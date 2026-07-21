Este es el ranking de las ciudades con mayor crecimiento económico y poblacional en Estados Unidos en 2026

Un estudio de SmartAsset publicado en julio de 2026 identificó a ciudades de Texas y Florida como las principales boomtowns de Estados Unidos por su crecimiento económico y poblacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio reciente de la consultora SmartAsset, publicado en julio de 2026, identificó a varias ciudades de Texas y Florida como las principales “boomtowns” de Estados Unidos, debido a su notable crecimiento económico y poblacional en los últimos cinco años. El informe, basado en datos oficiales de la Oficina del Censo de Estados Unidos y la Oficina de Análisis Económico (BEA), analiza tendencias urbanas y migratorias con impacto en políticas estatales, el mercado inmobiliario y el empleo.

Según el reporte de SmartAsset, que evaluó a más de 400 ciudades con más de 65.000 habitantes, Texas y Florida concentran el mayor número de ciudades con expansión acelerada. La metodología incluyó cambios en el producto económico local, el parque habitacional y la fuerza laboral entre 2021 y 2026, utilizando cifras oficiales y fuentes gubernamentales, según detalló la consultora en su publicación anual.

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Este panorama refleja las consecuencias de la reconfiguración migratoria posterior a la pandemia de COVID-19, que transformó las preferencias residenciales y laborales en Estados Unidos. Las ciudades seleccionadas se beneficiaron de factores como el crecimiento del teletrabajo, el atractivo fiscal y la disponibilidad de vivienda, según datos de la Oficina del Censo y análisis de Newsweek.

¿Cuáles son las ciudades de mayor crecimiento económico y poblacional en Estados Unidos en 2026?

El ranking de SmartAsset, difundido en julio de 2026, destaca a Georgetown y New Braunfels (Texas) como las ciudades con mayor expansión en el periodo 2021-2026. Ambas registraron aumentos superiores al 30% en fuerza laboral y unidades habitacionales. El producto económico del condado de Williamson, donde se encuentra Georgetown, creció a una tasa anual compuesta de 7,7%, mientras que en New Braunfels, el condado de Comal alcanzó un 6,8% anual.

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En el listado de las veinte primeras ciudades también figuran Palm Coast, North Port, Palm Bay y Fort Myers en Florida. De acuerdo con SmartAsset, estas localidades se destacan por la combinación de incremento en empleos, oferta habitacional y costo de vida relativamente bajo.

La metodología del estudio se basa en tres indicadores principales:

Producto económico local (PIB real)

Número de viviendas construidas

Tamaño de la fuerza laboral

El informe explica que “las ciudades seleccionadas experimentaron un desarrollo acelerado en al menos dos de los indicadores clave”, lo que las distingue en el panorama nacional.

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El informe de SmartAsset analizó más de 400 ciudades con datos de la Oficina del Censo y la BEA sobre PIB real, viviendas construidas y fuerza laboral entre 2021 y 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué Texas y Florida concentran la mayoría de las “boomtowns” en Estados Unidos?

De acuerdo con SmartAsset, Texas y Florida suman 18 y 19 ciudades, respectivamente, dentro de las 75 con mayor dinamismo. Los factores que explican este fenómeno incluyen la política estatal de bajos impuestos, la disponibilidad de suelo para desarrollo inmobiliario y el clima favorable, según la consultora y expertos citados por Newsweek.

El informe resalta que “el atractivo de estas ciudades está vinculado a la combinación de un mercado laboral activo, acceso a vivienda y costos competitivos en servicios básicos”. Además, la migración interna y la llegada de nuevos residentes han impulsado la demanda de empleo y de viviendas, generando un círculo virtuoso de crecimiento.

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¿Qué datos oficiales respaldan el auge de Texas y Florida en crecimiento poblacional?

Las cifras de la Oficina del Censo de EE.UU. confirman la tendencia observada en el informe de SmartAsset. Entre julio de 2024 y junio de 2025, Texas sumó 391.243 nuevos habitantes y Florida, 196.680, ubicándose como los estados con mayor incremento absoluto de población.

En cuanto a migración interna, Florida recibió 22.517 personas en 2025, frente a las 183.646 de 2023 y las 310.892 de 2022, mostrando una desaceleración tras el auge pandémico. Texas experimentó una dinámica similar, aunque ambos estados mantuvieron el mayor saldo migratorio internacional: 178.674 para Florida y 167.475 para Texas en el último año medido.

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En términos relativos, los mayores crecimientos porcentuales se registraron en Carolina del Sur (1,5%), Idaho (1,4%) y Carolina del Norte (1,2%), mientras que Texas registró un aumento del 1,2% y Florida no ingresó en el top 10, según la Oficina del Censo.

