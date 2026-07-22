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Julieta Poggio celebró dos años de noviazgo con Fabrizio Maida: “Te amo como nunca amé a nadie”

La ex Gran Hermano compartió fotos de viajes, salidas y momentos cotidianos junto a su novio, además de un mensaje muy íntimo por el aniversario

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juli poggio fabrizio maida
Julieta Poggio celebró dos años de noviazgo con Fabrizio Maida y compartió el aniversario en sus redes sociales

Julieta Poggio compartió con sus seguidores la celebración de un nuevo aniversario junto a Fabrizio Maida, el joven con quien mantiene una relación desde hace dos años. La ex participante de Gran Hermano eligió sus redes sociales para publicar una serie de imágenes donde se la ve junto a su pareja en distintos momentos del último tiempo. Bajo el título “Dos años con mi reamor”, la artista acompañó las postales con dedicatorias y declaraciones que reflejan el vínculo que los une.

La ex Gran Hermano publicó en Instagram dedicatorias a Fabrizio Maida, entre ellas la frase “Te amo como nunca amé a nadie”
La ex Gran Hermano publicó en Instagram dedicatorias a Fabrizio Maida, entre ellas la frase “Te amo como nunca amé a nadie”
Julieta Poggio mostró imágenes con Fabrizio Maida en viajes, salidas nocturnas y momentos cotidianos de la pareja
Julieta Poggio mostró imágenes con Fabrizio Maida en viajes, salidas nocturnas y momentos cotidianos de la pareja
La historia de amor de Julieta Poggio y Fabrizio Maida quedó reflejada en fotos en la ciudad, en la naturaleza y en una pileta
La historia de amor de Julieta Poggio y Fabrizio Maida quedó reflejada en fotos en la ciudad, en la naturaleza y en una pileta

En las historias de Instagram, Poggio apareció junto al joven en escenas que van desde lo cotidiano hasta viajes y salidas nocturnas, y en cada una de ellas se percibe un clima de complicidad y afecto. Una de las dedicatorias más destacadas fue: “Te amo como nunca amé a nadie. Si estamos juntos, todo siempre está bien y la vida con vos, para mí, es una fiesta”, un mensaje que rápidamente generó repercusión entre sus seguidores. En otro tramo, la bailarina y modelo sumó: “Mi mejor amigo, mi sostén, mi bb, mi compa, sos todo para mí. Gracias por siempre mirarme con esos ojos de amor y amarme como soy @fabrimaida”.

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La actriz explicó que su relación abierta con Fabrizio Maida se basa en tres reglas: prioridad de la pareja, no involucrar a amigos o conocidos y cuidarse
La actriz explicó que su relación abierta con Fabrizio Maida se basa en tres reglas: prioridad de la pareja, no involucrar a amigos o conocidos y cuidarse
Julieta Poggio aclaró que la dinámica de la relación abierta no incluye citas ni contar detalles de lo que ocurre fuera de la pareja
Julieta Poggio aclaró que la dinámica de la relación abierta no incluye citas ni contar detalles de lo que ocurre fuera de la pareja
Poggio sostuvo que la confianza, la transparencia y la ausencia de mentiras son la base de su vínculo con Fabrizio Maida
Poggio sostuvo que la confianza, la transparencia y la ausencia de mentiras son la base de su vínculo con Fabrizio Maida

La pareja eligió mostrar parte de su intimidad con imágenes tanto en ambientes urbanos como en la naturaleza. Entre las fotos compartidas, se los ve abrazados en una pileta, paseando por la ciudad y disfrutando un día al aire libre. El compilado de imágenes se completa con una foto en blanco y negro donde ambos se besan frente a un espejo, resaltando el costado espontáneo y libre de su relación.

La exposición de su historia de amor coincide con una etapa en la que Juli decidió hablar abiertamente sobre su vínculo sentimental y los acuerdos que mantiene con su pareja. En una reciente entrevista con Nicole Neumann y Gege Neumann en el programa de streaming Solo con Niki, la ex Gran Hermano describió las reglas básicas sobre las que se sostiene su relación abierta. La bailarina enumeró tres puntos clave: “La número uno, que fue así desde el principio: ser la prioridad de tu pareja en todo. Quieras estar, y lo quieras llevar con tu familia. La dos, ni amigos ni conocidos, nadie del círculo. Y la tercera, muy importante: cuidarse”.

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Julieta Poggio habló en Solo con Niki sobre la relación abierta que mantiene con Fabrizio Maida (Video: Instagram)

Durante la charla, explicó que la dinámica no implica apertura total ni citas fuera del entorno habitual. “No soy una persona de tener una cita con alguien, como que no me pinta. Pero capaz nos vemos en el boliche y surge un beso casual y yo la relación abierta la uso para eso, para no quedarme con las ganas, pero no me dan ganas de conocer y charlar con alguien”, comentó. Además, la actriz aclaró que el acuerdo no incluye contarse detalles de lo que ocurre fuera de la pareja: “No, no nos contamos las cosas. Yo prefiero no enterarme. Pero lo de no repetir no está por ahora. Yo de mi novio estoy muy enamorada, realmente, por eso puedo tener esta relación con él”.

La sinceridad de Juli sobre los términos de su relación fue destacada por Gege Neumann, quien señaló: “Estás en otro level, sos mucho más elevada que todos, quiero que lo sepas. Poder separar el amor de una calentura es como una madurez alucinante”.

Para Poggio, la clave está en la confianza y la transparencia. “No se puede con todos, yo creo que también podemos tenerlo porque los dos nos damos como esa seguridad todo el tiempo. Y tampoco nos mentimos en nada. Entonces, si ya agarras una mentira, bueno, pero como no nos mentimos en nada, como que confiamos mucho”, resumió la artista.

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