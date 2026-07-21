El insólito encuentro de Vicky Xipolitakis con Tom Cruise en la Copa del Mundo: la foto que sorprendió a todos

Vicky Xipolitakis estuvo presente en la final del Mundial 2026 y conoció a Tom Cruise (Instagram)

El domingo 20 de julio de 2026, el MetLife Stadium de Nueva Jersey fue el escenario del partido más esperado del Mundial 2026. La final reunió a las selecciones de Argentina y España ante una multitud que desbordó los alrededores del estadio desde temprano por la mañana, con camisetas celestes y blancas por todas partes y una expectativa que pocas veces tuvo equivalente en la historia del deporte argentino, puesto que la Scaloneta estaba defendiendo el título y tenía chances de convertirse en bicampeona.

Entre los miles de argentinos que llegaron al estadio ese día había una cara conocida de la televisión local. Vicky Xipolitakis viajó a Estados Unidos junto a Marley para participar de las últimas semanas de Por el mundo Mundial, el programa que el conductor lleva adelante en Telefe y que siguió el torneo desde adentro, con cobertura en el terreno y acceso a los escenarios del evento.

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La panelista llegó al MetLife con credencial oficial de la FIFA. Su acreditación, emitida a nombre de “Xipolitakis, Victoria” con el sello de Telefe como Media Partner del torneo, le abrió las puertas del estadio y de zonas a las que el público general no tiene acceso. Xipolitakis la mostró a cámara afuera del recinto, con los carteles del Mundial 2026 de fondo y la cara pintada con los colores de la Selección.

El look de Vicky para ver la final del Mundial 2026

El look que eligió para la ocasión no dejó lugar a dudas sobre a quién iba a alentar. Llevó la camiseta albiceleste con el número 10, un moño celeste y blanco en el pelo, anteojos blancos de gran tamaño y pantalón de jeans ancho. Antes de ingresar al estadio posó sola frente a la fachada del MetLife, con los brazos en alto y una sonrisa que anticipaba la jornada.

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Junto a ella estuvieron Marley y el productor Fede Hoffman, con quienes también se fotografió en los accesos al estadio. Los tres con la camiseta argentina, abrazados frente a la pantalla gigante que anunciaba la final España vs. Argentina, con la Copa del Mundo al centro de la imagen.

Dentro del estadio, Xipolitakis se acercó a uno de los puntos de exhibición oficial del torneo: un mural con la imagen del trofeo de la FIFA, ante el cual se tomó una selfie. Para ese momento ya tenía la cara pintada con los colores albicelestes y lucía la credencial de la FIFA World Cup 2026 colgada al cuello.

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Xipolitakis tuvo la oportunidad de conocer a Tome Cruise luego de la ceremonia de cierre de la Copa del Mundo (Instagram)

Pese al resultado, la jornada le deparó a Xipolitakis un momento que pocas personas en el mundo pudieron vivir. Tom Cruise, que tuvo un rol en la ceremonia de apertura de la gran final, estuvo presente en el estadio y la panelista argentina tuvo la oportunidad de fotografiarse con él. La imagen los muestra juntos en un espacio interno del MetLife: Cruise de negro, sonriente, y Vicky con la camiseta argentina y el moño de la Selección todavía puesto.

Esa foto fue parte del posteo que Xipolitakis compartió en sus redes tras el partido, junto con las imágenes del día en el estadio. En el texto que acompañó la publicación escribió: “Gracias Selección Argentina por representar a todo un país con el corazón, y jugar todos los partidos con el cuerpo y el alma. Orgullosa de ustedes, son los mejores. Gracias Marley, Telefe, Fede Levrino y a todo el equipazo por esta gran e inolvidable oportunidad, la rompimos!”. La exvedette prometió contar el detrás de escena de la foto el domingo en el programa de Telefe, contando los detalles del encuentro con el actor de Misión Imposible

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El partido, sin embargo, no tuvo el final que los argentinos esperaban. España se impuso sobre la Scaloneta con un gol y se consagró campeona del mundo. La selección argentina no logró defender el título conseguido en 2022 aunque fue ovacionada por su desempeño a lo largo de todo el certamen.