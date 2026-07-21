Qué autos híbridos y eléctricos entrarán al país con el cupo de 2027: el cambio que se evalúa y que podría beneficiar a Tesla

El Gobierno empieza a evaluar las condiciones para el cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos de 2027. Se abriría la licitación en septiembre. (Chinatopix via AP)

El éxito del programa diseñado por el Gobierno para promover la electromovilidad y la competencia de marcas en busca de bajar los precios de los autos 0 km en Argentina cumplirá en diciembre dos años de vigencia de los cinco que se establecieron desde su lanzamiento, a comienzos de 2025.

Se trata de un cupo de 50.000 autos híbridos y eléctricos con un precio máximo de USD 16.000 FOB (en puerto de embarque), que pueden llegar al país sin pagar el arancel de importación extrazona del 35% que rige tanto en Argentina como en Brasil hasta junio de 2029. De ahí la validez de cinco años del programa argentino, que es parte del Acuerdo de Complementación Económica (ACE14) que tienen firmados ambos países como modo de protección de la industria automotriz regional.

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Si bien no se logró la baja de precios en los vehículos más accesibles del mercado - porque el 90% de los vehículos que entraron pertenecen a la gama media de modelos del mercado-, lo que sí se pudo conseguir fue una mayor oferta de autos híbridos e híbridos enchufables, además de un crecimiento leve de los eléctricos puros, que por su costo de origen y tecnología, todavía siguen siendo mayormente caros para el usuario común argentino.

Cuándo se hará la próxima licitación

El Gobierno tiene previsto lanzar la licitación del tercer año (2027) para fines de agosto o comienzos de septiembre, por lo que informalmente ya comenzaron las consultas con las automotrices e importadoras para tener un escenario previo que pueda generar algún cambio o no en la reglamentación para el cupo.

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Hay marcas e importadoras qeu creen justo ampliar el cupo para que no sean solo autos chinos los que se ven beneficiados. Los Toyota RAV4 o bZ4X serían dos ejemplos. (AP Foto/Noah Berger)

En los primeros dos años, producto de haber comenzado tarde y de los tiempos lógicos que demanda pedir producción de autos a las plantas del exterior, esperar que esa producción se complete, se embarque y llegue a Argentina, casi el 80% de los autos fueron nacionalizados entre diciembre y enero últimos.

De hecho, en la primera licitación no se completó el cupo de 50.000 autos anuales, y se debió hacer una segunda llamada en julio del año pasado, donde sí se logró el objetivo. Inicialmente, el programa le asigna 25.000 autos a los fabricantes y 25.000 a los importadores, algo que funcionó de ese modo el primer año, pero no en la licitación 2026, cuando el reparto fue 40% y 60% debido a que las automotrices locales no alcanzaron a completar su mitad.

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Ante esa situación es que se iniciaron las consultas previas a la licitación 2027, oportunidad que sirvió también para que algunas marcas y representantes oficiales hicieran saber al Gobierno (siempre en el terreno de la informalidad y no de un pedido oficial) que verían con buenos ojos si el cupo subiera el tope de precio máximo de USD 16.000 FOB, de modo tal que el programa sea accesible para todos y no solo para autos de producción china, tanto de marcas de ese país como de marcas occidentales que tienen socios locales, como ocurrió en los primeros dos años.

“Para empezar estuvo bien, porque llegó un gran parque de autos con una tecnología de propulsión de la que había muy poca oferta. Hoy está lleno de híbridos y eso es bueno. Pero con dos años de experiencia, también queda claro que ese precio de USD 16.000 beneficia casi exclusivamente a las marcas chinas o a autos producidos en China por otros fabricantes, lo que no deja de ser un poco injusto para el resto. Hoy es más un cupo para autos chinos que un cupo abierto sólo por ese límite de precio”, explicaron a Infobae desde una automotriz que no participa del cupo.

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Si se sube el precio máximo más cerca de los USD 30.000 FOB, autos como los Tesla Model 3 podrían verse beneficiados y vernderse en Argentina sin pagar el 35% de arancel. REUTERS/Mike Blake/File Photo

Un ejemplo del cambio que se podría generar al subir el precio máximo de autos en puerto de embarque lo dio un importador que tiene autos fuera del cupo porque vende marcas con modelos más caros. “Si suben a USD 30.000 FOB podría entrar Tesla”, aseguró el empresario, a propósito del reciente desembarco de la marca de Elon Musk en Uruguay, que se espera continúe con un anuncio similar en poco tiempo en Argentina.

Si bien el cupo estaba pensado para representar un 8% del mercado total de autos 0 km argentino, a raíz del retraso en las dos primeras licitaciones, se decidió abrir la convocatoria para este año en septiembre de 2025, lo que generó que se sumen casi 80.000 autos para fines del primer semestre que acaba de concluir, y que la cuota sea un 50% más alta, con un impacto del 12% en la actualidad.

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Sin embargo, esa proporción ya comenzó a bajar en las últimas semanas en alguna marcas chinas que agotaron buena parte de su stock y deben administrar unidades hasta que lleguen los próximos embarques, ya sean los de este año en aquellos casos que aún sigan pendientes o directamente del cupo 2027.