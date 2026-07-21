Vaca Muerta todavía no supera al campo: la provincia de Buenos Aires fue la que más exportó en el primer semestre

La región Pampeana concentró el 66,1% del total exportado (Diario La Hora)

Las exportaciones argentinas sumaron USD 49.454 millones en el primer semestre del año, el máximo histórico para ese período, con un incremento interanual del 24,4%. Sin embargo, se observaron diferencias marcadas entre las distintas provincias y, pese al salto en las ventas del sector energético, Buenos Aires volvió a ser el principal motor.

La región Pampeana explicó el 66,1% del total exportado, con ventas por USD 32.698 millones. En segundo lugar se ubicó la Patagonia, con una participación del 17,8% (USD 8.783 millones), seguida por el NOA, que representó el 6,5% (USD 3.203 millones), y Cuyo, con el 5,1% (USD 2.517 millones).

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Según un informe de Politikon Chaco, todas las regiones aumentaron sus exportaciones medidas en valores FOB, aunque la evolución fue dispar. El NOA encabezó el crecimiento interanual, con una expansión del 66,3%, impulsada por las manufacturas de origen industrial. Le siguió la Patagonia, con una variación positiva del 51,3%, traccionada por la energía y las manufacturas industriales.

En un segundo escalón figuran la región Pampeana, con un 15% más, favorecida por la energía y los productos primarios; el NEA, con una suba del 14%, apuntalada por las manufacturas de origen agropecuario; y Cuyo, con un 13,9% adicional, gracias al sector manufacturero.

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Por jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires se mantuvo como el principal distrito exportador durante los primeros seis meses del año, con ventas al exterior por USD 15.748 millones, equivalentes al 31,8% del total.

Exportaciones por provincia (Politikon Chaco)

En tanto, Santa Fe sumó exportaciones por USD 9.237 millones y la provincia de Córdoba completó el podio con USD 5.880 millones.

Por su parte, Neuquén, atravesada por el boom de Vaca Muerta, se posicionó en el cuarto lugar del ranking nacional, con ventas por USD 4.283 millones. Detrás se encuentran Santa Cruz (USD 2.150 millones), Chubut (USD 1.758 millones), San Juan (USD 1.283 millones) y Entre Ríos (USD 1.048 millones).

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“En conjunto, dichas provincias concentraron el 84% de los envíos al exterior en el primer semestre”, destacó Politikon Chaco.

Salta, Jujuy, Mendoza y La Pampa registraron exportaciones por montos que oscilaron entre USD 500 y USD 999 millones. Tucumán, San Luis, Catamarca, Santiago del Estero, Río Negro, Tierra del Fuego, Misiones, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes y Chaco alcanzaron valores de entre USD 100 y USD 499 millones. Finalmente, La Rioja y Formosa no llegaron a los USD 100 millones.

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Alejandro Pegoraro, director de la consultora, dijo en relación a los resultados: “Buenos Aires concentra una parte significativa de la producción primaria de granos y cereales, y también tiene un peso relevante en las exportaciones industriales y de combustibles, especialmente por su polo petroquímico. Por ello, históricamente ha liderado el ranking”.

Respecto a la posibilidad de que Neuquén supere el desempeño bonaerense, afirmó: “En cinco o diez años podría tener una chance, pero será difícil, porque aun con un fuerte crecimiento de la energía, el agro seguirá acaparando gran parte del volumen exportador total, y en ese aspecto Buenos Aires saca ventaja”.

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En cuanto a la variación interanual, Catamarca exhibió la mayor expansión, con un alza de 118,7%; seguida por Jujuy, con un incremento del 94,2%, y Santa Cruz, con una suba del 86,2%. En los tres casos, el avance estuvo impulsado principalmente por el dinamismo de las exportaciones de productos industriales.

Variación interanual de exportaciones por distritos

Por el contrario, Formosa fue la única provincia que marcó una disminución en el valor exportado, con una caída del 3,5% en dólares.

En términos per cápita, las exportaciones de Santa Cruz ascendieron a USD 6.419 por habitante, el mayor nivel entre las provincias, seguidas por Neuquén (USD 6.093) y Chubut (USD 2.918).

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Por debajo del umbral de USD 200 aparecen La Rioja (USD 192), Corrientes (USD 152), Chaco (USD 126), CABA (USD 62) y Formosa (USD 23).

Luego del dato de junio informado por el Indec, la consultora Abeceb proyecta que las exportaciones cierren el 2026 en torno a los USD 100.000 millones, con un superávit comercial de USD 21.000 millones o incluso aún mayor. Esta cifra duplica el saldo positivo del año pasado, que llegó a USD 11.320 millones.

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