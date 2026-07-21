La supuesta campaña antiargentina en redes: qué hay detrás del fenómeno, desde la mirada de un especialista

La supuesta campaña antiargentina en redes sociales se amplificó tras la actuación de la Selección Argentina en el Mundial y excedió el plano deportivo

La reciente actuación de la Selección Argentina en el Mundial provocó una discusión internacional que superó el ámbito deportivo. Diversos sectores en redes sociales y medios extranjeros impulsaron críticas a la conducta del equipo y generaron la sensación de una supuesta “campaña antiargentina”.

En redes sociales, circularon acusaciones de “sucios”, “tramposos” y “deshonra al fútbol”. La conversación pública se polarizó y se multiplicaron los contenidos falsos, lo que dificultó distinguir los hechos reales de las interpretaciones interesadas.

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El fenómeno también se reflejó en la viralización de supuestas arengas o situaciones de violencia dentro del equipo. Los algoritmos de las plataformas sociales favorecieron la expansión de estos materiales, facilitando que los usuarios accedan a traducciones automáticas y a una variedad de relatos que se potencian por la velocidad y alcance de la tecnología digital.

Las redes sociales multiplicaron acusaciones contra la Selección Argentina y difundieron contenidos falsos que polarizaron la conversación pública (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Dinámica de la desinformación y consumo en redes sociales

Lucas Malaspina, consultor de Asuntos Públicos Digitales explicó en Infobae Al Mediodía, que la traducción automática en plataformas como TikTok, X, YouTube e Instagram multiplicó el alcance de los mensajes contra Argentina.

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El consultor resaltó que la dinámica de las redes sociales facilita la propagación de contenidos falsos o sesgados: “El sistema de incentivos de las redes sociales hace que los creadores de contenido produzcan material que rinde más si genera enojo o polémica”.

El fenómeno no responde únicamente a una organización centralizada. “No voy a decir que hay una operación, que hay un grupo de gente que se juntó para decir vamos a darle a la Argentina. Eso no está comprobado al día de hoy”, aclaró Malaspina. Sin embargo, reconoció la existencia de campañas y la posibilidad de actores que diseñan piezas de desinformación para influir en el debate público.

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Instrumentalización política y tensiones internacionales

El especialista señaló que el contexto político global influyó en la imagen de la selección argentina. La figura de Javier Milei, presidente de Argentina, y su apoyo explícito a Israel en un escenario internacional complejo, sumaron elementos a la controversia. “Es un presidente que tiene relevancia”, indicó Malaspina. Según el consultor, una parte del progresismo europeo y latinoamericano utiliza a Argentina como símbolo en sus propias disputas políticas.

El posicionamiento del país en temas internacionales, sumado al protagonismo de figuras como Lionel Messi, incrementó la visibilidad de la selección. Malaspina vinculó la masividad del evento con una mayor exposición de Argentina a debates globales.

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Los algoritmos y la traducción automática en TikTok, X, YouTube e Instagram expandieron los mensajes contra Argentina a escala global (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Las narrativas sobre la supuesta “viveza criolla” y las actitudes de algunos jugadores se amplificaron y se asociaron, desde el exterior, con valores negativos.

Las diferencias de interpretación se profundizaron cuando medios internacionales y personalidades influyentes replicaron el clima de las redes sociales. El consultor destacó que intelectuales y periodistas europeos analizaron las conductas argentinas con categorías culturales propias, lo que generó distorsiones y una crítica homogénea desde regiones con intereses diversos.

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Construcción de sentido y percepción mediática

El contraste entre la valoración interna de la selección y la mirada externa ocupó un lugar central en el debate. Mientras en Argentina se resaltaron el vínculo del equipo con la sociedad y los valores de grupo, en el exterior predominaron lecturas negativas. “Hay una acumulación de narrativas que en el mundial anterior ya se empezaron a ver, pero en este mundial se hicieron masivas y globales”, sostuvo Lucas Malaspina.

La prensa internacional, como The New York Times y The New Yorker, publicó columnas críticas que describieron a la selección como “petulante” o “deshonrosa”. Malaspina consideró que estas interpretaciones no logran captar la complejidad de la identidad argentina ni el significado cultural del fútbol en el país.

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La masificación de las redes sociales y la traducción instantánea de contenidos contribuyeron a la formación de una opinión pública global. El Mundial, con 48 equipos, permitió que más países participen en la conversación y opinen sobre Argentina desde perspectivas políticas, culturales y deportivas diversas.

Polarización, apoyo y viralización

Según Malaspina, Argentina no es un país odiado por todos, sino polarizante. “Las redes nos van a mostrar aquellos que más nos odien porque nos van a enojar. Es mucho más viral lo contrario”, afirmó. El consultor señaló que en regiones como Asia y parte de Latinoamérica, la selección argentina recibió muestras de apoyo, aunque estos contenidos tienen menor visibilidad en las plataformas.

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La viralización de críticas y la polarización del debate reflejan un cambio en la manera de construir sentido común a nivel global. Las redes sociales intensificaron la exposición de Argentina y multiplicaron tanto las adhesiones como los rechazos, en un escenario donde la información circula velozmente y muchas veces sin verificación.

La discusión sobre la “campaña antiargentina” revela la complejidad de los procesos de comunicación en la era digital y la influencia de factores políticos, mediáticos y culturales en la percepción de los hechos deportivos.

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