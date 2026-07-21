Salud

Las 5 infusiones que ayudan a aliviar la tos y combatir los resfríos

Estas bebidas naturales pueden ser una opción sencilla para reducir la irritación y acelerar la recuperación durante el periodo de congestión

Guardar
Google icon
Vista aérea de una mujer con gorro y manta, tosiendo y bebiendo una taza humeante, con una bandeja de limón y miel a su lado.
Las infusiones naturales ayudan a aliviar la tos y los resfríos porque favorecen la hidratación, la eliminación de mucosidad y la reducción de la irritación de garganta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las infusiones naturales se consideran un recurso frecuente para aliviar síntomas asociados a la tos y los resfríos, según informes de instituciones científicas internacionales. De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH), existen preparaciones a base de plantas y combinaciones tradicionales que aportan beneficios en la hidratación, facilitan la eliminación de mucosidad y contribuyen a reducir la irritación de garganta.

Las cinco infusiones que ayudan a aliviar la tos y combatir los resfríos

Diversos estudios y revisiones científicas internacionales, y publicaciones como ScienceDaily, reconocen la utilidad de ciertas infusiones para mejorar el bienestar durante un resfrío o episodios de tos. Entre las opciones, se destacan las siguientes:

PUBLICIDAD

Infusión de jengibre

El jengibre contiene compuestos activos como el gingerol, estudiados por sus efectos antiinflamatorios y su capacidad para favorecer la descongestión de las vías respiratorias. Según informes científicos, el consumo de esta raíz en infusión caliente puede colaborar en la reducción de la irritación de garganta y aportar alivio sintomático, aunque la evidencia clínica específica sobre el resfrío es limitada.

Taza de infusión caliente con limón y menta. Raíces de jengibre, medio limón y ramitas de menta sobre un trozo de tela de yute.
La infusión de jengibre puede colaborar con la descongestión de las vías respiratorias y reducir la irritación de garganta durante el resfrío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infusión de tomillo

El tomillo destaca por sus propiedades antisépticas y expectorantes, ampliamente reconocidas en la medicina tradicional. Estudios internacionales resaltan que esta planta ayuda a suavizar la garganta y facilita la eliminación de mucosidad. Su uso se mantiene vigente en varias partes del mundo, donde es usado para el manejo sintomático de afecciones respiratorias.

PUBLICIDAD

Bebida herbal con tomillo seco, utilizada para aliviar malestares respiratorios, fortalecer defensas y relajar el cuerpo. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
La infusión de tomillo aporta propiedades antisépticas y expectorantes que ayudan a suavizar la garganta y a eliminar mucosidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infusión de eucalipto

El eucalipto figura entre las recomendaciones para tratar síntomas de congestión y tos. Los aceites volátiles presentes en sus hojas, como el cineol, pueden contribuir a despejar las vías respiratorias. La European Medicines Agency respalda el uso tradicional del eucalipto para el manejo de la tos asociada a resfriados, aunque la evidencia clínica moderna sigue siendo moderada.

Cuenco blanco con agua caliente y vapor, ramas de eucalipto y romero, tetera blanca y ramitas sobre una mesa de madera.
La infusión de eucalipto se usa para la congestión y la tos, y sus aceites volátiles pueden despejar las vías respiratorias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infusión de menta

La menta posee mentol, un compuesto que genera una sensación de frescura y ayuda a aliviar la irritación de garganta. ScienceDaily recientemente señaló que el mentol, en combinación con otros compuestos vegetales, potencia el efecto antiinflamatorio y puede calmar la tos seca y mejorar la respiración durante episodios de congestión nasal.

Té de menta, infusión herbal, digestivo natural, aroma fresco, bebida medicinal. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La infusión de menta contiene mentol, un compuesto que puede calmar la tos seca, aliviar la garganta y mejorar la respiración nasal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Infusión de miel y limón

La combinación de miel y limón es una de las preparaciones más extendidas para tratar molestias de garganta y tos. La miel recubre la mucosa y reduce el malestar, mientras que el limón aporta vitamina C, un nutriente esencial para el sistema inmunológico.

Ensayos clínicos del NIH han demostrado que la miel puede reducir la frecuencia e intensidad de la tos, especialmente en niños mayores de un año.

Una taza de vidrio con infusión de jengibre y miel humeante en una mesa de madera, junto a jengibre fresco, limón en rodajas y un tarro de miel con un cucharón.
La infusión de miel y limón se utiliza para la tos y el dolor de garganta porque la miel reduce el malestar y el limón aporta vitamina C (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué la miel es una aliada contra el dolor de garganta

La miel es reconocida a nivel internacional por sus propiedades emolientes, antimicrobianas y antivirales, atributos que la han convertido en un remedio tradicional para el alivio del dolor de garganta. Investigaciones recientes, como las recopiladas por el National Institutes of Health (NIH), han confirmado que puede ayudar a disminuir la irritación de la mucosa, gracias a su capacidad para formar una película protectora que recubre la garganta y reduce el contacto directo con agentes irritantes. Este efecto barrera contribuye a una sensación de alivio y protección temporal.

