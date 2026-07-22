Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con emoción por su vuelta al periodismo: “Me siento en mi casa”

Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial con un programa atravesado por la emoción, los mensajes de sus hijos y un video de Daniel Hadad (Video: Infobae en Vivo)

Marcelo Tinelli cerró su paso por Infobae Mundial con un programa cargado de emoción, mensajes de sus hijos y un video de despedida de Daniel Hadad, el fundador y CEO de Infobae que lo convenció de volver al periodismo deportivo para cubrir el Mundial. La última emisión del ciclo que condujo desde el estudio en Miami se convirtió en un reencuentro con su historia: el conductor habló de su abuelo, de su padre, de sus hijos y de lo que significó para él reencontrarse con la conducción periodística después de años al frente de formatos de entretenimiento.

La vuelta de Tinelli al periodismo no fue planificada. El propio conductor lo contó en detalle: “Hadad me dijo: ‘¿No tenés ganas de hacer algo acá?’. Y ahí me picó el bichito”, relató. Lo que empezó como una idea tomó forma en menos de cinco días, con un equipo que armó el estudio y el formato prácticamente desde cero.

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Tinelli contó que el ciclo de Infobae Mundial tomó forma en menos de cinco días con un estudio y un formato armados desde cero

El comienzo no fue sencillo, pero el ciclo encontró su tono rápidamente, incorporó momentos musicales y situaciones que no estaban previstas, y terminó construyendo una dinámica que el conductor comparó con la de Videomatch, su programa más recordado. “Uno recupera ese lugar como de Videomatch, que durante mucho tiempo no lo tenés”, dijo, y agregó que la sensación de estar sentado en un escritorio con un equipo le devolvió algo que había extrañado.

El video de despedida de Daniel Hadad llegó desde Buenos Aires, donde se encuentra por unos días. “Gracias por haberte sumado al stream de Infobae con toda esa garra, esa potencia, ese Marcelo histórico, el que empezó en el deporte y hoy puede mostrar que puede perfectamente, con toda la experiencia acumulada, volver a dar cátedra en lo que es el periodismo deportivo”, le dijo. El presentador respondió visiblemente emocionado y dejó abierta la puerta para continuar: “Me encanta trabajar acá en Infobae. Encontré un lugar divino. Siento que me siento en mi casa, como en familia”.

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Marcelo Tinelli se despidió de Infobae Mundial

Antes del cierre del programa, los familiares del conductor se sumaron con mensajes grabados. Lolo fue el primero en aparecer: le agradeció al equipo por “el trabajo que han hecho durante estos dos meses” y dijo que los iba a extrañar a todos. Cande Tinelli fue más personal en su mensaje: “Estoy feliz porque siento que te volviste a encontrar en el lugar que amás, que es desde la conducción y el periodismo”, le dijo a su padre, y añadió que el logro más grande de Marcelo no era laboral sino familiar.

Mica Tinelli, que estuvo presente durante parte del viaje, destacó la capacidad de su padre de mirar siempre hacia adelante: “Admiro la fuerza que tenés, esa forma de mirar para adelante siempre, más allá de todas las cosas que pasan y todas las adversidades que te tocan enfrentar”. Francisco cerró la ronda de saludos con una frase que resumió el sentir general: “La rompieron”. Por otro lado, Marcelo contó que Juana le había enviado un mensaje privado, también felicitándolo por su programa.

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Los hijos de Marcelo Tinelli afirmaron que Infobae Mundial lo reconectó con la conducción y el periodismo que ama (Video: Infobae en Vivo)

También llegó un mensaje de El Tirri, primo del conductor: “Bajar tus sueños y hacerlos realidad. Yo sé cómo elaborás vos y lo obsesivo que sos. Ha sido un trabajo espectacular”, dijo.

Tinelli reservó los últimos minutos del programa para hablar de Daniel Hadad con una franqueza que él mismo reconoció que podría incomodar al empresario. “Yo sé que no le va a gustar mucho que hable tanto de él, pero realmente tuvo mucho que ver en todo esto y yo estoy inmensamente agradecido”, dijo. “Lo que logró es que yo me pueda encontrar conmigo, con lo que me gusta, con lo que soy”, recordó,. para cerrar con una mención a su historia familiar en los medios: su abuelo fue dueño de un diario, su padre le transmitió el amor por el oficio, y hoy son sus hijos quienes lo acompañan en ese camino.

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El conductor dejó abierta la posibilidad de nuevos proyectos con Infobae. “Ojalá que se dé todo lo que estamos soñando. La vida es eso, sueños. Es un nuevo desafío, es levantarse y empezar otra vez”, concluyó.