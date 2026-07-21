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Bebidas con cannabis vendidas junto a refrescos representan un riesgo para los niños

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MARTES, 21 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Cada vez aparecen más bebidas de cannabis en las tiendas junto al té helado, refrescos e incluso leche con chocolate, y los médicos advierten que el fácil acceso pone en riesgo a los niños.

Las latas de colores contienen THC (tetrahidrocannabinol), el compuesto psicoactivo de la marihuana que provoca a los usuarios un "subidón", pero muchas llevan etiquetas pequeñas o fáciles de pasar por alto.

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Durante una reciente visita a las tiendas de Nueva York, la mayoría no mostró señalización que indicara que las bebidas eran intoxicantes, y los cajeros no comprobaron la identificación en la caja, según un informe de la cadena de noticias STAT.

Las bebidas han ganado popularidad a medida que los estadounidenses beben menos alcohol, con cientos de marcas compitiendo por unas ventas estimadas de 1.400 millones de dólares este año.

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Su propagación proviene de una laguna legal en la Ley Agrícola de 2018, una ley federal que legalizó productos derivados del cáñamo. Esa laguna legal se cerrará en noviembre, prohibiendo los productos en las estanterías, aunque la industria espera que el Congreso intervenga, informa STAT .

La disponibilidad suele ir por encima de la ley. Nueva York limita estas bebidas a 1 miligramo de THC por ración, pero según STAT, eran fáciles de encontrar latas con 50, 60 e incluso 100 mg. Las normas estatales varían mucho, cambian con frecuencia y rara vez se aplican.

La mayor preocupación es por los jóvenes. El Dr. Rudy Kink, médico pediátrico de urgencias en el Hospital Infantil Le Bonheur en Memphis, Tennessee, dijo que su hospital atiende a cuatro o cinco niños a la semana que han consumido estas bebidas. Son una mezcla de niños pequeños curiosos atraídos por los envases llamativos y adolescentes experimentando con cannabis.

Los niños suelen llegar letárgicos, confundidos y vomitando, dijo a STAT, y los padres pueden no tener ni idea de qué les pasa hasta que las pruebas de orina y sangre detectan THC.

"No creo que los adolescentes entiendan del todo los efectos del THC", dijo Kink, añadiendo que quiere que las bebidas estén claramente marcadas para que no haya confusiones.

El etiquetado incorrecto también aumenta la apuesta para los adultos. Tory Spindle, investigadora de cannabis en Johns Hopkins Medicine, dijo que algunos compradores pueden no darse cuenta de que una lata contiene THC en absoluto. El peor caso, dijo a STAT, es que alguien se emborracha sin saberlo y luego conduzca.

Su investigación también sugiere que las bebidas hacen efecto más rápido que los comestibles -- en 15 a 20 minutos -- lo que puede sorprender a los usuarios.

Como muchas bebidas derivadas del cáñamo evitan los dispensarios autorizados, también se saltan las pruebas a las que se someten sus productos, dijo la educadora en salud Jessica Kruger. Los compradores no pueden estar seguros de la potencia ni de si hay contaminantes presentes, dijo a STAT.

Los minoristas manejan las bebidas de forma inconsistente. Algunas grandes cadenas ponen carteles de advertencia y comproban identificaciones, pero muchas tiendas pequeñas tienen las latas sin etiquetas, además de refrescos, según STAT .

No todo el mundo ve solo riesgo. Kruger dijo que las bebidas podrían ayudar a algunos adultos a reducir el consumo de alcohol, y grupos del sector argumentan que deberían simplemente regularse, etiquetarlas y comprobarse como otras bebidas para adultos.

Más información

Visita los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. para obtener respuestas a las preguntas frecuentes sobre el cannabis.

FUENTE: STAT, 21 de julio de 2026

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