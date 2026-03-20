Cómo ayudan los ácidos grasos Omega-3 a mejorar el estado de ánimo

Los ácidos grasos Omega-3 presentes en pescados grasos y semillas favorecen el bienestar emocional y la salud cerebral (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sentir calma, motivación y energía mental va mucho más allá de la voluntad o la actitud positiva: lo que se elige comer puede convertirse en un factor decisivo para el equilibrio emocional. De acuerdo con investigaciones recientes de la Harvard Medical School y otros centros internacionales de referencia, los ácidos grasos Omega-3 ocupan un lugar central en la ciencia del bienestar.

Estos nutrientes, presentes en alimentos que muchas veces pasan desapercibidos en la rutina diaria, han demostrado tener un impacto directo sobre el estado de ánimo, la resiliencia ante el estrés y la salud cerebral. La evidencia sugiere que incluir Omega-3 en la alimentación cotidiana es una de las estrategias más efectivas para fortalecer la mente y mejorar la calidad de vida desde adentro.

Qué son los ácidos grasos Omega-3

Los ácidos grasos Omega-3 pertenecen al grupo de las llamadas grasas saludables. Dentro de esta familia, destacan el EPA (ácido eicosapentaenoico), el DHA (ácido docosahexaenoico) y el ALA (ácido alfa-linolénico). Los dos primeros abundan en pescados grasos, mientras que el ALA se halla principalmente en fuentes vegetales.

Según los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de Estados Unidos, el cuerpo humano no sintetiza Omega-3 en cantidades suficientes, por lo que su ingesta a través de la dieta resulta indispensable para mantener funciones esenciales en el organismo.

El Omega-3, esencial para el equilibrio emocional según la Harvard Medical School, no se produce en cantidades suficientes en el cuerpo humano (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cerebro y la retina, por ejemplo, cuentan con altas concentraciones de estos ácidos grasos, lo que subraya su relevancia para la salud neurológica y visual. El consumo adecuado de Omega-3 también reduce los triglicéridos y favorece la función cardiovascular, de acuerdo con la Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Por qué los ácidos grasos Omega-3 ayudan a mejorar el estado de ánimo

La influencia de los Omega-3 en el ánimo se relaciona con su función en la estructura cerebral. Bronwyn Holmes, de la Harvard Medical School, señala que estos ácidos grasos forman parte esencial de las membranas celulares del cerebro y que su déficit afecta la comunicación entre neuronas, repercutiendo en el bienestar emocional. Holmes destaca que los Omega-3 favorecen la acción de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, vinculados al estado de ánimo.

Samantha Peterson, dietista de la University of California, Davis, subraya que los Omega-3 EPA y DHA ayudan a contrarrestar el estrés y los cambios de rutina. Estudios internacionales, citados por la Mayo Clinic, asocian el consumo regular de Omega-3 con menor inflamación cerebral y una mayor estabilidad emocional.

Estudios internacionales vinculan una dieta rica en Omega-3 EPA y DHA con menor inflamación cerebral y mayor estabilidad emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un estudio publicado en la revista PMC identificó que una dieta rica en Omega-3, sobre todo EPA y DHA presentes en pescados y mariscos, se asocia con niveles más bajos de depresión y estrés. Los autores señalaron que quienes consumen estos nutrientes de forma habitual presentan menos síntomas depresivos y mejor memoria, en comparación con quienes no los incorporan regularmente

Qué alimentos contienen Omega-3

Para alcanzar una ingesta adecuada de Omega-3, los especialistas recomiendan priorizar fuentes naturales. Bronwyn Holmes sugiere consumir pescados grasos como salmón, caballa, sardinas y anchoas dos veces por semana, ya que son los alimentos más ricos en EPA y DHA. Entre las alternativas vegetales, las semillas de lino molidas, chía y nueces aportan ALA, aunque el cuerpo convierte este ácido graso en EPA y DHA con menor eficiencia.

Las verduras de hoja verde oscura, como la espinaca, también contienen pequeñas cantidades de Omega-3. Otros alimentos de origen vegetal, como el aceite de oliva, suman beneficios por su aporte de grasas saludables, aunque su contenido de Omega-3 es menor que el de las semillas.

Incluir estos alimentos en la dieta de forma regular ayuda a fortalecer la función cerebral y el bienestar emocional. Para quienes siguen una alimentación vegetariana o vegana, el aceite de algas aparece como una opción suplementaria válida.

El uso de suplementos de Omega-3 debe ser supervisado por un profesional para ajustar la dosis y evitar interacciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cuanto a los suplementos de Omega-3, Mayo Clinic recomienda consultar con un profesional de la salud antes de incorporarlos, sobre todo para ajustar la dosis y evitar posibles interacciones. Los expertos subrayan que los beneficios emocionales suelen volverse notorios tras varias semanas de consumo constante.

La relación entre el consumo de Omega-3 y el bienestar emocional continúa como objeto de investigación global. El consenso actual de instituciones como la Harvard Medical School y la University of California, Davis indica que mejorar la calidad de la dieta, sumando estos ácidos grasos esenciales, contribuye a una mejor salud mental y calidad de vida.