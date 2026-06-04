Los 7 alimentos de origen vegetal más ricos en omega-3 para cuidar el cerebro

Los ácidos grasos omega-3 son nutrientes que la alimentación debe aportar porque el cuerpo humano no puede producirlos por sí mismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ácidos grasos omega-3 son uno de los nutrientes más estudiados por la ciencia debido a su vínculo con la salud del cerebro, el corazón y otros sistemas del organismo. Aunque suelen asociarse con pescados grasos como el salmón o las sardinas, existe una amplia variedad de alimentos de origen vegetal capaces de aportar estos compuestos y contribuir a cubrir las necesidades diarias.

Estos nutrientes son necesarios porque el cuerpo humano no puede producirlos por sí mismo. Por esa razón, deben obtenerse a través de la alimentación. Según explicó la nutricionista registrada Nichole Dandrea-Russert a The Washington Post muchas personas piensan primero en los mariscos cuando se habla de omega-3, aunque los alimentos vegetales ofrecen ventajas adicionales.

PUBLICIDAD

“Con el marisco no se obtiene fibra dietética. Y además, se pierden todos los fitoquímicos que se encuentran de forma natural en los alimentos de origen vegetal. En un solo alimento se obtiene una gran cantidad de nutrientes esenciales para una salud óptima”, afirmó.

Por qué los omega-3 son importantes para el organismo

Los omega-3 se presentan principalmente en tres formas: EPA, DHA y ALA. Estos ácidos grasos participan en funciones desde las primeras etapas de la vida. Durante el desarrollo fetal forman parte de la estructura de los ojos y del sistema nervioso central, mientras que en la infancia intervienen en el crecimiento y el funcionamiento cerebral.

PUBLICIDAD

Los omega-3 se vinculan con la salud del cerebro, el corazón, la función cognitiva y el control de la inflamación, la presión arterial y los triglicéridos (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la edad adulta, diversas investigaciones asociaron un mayor consumo de omega-3 con una mejor función cognitiva y una mejor salud cardiovascular. También se relacionan con menores niveles de inflamación, presión arterial y triglicéridos.

Los tipos EPA y DHA se encuentran principalmente en pescados y mariscos. Las plantas, en cambio, aportan ALA, una forma que el organismo puede transformar en EPA y DHA, aunque el proceso resulta poco eficiente. Por ese motivo, quienes no consumen productos del mar necesitan prestar especial atención a la incorporación de fuentes vegetales ricas en omega-3.

PUBLICIDAD

La nutricionista señaló a The Washington Post que, cuando trabaja con personas que siguen dietas exclusivamente vegetales o evitan el pescado, suele recomendar controles para evaluar sus niveles de omega-3.

Si estos son bajos, puede sugerir suplementos elaborados a partir de algas. “Si alguien quiere saltarse el ‘pescado intermedio’, puede ir directamente a la fuente original de EPA y DHA, que son las algas”, indicó.

PUBLICIDAD

Las principales fuentes vegetales de omega-3 y 7 maneras de incorporarlas

Entre los alimentos con mayor contenido de ALA figuran el aceite de linaza, las semillas de chía, las nueces, las semillas de lino, el aceite de canola, el aceite de soja, el edamame y los porotos rojos. La Academia Nacional de Medicina recomienda una ingesta diaria mínima de 1,6 gramos de ALA para los hombres y 1,1 gramos para las mujeres.

Las dietas vegetales pueden cubrir omega-3 con aceite de linaza, semillas de chía, nueces, semillas de lino, aceite de canola, aceite de soja, edamame y porotos rojos (Imagen Ilustrativa Infobae)

1. Utilizar aderezo a base de aceite de linaza

El aceite de linaza constituye una de las fuentes vegetales más concentradas de omega-3. Un aderezo elaborado con este ingrediente puede incorporarse fácilmente a ensaladas, verduras asadas o sándwiches.

PUBLICIDAD

2. Preparar pan integral con lino molido

Una alternativa consiste en elaborar pan integral con linaza molida, avena y yogur. Además de aportar omega-3, esta preparación suma proteínas y fibra.

3. Agregar mezclas de semillas y frutos secos

Los bocados crujientes elaborados con semillas de chía y lino ofrecen una combinación rica en omega-3. Pueden conservarse durante varios días y utilizarse sobre sopas, yogures, avena o ensaladas.

PUBLICIDAD

Los bocadillos elaborados con chía y lino ofrecen una forma práctica de añadir grasas saludables a yogures, sopas y ensaladas (Imagen Ilustrativa Infobae)

4. Elegir magdalenas elaboradas con ingredientes integrales

Las magdalenas preparadas con harina de linaza e integral, salvado de trigo, plátano y semillas de calabaza constituyen otra forma práctica de aumentar el consumo de omega-3 junto con otros nutrientes beneficiosos.

5. Incorporar nueces a las ensaladas

Las nueces destacan por su elevado contenido de ALA. Una ensalada que combine nueces, perejil y pepino representa una opción sencilla para sumar estos nutrientes a la alimentación diaria.

PUBLICIDAD

Las nueces figuran entre las principales fuentes vegetales de ALA, un tipo de ácido graso omega-3 esencial para el organismo (Imagen Ilustrativa Infobae)

6. Optar por budín de chía con cacao

Para quienes prefieren sabores más intensos, la nutricionista recomendó el budín de chía con cacao, ofrece una alternativa que incorpora grasas saludables y puede servirse como postre o colación.

7. Preparar un postre en capas de chía, frambuesas y almendras

Las semillas de chía aportan omega-3, fibra, proteínas y minerales. Combinadas con leche, frambuesas, miel y almendras permiten elaborar un alimento apto para desayunos, meriendas o postres.

PUBLICIDAD

Las semillas de chía aportan omega-3, mientras que las frutas y los frutos secos enriquecen el perfil nutricional del plato (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una estrategia nutricional accesible

Las semillas, los frutos secos y algunos aceites vegetales concentran cantidades significativas de omega-3 y permiten diversificar la alimentación cotidiana. Además de aportar ALA, estos alimentos contienen fibra, proteínas, vitaminas, minerales y diversos compuestos vegetales que complementan su perfil nutricional.

La inclusión regular de estas opciones facilita alcanzar las recomendaciones diarias de omega-3, especialmente entre quienes no consumen pescado o mariscos de manera habitual.