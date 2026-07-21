El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

La performance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 conmovió al mundo entero. Aunque el título quedó en manos de España, la pasión, la entrega y la mística del equipo de Lionel Scaloni dejaron una huella profunda en millones de fanáticos que siguieron cada partido con el corazón en la mano. Entre ellos estuvo Marcelo Tinelli, quien no solo vivió la cita mundialista desde la tribuna, sino que decidió compartir con sus seguidores cada instante, cada emoción y cada reflexión de su travesía por los Estados Unidos.

A través de su cuenta de Instagram, Tinelli mostró el lado más íntimo y familiar de su experiencia. Subió un video donde recopiló sus mejores momentos en los estadios, rodeado de hinchas, y también junto a sus hijos, quienes lo acompañaron en este viaje inolvidable. “Me emociona mucho mirar hacia atrás y darme cuenta de todo lo que vivimos acá en los EEUU. Fueron ocho partidos, miles de kilómetros recorridos, aeropuertos, estadios y un solo sueño: seguir a la Selección hasta el final”, escribió el conductor, abriendo su corazón a una comunidad que vibró con cada paso de la Scaloneta.

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En su relato, Tinelli subrayó la intensidad de los sentimientos que atravesó en cada etapa del Mundial. “Hubo abrazos interminables, besos, gritos de gol, lágrimas, silencios y esa mezcla de felicidad, orgullo y tristeza que solo el fútbol puede provocar”, confesó. Pero además, resaltó lo que para él fue el mayor regalo de este torneo: el privilegio de compartirlo con sus hijos. “Abrazarnos en cada partido, emocionarnos juntos y confirmar que los momentos más valiosos no se compran, se viven. No volvemos con la Copa, pero volvemos con recuerdos que no se van a borrar jamás”, reflexionó, dándole un lugar especial a los lazos familiares y a la transmisión generacional de la pasión por la Selección.

Marcelo Tinelli durante uno de sus recorridos para ver a la Selección Argentina (Instagram)

El mensaje de Tinelli también tuvo un apartado especial para Lionel Messi, a quien le dedicó palabras de admiración y gratitud: “Gracias @leomessi por enseñarnos que la grandeza también está en dejar el alma hasta el último segundo”. Y sumó: “Gracias a cada jugador, a Lionel Scaloni, al cuerpo técnico y a este grupo extraordinario que durante tantos años nos hizo soñar, creer y sentir un orgullo inmenso de ser argentinos”.

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La vivencia de Tinelli no se limitó al plano personal. En sus palabras se hizo eco el sentido de comunidad que solo el fútbol argentino puede generar. “Y gracias a cada argentino que, en cualquier rincón del mundo, se abrazó con otro como si lo conociera de toda la vida. En tiempos donde tanto nos separa, ustedes lograron lo más difícil: unirnos detrás de una misma bandera, de una misma ilusión, de un mismo sentimiento”. El conductor remarcó que, aunque los Mundiales pasan y las Copas cambian de manos, hay emociones que perduran: “Los Mundiales terminan. Las Copas cambian de manos. Pero hay emociones que quedan para siempre. Y este viaje, estos abrazos, estas lágrimas y este amor por la Argentina van a vivir eternamente en mi corazón”.

Marcelo Tinelli y su hija Mica Tinelli mientras viajaban a Kansas para presenciar el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 (Instagram)

Sobre el cierre, Tinelli sintetizó el valor simbólico de la experiencia y el legado de la Selección: “Gracias, Selección. Gracias Leo. Gracias por recordarnos que cuando un país late al mismo tiempo, no hay derrota capaz de borrar semejante victoria. Porque hay triunfos que no se levantan con una copa: se llevan para siempre en el alma. Gracias por hacerme muy compañía desde acá. Los amo”.

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La publicación del conductor no tardó en conmover a sus seguidores, que le devolvieron el cariño con mensajes llenos de orgullo y agradecimiento. “Hermosas tus palabras, Marce, hacia este gran equipo argentino”; “Siempre con la Selección”; “Vamos Argentina”; “Gracias Argentina. Vibré con cada partido”; “Esto nos dio la Selección: el orgullo de ser argentinos”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron y que reflejaron el clima colectivo de agradecimiento, orgullo y esperanza.

Así, la experiencia de Tinelli en el Mundial 2026 se transformó en una crónica personal y compartida, en la que la derrota deportiva no pudo opacar la emoción, la unión y la certeza de que hay victorias que solo se entienden desde el corazón.

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