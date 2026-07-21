La Policía dominicana captura a cuatro hombres por un asalto armado en una joyería de Santiago

Los detenidos fueron identificados como Marcos José García de la Cruz, Andy José Castillo Jiménez, Delvinson Luis Restituyo Mejía y Heber Isaac Burgos García./ (Redes Diego Pesqueira)

La rápida respuesta de la Policía Nacional permitió la captura de cuatro hombres señalados como presuntos responsables de un asalto a mano armada perpetrado la tarde del lunes en una joyería de la ciudad de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado en la calle San Luis, donde los individuos, tras amenazar con armas de fuego, sustrajeron dinero en efectivo y una cantidad significativa de prendas preciosas antes de huir en una jeepeta Honda CR-V, color gris.

Según el informe oficial, el asalto se reportó alrededor de las 16:10, momento en que las autoridades recibieron la alerta y activaron los protocolos de respuesta.

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De inmediato, las unidades policiales desplegaron un operativo de localización, difundiendo las características del vehículo y de los sospechosos. Minutos más tarde, el automóvil fue localizado e interceptado en la avenida Estrella Sadhalá. Allí se produjo la detención de los cuatro sujetos, que fueron identificados como Marcos José García de la Cruz, Andy José Castillo Jiménez, Delvinson Luis Restituyo Mejía y Heber Isaac Burgos García.

En la intervención policial se ocuparon $36,150 (USD 618.67) en efectivo, 4,895 gramos de plata, cuatro aretes de plata, varios celulares, guantes, pasamontañas y una pistola sin documentos, presuntamente utilizada durante el asalto.

También se incautaron cápsulas de evidencia que fueron puestas bajo custodia para los fines correspondientes a la investigación. Las autoridades informaron que todas las evidencias, junto con el dinero y las prendas recuperadas, serán incorporadas al proceso investigativo y posteriormente remitidas al Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para esclarecer el caso en su totalidad.

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Las evidencias recuperadas en Santiago de los Caballeros serán incorporadas a la investigación y remitidas al Ministerio Público./ (Redes de Diego Pesqueira)

Este caso se suma a una serie de operativos recientes en la República Dominicana, donde las fuerzas policiales han intensificado la persecución contra la delincuencia organizada, especialmente en lo referente a asaltos a mano armada en establecimientos comerciales.

Durante el primer semestre de 2026, la Policía Nacional reportó múltiples detenciones vinculadas a robos y asaltos en joyerías, bancos y comercios en distintas provincias del país.

En muchos de estos casos, la recuperación de parte o la totalidad de los objetos robados y la captura de los implicados se ha logrado gracias a la implementación de patrullajes preventivos, la utilización de cámaras de videovigilancia y la colaboración ciudadana mediante denuncias oportunas.

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En incidentes previos ocurridos este año, las autoridades han informado la detención de bandas dedicadas al robo de joyas y dinero en efectivo, en ocasiones empleando violencia armada y métodos sofisticados para evadir la seguridad.

En Santo Domingo y Santiago, las principales ciudades del país, se han registrado operativos donde han resultado detenidos al menos 15 individuos en hechos relacionados con asaltos a comercios y establecimientos financieros.

En la mayoría de los casos, los implicados han sido sometidos a medidas de coerción y enviados a prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones.

Penas por asalto a mano armada según el Código Penal dominicano

De acuerdo con el Código Penal de la República Dominicana, el asalto a mano armada se considera un delito grave, especialmente cuando implica el uso de armas de fuego o violencia contra las personas.

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El artículo 379 y siguientes establecen que el robo con violencia o intimidación en las personas puede ser sancionado con penas de reclusión mayor, que van desde 10 hasta 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias agravantes del hecho, como la participación de varias personas, el uso de armas, la cantidad sustraída y si resultaron personas heridas o fallecidas.

En el operativo, la Policía Nacional ocupó 36,150 pesos dominicanos, 4,895 gramos de plata, aretes de plata, celulares, guantes, pasamontañas y una pistola sin documentos./ (Redes Diego Pesqueira)

Además, la legislación contempla agravantes para quienes participen en la planificación o ejecución de robos en grupo y para aquellos que utilicen vehículos para facilitar la huida o la comisión del delito. La tenencia ilegal de armas de fuego, si se comprueba durante la investigación, también constituye un delito independiente que puede acarrear hasta 20 años de reclusión mayor, según la Ley de Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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Las autoridades reiteran que la lucha contra la delincuencia organizada y la protección de los ciudadanos en espacios comerciales siguen siendo una prioridad. El proceso judicial de los detenidos continuará bajo la supervisión del Ministerio Público, que determinará las imputaciones formales y las solicitudes de medida de coerción mientras se profundiza la investigación sobre posibles vínculos con otros hechos delictivos.