Texas y Florida concentraron la mayor cantidad de boomtowns por los bajos impuestos, la disponibilidad de suelo y la migración interna posterior a la pandemia de COVID-19. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo evolucionó el crecimiento económico en Texas y Florida según datos oficiales?

El desempeño macroeconómico de ambos estados fue evaluado por la Oficina de Análisis Económico (BEA). Entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026, el Producto Interno Bruto real de Florida creció 1,6% y el de Texas 0,9%. En comparación, Washington encabezó el crecimiento nacional con 4,5%, seguido de California (3,7%) y las Carolinas (3,2%).

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SmartAsset señala que, aunque Texas y Florida ya no lideran el crecimiento porcentual, “mantienen una dinámica relevante por volumen, diversidad de sectores y capacidad para generar empleo”.

¿Cuáles son las principales ciudades “boomtown” de 2026 según SmartAsset?

El listado de SmartAsset destaca las siguientes ciudades por su dinamismo en vivienda, empleo y producto económico:

Georgetown, Texas: viviendas +34%, fuerza laboral +34%, PIB real +7,7% New Braunfels, Texas: viviendas +40%, fuerza laboral +32%, PIB real +6,8% Lehi, Utah: viviendas +39%, fuerza laboral +67%, PIB real +5,6% Leander, Texas: viviendas +48%, fuerza laboral +25%, PIB real +6,1% Lewisville, Texas: viviendas +24%, fuerza laboral +23%, PIB real +6,7% Palm Coast, Florida: viviendas +27%, fuerza laboral +21%, PIB real +6,7% Nampa, Idaho: viviendas +25%, fuerza laboral +24%, PIB real +6,2% McKinney, Texas: viviendas +20%, fuerza laboral +25%, PIB real +6,7% Conroe, Texas: viviendas +37%, fuerza laboral +33%, PIB real +4,9% Frisco, Texas: viviendas +19%, fuerza laboral +25%, PIB real +6,7%

El informe incluye además ciudades de Arizona, Washington e Idaho, reflejando la diversificación regional de los nuevos polos de crecimiento en Estados Unidos.

La Oficina del Censo informó que Texas sumó 391.243 habitantes y Florida 196.680 entre julio de 2024 y junio de 2025, los mayores aumentos absolutos de población en Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué factores explican el auge de las ciudades “boomtown” en Texas y Florida?

Entre los elementos señalados por SmartAsset y la Oficina del Censo figuran:

Política fiscal favorable y ausencia de impuestos estatales a la renta personal.

Clima templado y abundancia de suelo para desarrollos residenciales e industriales.

Crecimiento del empleo en sectores tecnológicos, servicios y manufactura.

Acceso a infraestructura y servicios básicos a costos competitivos.

La consultora destaca que “la combinación de empleo, vivienda y servicios ha permitido sostener el flujo migratorio y la expansión económica en estas regiones”. Los datos del mercado inmobiliario muestran, sin embargo, que el aumento de la demanda también impulsó los precios de las viviendas, con ajustes recientes en ciudades como Austin, Punta Gorda y Cape Coral, donde se observaron caídas de hasta 27% respecto a los máximos de 2022, según la firma ResiClub.

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¿Qué impacto tiene este fenómeno en empleo, vivienda y servicios locales?

El crecimiento acelerado de las “boomtowns” implica desafíos para la planificación urbana y la provisión de servicios públicos. Las autoridades estatales y municipales monitorean la evolución de los indicadores para anticipar necesidades en educación, transporte, salud y vivienda, según la Oficina del Censo.

SmartAsset advierte que la expansión ha generado presiones sobre la infraestructura y el mercado inmobiliario, obligando a los gobiernos locales a ajustar sus políticas de desarrollo y zonificación. El informe concluye que “los polos de crecimiento seguirán transformando el mapa económico y social de Estados Unidos, con impactos visibles en empleo, vivienda y movilidad”.

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La BEA registró que entre el segundo trimestre de 2025 y el primero de 2026 el PIB real de Florida creció 1,6% y el de Texas 0,9%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar a partir de 2026 en el mapa migratorio y económico de Estados Unidos?

Según los datos recogidos por SmartAsset, la Oficina del Censo y la BEA, se prevé que las tendencias de crecimiento continúen, aunque con una moderación en la migración interna y ajustes en el mercado inmobiliario por las tasas de interés y la política monetaria de la Reserva Federal.

Los analistas consultados por Newsweek señalan que las ciudades “boomtown” mantendrán su atractivo siempre que logren equilibrar crecimiento demográfico, desarrollo económico y acceso a vivienda. El seguimiento de estos indicadores será fundamental para anticipar cambios futuros en la distribución de la población y la economía de Estados Unidos.