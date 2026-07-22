El escándalo que estalló con una figura de Francia tras el Mundial: “Me destroza ver la crueldad”

Una figura de Francia protagoniza un escándalo por paternidad (Reuters/Sam Navarro)

Michael Olise se convirtió en protagonista de un escándalo que poco tiene que ver con el fútbol. El delantero del Bayern Múnich y figura de Francia en el Mundial 2026 enfrenta una controversia que estalló en Alemania cuando el diario Bild reveló la existencia de una hija de 20 meses a la que, según la madre, el jugador nunca conoció en persona ni sostuvo económicamente.

La mujer detrás de la denuncia es Fátima Zaunbrecher, una alemana de 34 años de origen marroquí que trabaja en una óptica en Düsseldorf. Según su relato al medio alemán, la historia comenzó en 2022, cuando ella y Olise —por entonces jugador del Crystal Palace— empezaron a comunicarse por Instagram. La relación se extendió por casi dos años. Dos semanas después de la ruptura, provocada por la sospecha de que el futbolista tenía otra mujer, Zaunbrecher descubrió que estaba embarazada.

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La pequeña se llama Aaliyah Noor y nació en 2023. La paternidad de Olise fue confirmada por una prueba de ADN realizada en Múnich a instancias del propio jugador, quien reconoció legalmente a la niña. Pero, de acuerdo con Zaunbrecher, ese reconocimiento no se tradujo en ningún tipo de vínculo real: Olise nunca fue a ver a su hija, nunca habló directamente con la madre y delegó toda comunicación en sus abogados. Según Bild, los propios representantes legales del jugador habrían aconsejado a su cliente que un encuentro con la menor “no sería productivo”.

Desde Alemania reportan que Olise no se hace cargo de su hija (Reuters/Sam Navarro)

“Me destroza ver la crueldad con la que alguien puede tratar a su propia hija. Ni siquiera me habla y simplemente envía a sus abogados”, declaró Zaunbrecher al diario alemán. La mujer también reveló que uno de los letrados de Olise llegó a sugerirle que comprara ropa de segunda mano para la niña.

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El conflicto tiene, además, una dimensión económica que contrasta con la posición del futbolista. Según informó Bild, Zaunbrecher reclama una manutención de 60.000 euros mensuales, cifra que presentó ante tribunales franceses sin éxito. Del lado de Olise, sus abogados habrían ofrecido inicialmente 836 euros por mes, monto que luego subieron a 2.000 euros, sin que ninguna de las dos propuestas derivara en un pago efectivo. Dos años después del nacimiento de Aaliyah Noor, la madre asegura no haber recibido un solo euro. El equipo legal del jugador, por su parte, desmintió esa versión: afirmó que Olise ofreció colaboración desde el principio, que sigue dispuesto a un acuerdo amistoso y que el monto que propuso supera el máximo legalmente permitido en Alemania.

Mientras los abogados de ambas partes negocian un posible acuerdo extrajudicial, Zaunbrecher dejó en claro que su prioridad no es solo económica. Una de sus condiciones es que, cuando crezca, Aaliyah Noor pueda conocer a su padre. “Es una cantidad ridícula”, dijo sobre las sumas ofrecidas, en declaraciones recogidas por Bild.

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El escándalo irrumpió en un momento de máxima exposición para Olise. El delantero de 24 años acaba de disputar el Mundial 2026 con la selección francesa, donde el equipo llegó hasta las semifinales, y su nombre domina la agenda del mercado de transferencias europeo. Real Madrid preparó una oferta que, según reportó Forbes, podría alcanzar los 223 millones de euros —lo que rompería el récord mundial de transferencias vigente desde 2017— aunque el Bayern Múnich se mantiene firme en su postura de no vender. El propio Olise habría comunicado a sus compañeros su deseo de fichar por el club español, según informó L’Équipe, pero la negociación sigue sin resolverse.

Por lo pronto, ni Olise ni el Bayern Múnich emitieron declaraciones públicas sobre las acusaciones difundidas por Bild.