Laura Esquivel enfrentó las críticas por su mensaje para España tras ganar el Mundial: “Me duele profundamente”

Tras la derrota de Argentina, la actriz de Patito Feo hizo un posteo en sus redes y no faltaron las críticas (Video: Instagram)

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 dejó a millones de argentinos con una mezcla de tristeza y bronca que se volcó de inmediato a las redes sociales. El domingo 19 de julio fue un día de duelo colectivo, con el peso adicional de que fue el último Mundial de Lionel Messi y su posible despedida de la selección nacional. En ese clima, cualquier gesto que se apartara del luto generalizado estaba destinado a ser leído como una provocación.

Laura Esquivel, conocida por su rol en Patito Feo, publicó una historia en Instagram que en pocas horas se convirtió en el centro de una tormenta. El mensaje era escueto y directo: “Felicidades querida España, estoy muy feliz por ustedes, lxs adoro”. Lo que la actriz concibió como un gesto de empatía deportiva hacia el país ganador desató una avalancha de comentarios agresivos que no tardó en desbordar su cuenta.

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Los ataques llegaron de forma masiva. La actriz aseguró que comprobó que la mayoría de quienes la agredieron no la seguían: habían ingresado a su perfil específicamente para dejarle un mensaje hostil y se habían ido sin ver el resto de su contenido.

Lo que esos usuarios no vieron fue que, en una historia posterior a la que generó el conflicto, Laura había publicado palabras dirigidas a Argentina. Ese posteo quedó invisible para quienes entraron a su cuenta con el único propósito de atacarla.

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El posteo que hizo Laura en redes tras la derrota de la Scaloneta y que generó el hate en redes sociales (Instagram)

Horas después, la actriz grabó una serie de videos en sus historias para realizar su descargo: “Ayer cuando terminó el partido, realmente no tenía palabras para expresar la tristeza que sentía de saber que seguramente iba a ser el último mundial de Messi”, expresó Laura.

Desde ese lugar de tristeza, explicó la lógica detrás de su mensaje: “Y dentro de ese pensamiento, lo que sí tenía muy seguro dentro de mi cabeza es saber que tenía que felicitar al país que había ganado. Creo que no tiene nada de malo, nada de negativo. Ojalá pudiéramos hacer eso, ¿no? Siempre. En vez de crear separación, poder reconocer”.

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La dimensión de la reacción la dejó sin palabras: “Me han llegado, me han llovido comentarios de todo tipo. Uf, el nivel de agresión no llega ni a Plutón”. Frente a quienes la conocen de hace tiempo, dijo no necesitar aclaraciones. Pero para los que llegaron solo a agredirla, eligió reivindicar su identidad con precisión: “Quiero que sepan que yo nací en Argentina, me crie en Argentina, vivo en Argentina, elijo mi país cada día, salgo adelante, pago mis impuestos en mi país y lo represento no solo en mi propio país, sino también afuera, en el exterior”.

Luego reveló un dato que invierte la lectura del episodio: la historia que desató la polémica no había sido escrita pensando en los argentinos. “Mirá cómo es la vida, que este comentario lo había puesto porque me estaban en realidad bardeando de otros países, de muchos países menos de Argentina. Y esto lo había puesto porque sentía todos los comentarios negativos y los mensajes por privado que recibía de otros países”.

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Tras felicitar a España, la actriz se mostró emocionada por el camino de la Scaloneta en el Mundial 2026 (Instagram)

La actriz también apuntó contra la distorsión que sufrió el episodio en redes: “Mirá cómo a veces después todo se da vuelta y se intenta manipular la información y demás. Comprobemos siempre toda la data, miremos todo lo que la gente comunica y de lo que no sabemos, tratemos de ser un poco más respetuosos con los mensajes que mandemos”.

Hacia el final de la serie de videos, Esquivel explicó por qué decidió filmar el video: “Sentía la necesidad de tener que hablar más allá de que no era necesario, pero más que nada porque me duele profundamente que hoy en día pase esto con un comentario que causó mucha sensibilidad en muchas personas, así que lo lamento si lo sintieron así”.

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Cerró la serie con una frase que mezcló autoconsciencia y algo de humor: “Después de haber hecho todas estas historias, que me encanta poder haber expresado lo que siento en este momento, pienso igual: ¿A quién le importa lo que piense yo de la final del mundial?“, concluyó con una sonrisa.