Salud

Detectan un repunte de las coberturas de vacunación en Argentina: las últimas cifras del Ministerio de Salud

La cartera sanitaria nacional informó que los porcentajes alcanzados durante 2025 establecen marcas inéditas en el control y registro de dosis aplicadas

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Docenas de frascos de vidrio con líquido transparente y tapas metálicas grises o azules, sin texto, dispuestos sobre una superficie azul lisa, con algunos de pie y dos tumbados.
Las principales vacunas del primer año de vida superaron el 90% de cobertura en el Calendario Nacional de Vacunación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las coberturas de vacunación en Argentina durante 2025 alcanzaron los porcentajes más altos registrados en los últimos años, según los datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación.

El avance, sostenido desde 2021, se refleja en el impacto positivo sobre el Calendario Nacional de Vacunación.

Las cinco vacunas trazadoras para niños durante el primer año de vida —BCG para tuberculosis, Hepatitis B neonatal, Quíntuple, IPV para poliomelitis y Neumococo— superaron el umbral del 90%. La cartera sanitaria precisó que estos resultados mejoran no solo los registros del año anterior, sino que también superan los de 2022.

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@MinSalud_Ar LAS COBERTURAS DE VACUNACIÓN MEJORARON EN 2025
Entre las coberturas que mejoraron respecto de 2024, la BCG, la hepatitis B neonatal y las primeras dosis de quíntuple, IPV y neumococo, superaron el 90% de cobertura de sus poblaciones objetivo

El ministro de Salud, Mario Lugones, destacó: “Las coberturas de las vacunas de los primeros meses de vida crecieron en 2025 y alcanzaron niveles superiores a los del año anterior. Detrás de cada punto recuperado hay más argentinos protegidos frente a enfermedades que pueden prevenirse”, en un posteo en su cuenta de X.

Lugones también remarcó: “Consolidar este camino requiere una política sanitaria seria, ordenada y con responsabilidades y prioridades claras. Para que las coberturas sigan creciendo, cada nivel del sistema de salud debe cumplir con la función que le corresponde: la Nación garantiza las vacunas y monitorea su aplicación; las jurisdicciones llevan adelante la estrategia en cada territorio”.

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Las cifras de vacunación en detalle

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las vacunas de los 5 y 11 años mostraron una recuperación interanual, aunque todavía se mantuvieron por debajo de la meta del 90% (Imagen Ilustrativa Infobae)

En detalle, las coberturas nacionales de 2025 alcanzaron 95,8% para BCG, 92,4% para Hepatitis B neonatal, 91,9% para Quíntuple, 91,3% para IPV y 90,4% para Neumococo en las primeras dosis.

En el informe se destacó la implementación del Registro Nominal de Vacunación electrónico (RNVe), conocido como NOMIVAC. “La utilización de este sistema permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables que permiten conocer el estado de vacunación de la población y la trazabilidad de las vacunas”, detallaron desde el Ministerio.

El NOMIVAC, que funciona como registro nominal electrónico desde 2023, abarca tanto el sector público como el privado y responde a lo dispuesto por los artículos 16 y 18 de la Ley 27.491.

"La adopción del NOMIVAC implicó un sinceramiento en la cantidad de dosis notificadas, ya que cada dosis queda asociada a una persona específica. Esto permitió dejar atrás la carga de vacunas aplicadas según números absolutos y generó un impacto en las coberturas informadas desde 2023 en adelante", precisaron desde el área que dirige Lugones.

El salto interanual en las coberturas fue notorio. Respecto a las coberturas de 2024, el informe publicado destaca los incrementos de 6,42 puntos porcentuales en BCG; 8,96 puntos en Hepatitis B neonatal; 6,86 puntos en la primera dosis de Quíntuple; 6,28 puntos en la primera dosis de IPV; y 5,61 puntos en la primera dosis de Neumococo. Como resultado de estos aumentos, las coberturas nacionales alcanzaron el 93,5% para BCG; 92% para Hepatitis B neonatal; y de 91,6% para Quíntuple; 91,3% para IPV y 90,1% para Neumococo en las primeras dosis.

La vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), incorporada en 2024 para embarazadas, alcanzó una cobertura del 74%, superando el 67,8% del año anterior.

A su vez, la cobertura oportuna de la vacuna contra el VPH también mostró mejoras tras la adopción en 2024 del esquema de dosis única: el incremento fue de 5,46 puntos en mujeres y 5,62 en varones en comparación con 2024.

Mario Lugones - @Mariolugones_ar
"Las coberturas de las vacunas de los primeros meses de vida crecieron en 2025 y alcanzaron niveles superiores a los del año anterior", señaló Lugones

Vacunas seguras y eficaces

En su mensaje en X, el ministro Lugones enfatizó: “Todas las vacunas incluidas en el Calendario Nacional son probadas, seguras y eficaces para prevenir enfermedades y reducir el riesgo de complicaciones. La vacunación es una política sanitaria prioritaria para esta gestión y tiene el objetivo de cuidar la salud de los argentinos”.

“Estas cifras superan no solo los registros del año anterior, sino también los valores previos al sinceramiento de datos realizado a partir de 2023 con la implementación del registro nominal. En 2022, la cobertura de Hepatitis B neonatal había sido del 79,17% y la de BCG del 80,87%; para 2024, estos valores ascendieron a 83,04% y 87,08% respectivamente. Las vacunas de los 2 meses (Quíntuple, IPV y Neumococo) registraron coberturas cercanas al 90% en 2022, mientras que en 2025 todas lograron superar ese umbral”, detallaron desde la cartera sanitaria nacional.

