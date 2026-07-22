Panamá

Gobierno panameño aprueba fondos por $9.3 millones a favor de proyectos de Descentralización y del Ministerio de Cultura

Iniciativa está orientada a ampliar el acceso a servicios culturales, artísticos y formativos en varias comunidades

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Asignaciones presupuestarias otorgadas por el Consejo de Gabinete corresponden a la vigencia fiscal 2026. (Presidencia)
Asignaciones presupuestarias otorgadas por el Consejo de Gabinete corresponden a la vigencia fiscal 2026. (Presidencia)

Un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado, con asignaciones de $4.2 millones a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y $5.1 millones al Ministerio de Cultura (MiCultura), aprobó el Consejo de Gabinete.

Las asignaciones presupuestarias, detalla una nota oficial, corresponden a la vigencia fiscal 2026.

El crédito para la AND, por la suma de $4,249,161.00, incorpora recursos financieros para llevar a cabo las transferencias pendientes de vigencias expiradas de los años 2022 y 2023, de acuerdo con la resolución 77-26.

Estas transferencias, se indicó, son hacia los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba, provenientes de programas de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Programas de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM), y Subsidio Municipal, las cuales no fueron refrendadas en la vigencia correspondiente por la Contraloría General de la República.

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En tanto, la información agrega que el Consejo de ministros aprobó la resolución 76-26 que autoriza al Ministerio de Cultura fondos por la suma de $5,191,579.00, que serán empleados para fortalecer la ejecución del Programa Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades.

Maruja Herrera, ministra de Cultura, entidad que recibió fondos por $5.1 millones. (Presidencia)
Maruja Herrera, ministra de Cultura, entidad que recibió fondos por $5.1 millones. (Presidencia)

La iniciativa está orientada a ampliar el acceso a servicios culturales, artísticos y formativos en comunidades priorizadas a nivel nacional, promoviendo la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo cultural comunitario.

En las dos resoluciones se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta el documento a la consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para los efectos de su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.

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El Consejo de Gabinete también aprobó las Resoluciones número 67-26, 73-26, y 74-26, a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que autorizan modificaciones a tres proyectos en ejecución razones de una disminución económica en el costo final de la obra, la ampliación del periodo de culminación de un proyecto, y un aumento de costo por actividades extras no contempladas inicialmente en el contrato.

La primera Resolución 74-26 modifica el artículo 1 de la Resolución de Gabinete N° 116 de 11 de noviembre de 2025, referente al proyecto denominado “Solución Integral de Puntos Críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete”, desarrollado por la constructora NFL, S.A., obra que, luego de un análisis técnico económico, produjo una disminución por un total de $657,158.24.

El costo original de esta obra era de $6,051,423.68, y esta disminución permitirá el cumplimiento adecuado del objeto contractual, evitando afectaciones al interés público, sin afectar el período contractual originalmente pactado, garantizando la calidad de la obra y asegurando una administración eficiente de los recursos del Estado.

Al Ministerio de Obras Públicas se le autorizaron modificaciones a tres proyectos en ejecución. (MOP)
Al Ministerio de Obras Públicas se le autorizaron modificaciones a tres proyectos en ejecución. (MOP)

Mientras, a través de la Resolución 73-26 se modifica el artículo 1 de la Resolución de Gabinete N° 97 de 16 de septiembre de 2025, para la obra “Estudio, Diseño y Desarrollo de Planos de Solución de Punto Crítico – El Limón Guarumal”, por un monto de $6,000,000.00.

Al explicar la modificación se indicó que la misma consiste en adecuar el periodo de ejecución inicial aprobado de 120 días calendario para su ejecución, más 60 días su liquidación, a un periodo de ejecución de 528 días calendario, contados a partir del 18 de septiembre de 2025 para la ejecución, más 60 días calendario para su liquidación.

La resolución detalla que, luego de una revisión técnica, administrativa y presupuestaria correspondiente al desarrollo y programación financiera del proyecto, se determinando la necesidad de modificarlo a fin de garantizar la correcta ejecución física y financiera de este proyecto que lleva adelante el Consorcio Gatún.

La tercera Resolución 67-26 autoriza al MOP a suscribir Adenda N° 1, al contrato N° DIAC-1-95-2025, de aumento de costo por el monto de $253.873.24 con el contratista TRANSEQ, S.A., para el proyecto denominado “Rehabilitación de la vía hacia Portón - Escuela de Celmira – Alto Chiriquí - San Isidro hacia San Pedro, provincia de Chiriquí”.

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