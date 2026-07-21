El ex One Direction que se burló de la soberanía argentina en las Islas Malvinas y tuvo que pedir disculpas

Niall Horan y su pareja Amelia Woolley en el funeral de Liam Payne (REUTERS/Toby Melville)

La performance de la Selección Argentina en el Mundial 2026 impactó al mundo entero, pero la final perdida ante España volvió a encender, como pocas veces, las pasiones, las críticas y los comentarios de odio dirigidos al conjunto albiceleste y el país desde distintos rincones del planeta. Lo que comenzó como una ola de mensajes cruzados en redes sociales terminó derivando en un verdadero escándalo internacional cuando la atención se centró en Niall Horan, exintegrante de One Direction, quien quedó en el ojo de la tormenta por un gesto contra las islas Malvinas en sus redes que los fanáticos argentinos no le perdonaron.

Todo se desató cuando el artista irlandés le dio “me gusta” a un posteo titulado irónicamente como “Ocho momentos en que Argentina fueron realmente buenos chicos durante la final de la Copa del Mundo”. El contenido, lejos de celebrar la deportividad del seleccionado argentino, incluía una bandera de España con la inscripción “las Malvinas son españolas”, en una burla directa al conflicto histórico por las islas y la guerra contra el Reino Unido. Además, la publicación remarcaba: “La final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 de anoche estuvo cargada de dramatismo... Si bien España ha acaparado merecidamente los titulares tras alzar el trofeo, Argentina también se ha ganado un amplio reconocimiento por una extraordinaria muestra de deportividad, protagonizando una de las actuaciones más limpias y respetuosas que jamás se hayan visto en el mayor escenario del fútbol”.

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El posteo que Niall Horan le dio "me gusta" luego de la final de la Copa del Mundo (Instagram)

Este gesto de Horan, lejos de pasar desapercibido, despertó una catarata de repudios y decepción entre sus seguidores argentinos y también en el público general, que no dudó en señalar la falta de sensibilidad del músico ante un tema que para la Argentina representa una herida histórica. Incluso, el club de fans argentino del ex One Direction decidió emitir un comunicado oficial: “Viendo que las cosas van de mal a peor, nos vemos con la obligación como argentinas de hablar de la ola de odio masiva que nos está llegando como país y ciudadanos a raíz de las mentiras que se inventaron entorno al Mundial”.

Y continuaron: “Las cosas dejaron de ser una chicana futbolística en el momento en el que empezaron a inventar que somos racistas y todas las cosas que dijeron, sin siquiera conocer al país ni a nosotros como personas, porque cualquiera que viene y nos conoce sabe la calidad humana de los argentinos. Somos un país creado por inmigrantes, en el que le abrimos las puertas a personas de cualquier país y cultura que quieran venir a vivir, estudiar y/o trabajar. Y como si no fuera suficiente, transformaron esta burla en una lucha de décadas que tanto dolor nos ha generado, como es la de las Islas Malvinas. Burlándose del dolor de millones de personas y de las vidas de cientos de argentinos que lucharon por nuestras tierras. Es horrible también de ver y leer cómo gente que nos sigue o seguía de otros países, sobre todo de Latinoamérica, nos tienen de blanco de mentiras y odio".

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El cantante irlandés se vio obligado a expresarse ante el comunicado de sus fans y las críticas en redes (X)

A modo de cierre, sentenciaron: “Y por último, no podemos dejar de lado o ignorar el like que ya es viral de Niall. No nos interesa ninguna burla futbolística, ni ningún enojo que haya por el juego, pero sí la última imagen donde los españoles se burlan de nuestra lucha por las Islas Malvinas. De corazón esperamos que haya sido un error, porque es un tema que como argentinos nos afecta más allá de un mundial”.

La reacción no tardó en llegar. Presionado por la viralización del caso y la cantidad de mensajes que inundaron sus redes, Horan utilizó su cuenta de X para dar su versión de los hechos. “Cometí un error honesto. Realmente no me di cuenta que le había dado ‘me gusta’ al posteo e, incluso, no recuerdo haberlo visto”, escribió, intentando bajarle el tono a la polémica y deslizando que la acción había sido involuntaria. En el mismo hilo, añadió: “Solo tengo amor para Argentina y todos mis fanáticos de allá”.

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El artista intentó frenar el odio al salir con un posteo en las redes (REUTERS/Mario Anzuoni)

Sin embargo, la aclaración del ex One Direction no logró apaciguar las aguas y, por el contrario, desató una nueva ola de críticas y mensajes de enojo. Los usuarios argentinos, lejos de conformarse con su explicación, le exigieron un pedido de disculpas más contundente y lo acusaron de “lavarse las manos”.

El Mundial 2026 será recordado por mucho más que la actuación deportiva: también por el modo en que las identidades nacionales, las rivalidades históricas y la cultura digital se entrelazaron en un escenario global. Y, para Horan, quedó claro que en la Argentina hay temas que no admiten distracciones ni gestos ambiguos, y que la pasión por la Selección y por la memoria de las Malvinas sigue siendo un asunto sagrado para millones.

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