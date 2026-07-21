El Salvador

Capturan a hombre tras asesinar a su hermano en medio de una disputa por alcohol en El Salvador

Una riña durante una convivencia con bebidas alcohólicas terminó con un ataque con corvo contra un hombre de 45 años en La Unión Sur, y los vecinos alertaron a los agentes que llegaron al lugar

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La Policía Nacional Civil atendió una escena de homicidio en Yucuaiquín, La Unión Sur, tras una riña entre dos hombres que consumían alcohol. (Foto cortesía redes sociales)
La Policía Nacional Civil atendió una escena de homicidio en Yucuaiquín, La Unión Sur, tras una riña entre dos hombres que consumían alcohol. (Foto cortesía redes sociales)

Dos hombres que se encontraban departiendo bebidas alcohólicas en el oriente del territorio salvadoreño habrían protagonizado una violenta riña la cual terminó en una escena de homicidio en el distrito de Yucuaiquín, La Unión Sur, residentes de la zona dieron alerta a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes acudieron al llamado.

Tras confirmarse la escena del crimen, las autoridades detallaron que el agresor fue identificado como Fredis Antonio Campos Álvarez, de 49 años, quien atacó con un corvo a su hermano de 45 años durante una acalorada discusión bajo los efectos del alcohol.

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La Policía Nacional Civil desplegó un amplio operativo en la zona para ubicar al acusado y varias horas después, confirmaron su captura.

Fredis Antonio Campos Álvarez, de 49 años, fue señalado por atacar con un corvo a su hermano de 45 años durante una discusión bajo los efectos del alcohol en El Salvador. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
Fredis Antonio Campos Álvarez, de 49 años, fue señalado por atacar con un corvo a su hermano de 45 años durante una discusión bajo los efectos del alcohol en El Salvador. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

En El Salvador, el homicidio puede ser castigado con cadena perpetua tras recientes reformas constitucionales y penales promovidas por el gobierno. Las penas varían según la gravedad y las circunstancias del delito; el homicidio simple, como el caso de los hermanos Campos Álvarez, puede recibir una condena de entre 25 y 35 años de prisión.

Las medidas implementadas dentro del Plan Control Territorial han provocado una reducción significativa de los hechos de violencia, especialmente en los homicidios reportados durante el mes de julio.

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Según registros oficiales, en 2018 se reportaron jornadas con más de 10 homicidios diarios, mientras que en los años recientes, en 2025 y 2026, las cifras diarias se mantienen cerca de cero.

Este descenso muestra el impacto de las acciones de seguridad pública adoptadas recientemente, al compararlas con los años previos a la aplicación del plan.

José Álvaro Gutiérrez Murcia, de 48 años, fue capturado en Honduras y entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador por homicidio agravado imperfecto o tentado. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)
José Álvaro Gutiérrez Murcia, de 48 años, fue capturado en Honduras y entregado a la Policía Nacional Civil de El Salvador por homicidio agravado imperfecto o tentado. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

Entrega de prófugo salvadoreño acusado de homicidio en frontera con Honduras

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional Civil de El Salvador y las autoridades de Honduras, fue capturado y entregado a las autoridades salvadoreñas José Álvaro Gutiérrez Murcia, de 48 años, quien se mantenía prófugo por el delito de homicidio agravado imperfecto o tentado.

Según el informe oficial, Gutiérrez Murcia evitaba la justicia salvadoreña y permanecía oculto en territorio hondureño, donde fue localizado gracias a la coordinación internacional.

La entrega se realizó en la frontera de El Poy, punto estratégico para la verificación de identidad y la formalización del traspaso a las autoridades de El Salvador.

En ese lugar, personal policial utilizó el sistema ONI para confirmar que Gutiérrez Murcia era requerido por el Tribunal de Sentencia de Chalatenango, responsable de procesar delitos graves en la zona norte del país.

Tras la entrega, las autoridades salvadoreñas informaron que el detenido será puesto a disposición de la justicia, cumpliendo los procedimientos legales para enfrentar los cargos correspondientes. El caso evidencia la cooperación entre países vecinos en temas de seguridad y persecución de delitos graves, dentro de las acciones del Plan Control Territorial.

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Policía Nacional CivilHomicidioAsesinatoEl SalvadorTribunal de Sentencia de ChalatenangoPlan Control TerritorialPNC

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