Infografía con tabla de cobertura de vacunación contra VSR en embarazadas por provincia y gráfico de dosis aplicadas y porcentaje de cobertura mensual
Los datos de la cobertura de vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio en mujeres embarazadas en provincias argentinas y la evolución mensual de dosis aplicadas y porcentaje de cobertura (Ministerio de Salud)

El informe oficial también detalló que las vacunas correspondientes a los 5 y 11 años anotaron una recuperación interanual, aunque todavía permanecen por debajo de la meta del 90%.

En el caso de las vacunas de refuerzo para estos grupos (niños de 5 a 11 años), en 2025 la triple viral pasó del 46,7% en 2024 al 54,8%, la triple bacteriana celular creció del 46,3% al 58,3%, la IPV/Salk subió del 47,5% al 57,2% y el refuerzo de varicela alcanzó el 56,0% desde un 45,8% el año previo. La dTpa también aumentó, pasando de 54,1% a 58,0%, y la vacuna contra el meningococo subió de 51,9% a 57,1%.

El Ministerio de Salud remarcó que “las coberturas se calculan a partir de los registros nominales de vacunación electrónicos (RNVe) que han sido efectivamente impactados en el NOMIVAC”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Salud anunció que trabaja con las 24 jurisdicciones para sostener la recuperación de la vacunación y alcanzar el 95% en todas las vacunas del calendario (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para determinar la territorialidad de cada aplicación, se utiliza el lugar de residencia registrado en la base del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), y en caso de datos incompletos se recurre a la ubicación del establecimiento de salud, siempre que coincida con la provincia de residencia de la persona vacunada.

Desde el Ministerio aclararon que “la gobernanza de datos en materia de inmunizaciones que resulta de la gestión de un sistema de registro nominal electrónico permite optimizar la planificación de estrategias sanitarias con base en datos transparentes y confiables en el cálculo de coberturas, entre otras”.

Además, agregaron que la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) continúa enfocada en avanzar hacia la nominalización de todas las vacunas del calendario y de otras estrategias, como la vacunación contra COVID-19 y dengue, para reducir la brecha entre las dosis aplicadas y las registradas.

Diagrama de cobertura de vacuna BCG por provincia y gráfico de barras de dosis aplicadas y porcentaje de cobertura mensual
Cobertura de la vacuna BCG en niños menores de siete días por provincia y la evolución mensual de dosis aplicadas en Argentina

El informe oficial subrayó: “La implementación del Registro Nominal de Vacunación electrónico (RNVe), conocido como NOMIVAC, constituye una herramienta clave para conocer y homogeneizar la información de los registros de vacunación de todo el país”.

Según la cartera sanitaria, “su utilización permite contar con datos actualizados, consistentes y confiables que permiten conocer el estado de vacunación de la población y la trazabilidad de las vacunas, favorecen el monitoreo de coberturas y de eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización (ESAVI), posibilitan la realización de estudios de efectividad e impacto vacunal y brindan a la población la posibilidad de tener disponibles sus registros, por ejemplo, a través de la aplicación Mi Argentina”.

El Ministerio de Salud remarcó que “los programas de vacunación son dinámicos por naturaleza” y que “la evidencia científica, los esquemas recomendados y la disponibilidad de formulaciones vacunales evolucionan con el tiempo, al igual que las situaciones epidemiológicas”. En ese sentido, advirtieron sobre la necesidad de evitar registros en planillas no electrónicas, ya que “los sucesivos pasos que deben sortear para llegar al registro nominal alteran la calidad del dato y puede llevar al subregistro de la aplicación de vacunas”. Además, recordaron que “al ser la fuente de datos un registro nominal dinámico, los mismos pueden ser actualizados periódicamente”.

Infografía sobre cobertura de vacunación de Hepatitis B neonatal en Argentina; contiene tabla de provincias, gráfico de barras mensual, mapas de cobertura y porcentajes
La cobertura de la vacuna neonatal contra la Hepatitis B a nivel nacional y provincial, con un total del 92,0% (Ministerio de Salud)

Entre 2009 y 2019, las coberturas de vacunación en Argentina mostraron una caída promedio de 10 puntos y, en 2020, el impacto de la pandemia generó una nueva disminución de 10 puntos adicionales en todas las coberturas. Si bien hubo una leve recuperación a partir de 2021, recién en 2025 estos incrementos pudieron consolidarse sobre datos nominales, actualizados y verificables.

La mejora en las coberturas de vacunación comenzó a evidenciarse en 2021, tras la caída sostenida observada entre 2009 y 2020. En 2024, ya se había registrado un repunte notable, con incrementos de hasta 15 puntos porcentuales en varias vacunas esenciales.

La cartera sanitaria reiteró que “mantener una perspectiva flexible y basada en evidencia es fundamental para adaptar las estrategias de monitoreo y asegurar un impacto sostenido del Programa Ampliado de Inmunizaciones”.

En paralelo, el Ministerio señaló que trabaja en conjunto con las 24 jurisdicciones para sostener la recuperación de las coberturas y avanzar hacia la meta del 95% en todas las vacunas del Calendario Nacional.

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