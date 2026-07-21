El entrenamiento de la marcha puede ayudar con la artritis de rodilla

MARTES, 21 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Cambiar la forma de caminar podría ofrecer un alivio de la artritis de rodilla comparable al de los analgésicos habituales, según muestran los resultados de los ensayos clínicos.

El reentrenamiento de la marcha implica hacer un pequeño ajuste al ángulo del pie, un cambio menor que puede aportar grandes beneficios, escribieron los investigadores en The Lancet Rheumatology.

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Las personas que recibieron esta formación experimentaron un alivio del dolor similar al de los analgésicos de venta libre o los analgésicos opioides, según los investigadores.

El reentrenamiento de la marcha también condujo a un menor deterioro del cartílago de la rodilla, ralentizando la progresión de la artritis de los participantes, según los resultados.

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"Especialmente para personas de 30, 40 o 50 años, la osteoartritis podría suponer décadas de manejo del dolor antes de que se les recomiende un reemplazo articular", dijo el investigador principal Scott Uhrlich, director del Laboratorio de Bioingeniería del Movimiento en la Universidad de Utah, en un comunicado de prensa. "Esta intervención podría ayudar a cubrir ese gran vacío de tratamiento."

Para el nuevo estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a 34 personas con artritis de rodilla para que se sometieran a un reentrenamiento de la marcha, y a otras 34 para realizar entrenamiento "simulado" que en realidad no cambiara su marcha natural.

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Todos los participantes presentaban artritis leve a moderada en la parte interna de la articulación de la rodilla, que tiende a soportar más peso que la exterior, según los investigadores.

Esta es la forma más común de artritis de rodilla, pero el ángulo ideal para reducir la carga en esa parte varía de una persona a otra.

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"Utilizamos un enfoque personalizado para seleccionar el nuevo patrón de caminata de cada individuo, lo que mejoró cuánto podían descargar la rodilla y probablemente contribuyó al efecto positivo sobre el dolor y el cartílago que observamos", dijo Uhrlich.

En sus dos primeras visitas, los participantes se sometieron a resonancias magnéticas y caminaron en una cinta de correr mientras las cámaras de captura de movimiento grababan su marcha.

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Esto proporcionó a los investigadores los datos necesarios para calcular si girar el dedo del pie hacia dentro o hacia fuera reduciría más la carga, así como el grado de ajuste más útil.

El análisis personalizado también permitió a los investigadores filtrar a los participantes que no se beneficiarían del entrenamiento de la marcha.

Tras este análisis inicial, los participantes regresaron al laboratorio para seis sesiones semanales de entrenamiento de la marcha. A la mitad se les proporcionó entrenamiento destinado a ayudar sus rodillas cambiando su marcha, y a la otra mitad se les proporcionó entrenamiento placebo que replicaba su marcha natural.

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Un año después, los investigadores contactaron con los participantes para evaluar la salud de sus rodillas. Los pacientes también se sometieron a una segunda resonancia magnética para evaluar la estructura de sus rodillas.

"La disminución reportada del dolor en el grupo placebo estuvo entre lo que cabría esperar de un medicamento de venta libre, como el ibuprofeno, y un narcótico, como el OxyContin", explicó Uhlrich. "Con las resonancias magnéticas, también observamos una degradación más lenta de un marcador de salud del cartílago en el grupo de intervención, lo cual fue bastante emocionante."

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Sin embargo, este programa necesitará ser optimizado antes de poder desplegarse ampliamente, según los investigadores. La evaluación de la marcha por captura de movimiento es lenta y costosa.

El equipo espera que la formación pueda realizarse eventualmente en una clínica de fisioterapia, donde las personas practiquen lo aprendido mientras caminan por su barrio.

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"Nosotros y otros hemos desarrollado tecnología que podría usarse tanto para personalizar como para llevar a cabo esta intervención en un entorno clínico utilizando sensores móviles, como el vídeo de smartphones y un 'zapato inteligente'", dijo Uhlrich.

Más información

Johns Hopkins Medicine tiene más información sobre la artritis de rodilla.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Utah, 12 de agosto de 2025; The Lancet Rheumatology, 12 de agosto de 2025