Además, la miel contiene compuestos antioxidantes que pueden estimular la respuesta inmunitaria y favorecer la recuperación de las vías respiratorias. Su textura viscosa y su composición rica en azúcares naturales facilitan la adherencia a la mucosa, lo que prolonga el efecto calmante. Estudios clínicos han demostrado que el consumo de miel puede reducir la frecuencia e intensidad de la tos, sobre todo en niños mayores de un año y en adultos, donde se utiliza como complemento a los tratamientos convencionales.

No obstante, las autoridades sanitarias internacionales advierten que no debe administrarse en menores de un año debido al riesgo de botulismo, una enfermedad grave causada por toxinas bacterianas presentes en algunos alimentos. Por este motivo, su uso debe limitarse a niños mayores y adultos, siempre como complemento y nunca como reemplazo de la consulta médica, especialmente cuando los síntomas son persistentes o severos.

Temas Relacionados

InfusionesDolor de gargantaTosCongestiónBeneficios para la saludÚltimas noticiasNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tener crías protege a las perras del deterioro en la vejez, según un estudio científico

Un grupo de investigadores estadounidenses analizó la salud de hembras adultas con diferentes antecedentes de reproducción. Por qué las madres triplicaron sus probabilidades de mantenerse robustas en la etapa final de la vida

Tener crías protege a las perras del deterioro en la vejez, según un estudio científico

Detectan un repunte de las coberturas de vacunación en Argentina: las últimas cifras del Ministerio de Salud

La cartera sanitaria nacional informó que los porcentajes alcanzados durante 2025 establecen marcas inéditas en el control y registro de dosis aplicadas

Detectan un repunte de las coberturas de vacunación en Argentina: las últimas cifras del Ministerio de Salud

Cuánta fibra conviene consumir según la ciencia y por qué no hay que obsesionarse con la cantidad

Expertas en salud digestiva recomiendan sumar fuentes vegetales de manera gradual y variada, alertan sobre los riesgos de los excesos y desalientan prácticas extremas popularizadas en redes sociales

Cuánta fibra conviene consumir según la ciencia y por qué no hay que obsesionarse con la cantidad

Tony Kamo reveló la técnica para dejar de fumar y explicó cómo “reprogramar” el cerebro para vencer la adicción

El psicólogo e hipnoterapeuta español explicó en Infobae en Vivo A las Nueve cómo evolucionaron los métodos para abandonar el cigarrillo y destacó el papel de la hipnosis, la neuroplasticidad y la motivación personal

Tony Kamo reveló la técnica para dejar de fumar y explicó cómo “reprogramar” el cerebro para vencer la adicción

Años después de dejar de fumar, una prueba de cáncer de pulmón le salvó la vida

Estiman que sólo una cuarta parte de los pacientes que cumplen los requisitos para someterse a estudios de detección los realizan, por eso suele diagnosticarse en etapas avanzadas

Años después de dejar de fumar, una prueba de cáncer de pulmón le salvó la vida

DEPORTES

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Lionel Scaloni volvió a la casa de sus padres en Pujato y fue recibido por una multitud: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

Alexis Mac Allister escribió una conmovedora carta tras la derrota ante España en la final del Mundial

Marco Trungelliti superó a Juan Manuel Cerúndolo y lideró una jornada positiva para los argentinos en los ATP de Kitzbühel y Estoril

Cuándo arrancan las Eliminatorias del Mundial 2030: por qué jugará Argentina pese a ser anfitrión, el nuevo torneo y la chance de ampliar a 64 países

“De vuelta en casa”: Leandro Paredes regresó a Boca Juniors tras disputar el Mundial con la selección argentina

TELESHOW

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Islas Malvinas y tuvo que pedir disculpas

El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Islas Malvinas y tuvo que pedir disculpas

El insólito encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo: la foto que sorprendió a todos

Laura Esquivel enfrentó las críticas por su mensaje para España tras ganar el Mundial: “Me duele profundamente”

El orgullo de Marcelo Tinelli por la actuación de Argentina en el Mundial: “Un país latiendo al mismo tiempo”

Boy Olmi revivió su experiencia como el príncipe de La Cenicienta: “Uno de los peores trabajos de mi vida”

INFOBAE AMÉRICA

¿Qué actividades gratuitas tendrá el Centro Histórico de San Salvador durante las Fiestas Agostinas?

¿Qué actividades gratuitas tendrá el Centro Histórico de San Salvador durante las Fiestas Agostinas?

Panamá busca convertirse en el principal socio de India en América Latina

El mercado de alimentos para mascotas en El Salvador alcanzó los 95 millones en 2025 y sigue al alza

Dos iniciativas en el Congreso de Guatemala buscan extender el pago del impuesto de circulación hasta noviembre o diciembre

Doble homicidio en Nicaragua: Asesinan a un padre y su hijo por defender la finca que cuidaban