuerdos que no se van a borrar jamás”, reflexionó, dándole un lugar especial a los lazos familiares y a la transmisión generacional de la pasión por la Selección.

Hombre con gorra, gafas de sol y camiseta de Argentina, brazos y cuello tatuados, toma selfie dentro de un autobús con otros pasajeros detrás.
Marcelo Tinelli durante uno de sus recorridos para ver a la Selección Argentina (Instagram)

El mensaje de Tinelli también tuvo un apartado especial para Lionel Messi, a quien le dedicó palabras de admiración y gratitud: “Gracias @leomessi por enseñarnos que la grandeza también está en dejar el alma hasta el último segundo”. Y sumó: “Gracias a cada jugador, a Lionel Scaloni, al cuerpo técnico y a este grupo extraordinario que durante tantos años nos hizo soñar, creer y sentir un orgullo inmenso de ser argentinos”.

PUBLICIDAD

La vivencia de Tinelli no se limitó al plano personal. En sus palabras se hizo eco el sentido de comunidad que solo el fútbol argentino puede generar. “Y gracias a cada argentino que, en cualquier rincón del mundo, se abrazó con otro como si lo conociera de toda la vida. En tiempos donde tanto nos separa, ustedes lograron lo más difícil: unirnos detrás de una misma bandera, de una misma ilusión, de un mismo sentimiento”. El conductor remarcó que, aunque los Mundiales pasan y las Copas cambian de manos, hay emociones que perduran: “Los Mundiales terminan. Las Copas cambian de manos. Pero hay emociones que quedan para siempre. Y este viaje, estos abrazos, estas lágrimas y este amor por la Argentina van a vivir eternamente en mi corazón”.

Marcelo Tinelli y Mica Tinelli se toman una selfie en un avión. Él lleva una camiseta de la Selección Argentina. Ella tiene cabello largo rubio y labial rosa
Marcelo Tinelli y su hija Mica Tinelli mientras viajaban a Kansas para presenciar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 (Instagram)

Sobre el cierre, Tinelli sintetizó el valor simbólico de la experiencia y el legado de la Selección: “Gracias, Selección. Gracias Leo. Gracias por recordarnos que cuando un país late al mismo tiempo, no hay derrota capaz de borrar semejante victoria. Porque hay triunfos que no se levantan con una copa: se llevan para siempre en el alma. Gracias por hacerme muy compañía desde acá. Los amo”.

La publicación del conductor no tardó en conmover a sus seguidores, que le devolvieron el cariño con mensajes llenos de orgullo y agradecimiento. “Hermosas tus palabras, Marce, hacia este gran equipo argentino”; “Siempre con la Selección”; “Vamos Argentina”; “Gracias Argentina. Vibré con cada partido”; “Esto nos dio la Selección: el orgullo de ser argentinos”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron y que reflejaron el clima colectivo de agradecimiento, orgullo y esperanza.

Así, la experiencia de Tinelli en el Mundial 2026 se transformó en una crónica personal y compartida, en la que la derrota deportiva no pudo opacar la emoción, la unión y la certeza de que hay victorias que solo se entienden desde el corazón.

Temas Relacionados

Marcelo TinelliMundial 2026Selección ArgentinaLionel MessiCopa del Mundo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

A más de 40 años del especial televisivo de ATC, el actor repasó los desafíos, recuerdos y repercusiones de su papel junto a Soledad Silveyra

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Mientras la empresaria seguía la final del Mundial, su propiedad en las afueras de Milán fue asaltada lo que la obligó a alterar los planes. Los detalles del lugar que se volvió un refugio

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

La empresaria se emocionó con las lágrimas del capitán tras la derrota contra España y comparó la final con la del Mundial de Italia, donde acompañó a su entonces esposo

Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

En La mañana con Moria, Roberto De Paul habló del vínculo de la cantante con el jugador de la Selección y respondió con humor ante las versiones de boda

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

Soy Rada faltó al programa de Mario Pergolini y fue reemplazado por dos muñecos: “Decime que estoy alucinando”

Pache y Plumis, los perros callejeros que son furor en el streaming, ocuparon el lugar del actor y protagonizaron un desopilante momento con el conductor

Soy Rada faltó al programa de Mario Pergolini y fue reemplazado por dos muñecos: “Decime que estoy alucinando”

DEPORTES

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

Alpine informó que Paul Aron reemplazará a Franco Colapinto en la primera práctica del Gran Premio de Hungría

La frase de la hermana de Paredes tras el Mundial: “No tenemos la cuarta estrella, pero tenemos las Malvinas para nosotros”

Tras la final del Mundial, Julián Álvarez define su futuro: las fechas límites que pusieron Atlético Madrid y Barcelona

“¿Qué pasó en el vestuario?“: el padre de Alexis Mac Allister reveló el diálogo con su hijo sobre la charla del plantel antes de jugar la final del Mundial

Josh Kerr rompe la plusmarca de la milla y lanza un nuevo desafío en el atletismo mundial

TELESHOW

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

Así es la casa de campo de Wanda Nara donde entraron a robar: jardines, tonos neutros y su lugar de paz

Claudia Villafañe habló del llanto de Messi y recordó el dolor de Maradona: “Esa sensación la viví en el 90″

El padre de Rodrigo De Paul elogió la relación del futbolista con Tini Stoessel: “Es una gran compañera”

Soy Rada faltó al programa de Mario Pergolini y fue reemplazado por dos muñecos: “Decime que estoy alucinando”

INFOBAE AMÉRICA

La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

Capturan a hombre tras asesinar a su hermano en medio de una disputa por alcohol en El Salvador

Panamá se acerca a 4,000 casos de dengue mientras aumenta la incidencia de la enfermedad

Investigación panameña revela que extractos de sargazo inhiben hasta 97% el parásito de la malaria

Honduras: inundaciones obligan a evacuar familias y comunidades en Gracias a Dios