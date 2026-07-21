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¿La mejor cirugía para el prolapso de órganos pélvicos?

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MARTES, 21 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Las mujeres que sufren prolapso de órganos pélvicos podrían beneficiarse mejor con una cirugía que les preserve el útero en lugar de extirparlo, según informa un ensayo clínico emblemático.

Las mujeres tenían menos probabilidades de sufrir un fracaso en el tratamiento si se someten a una histeropexia --en la que un implante de malla mantiene el útero en su lugar-- en lugar de una histerectomía completa, según los resultados publicados recientemente en JAMA Surgery.

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Tras 10 años de seguimiento, las mujeres con histeropexia tenían un riesgo un 36% menor de fracaso en el tratamiento, según el estudio.

"Ambos procedimientos son opciones razonables para los pacientes", concluyó el equipo de investigación liderado por el Dr. Charles Nager, profesor emérito de la Universidad de California-San Diego. "Si está disponible, la histeropexia con aumento de malla para pacientes que desean preservación uterina es una opción de bajo riesgo y eficaz."

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Hasta 1 de cada 5 mujeres se somete a cirugía por prolapso de órganos pélvicos a lo largo de su vida, según los investigadores en notas de fondo.

La condición ocurre cuando el suelo pélvico --los músculos y tejidos que mantienen los órganos en su lugar-- se debilita con el tiempo, según la Facultad de Medicina de Harvard. Las mujeres pueden experimentar presión incómoda, dolor, problemas urinarios, estreñimiento o doloros sexuales como consecuencia.

Hasta ahora, no estaba claro si la histeropexia o la histerectomía es el procedimiento más adecuado para mujeres, según los investigadores.

"En 2019, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) concluyó que no había datos suficientes para demostrar que la malla transvaginal era superior al tejido nativo a los tres años y, posteriormente, retiró los kits de malla vaginal del mercado en EE. UU., aunque estos kits de malla todavía se utilizan en todo el mundo", escribieron los investigadores.

Para este nuevo estudio, los investigadores reclutaron a 175 mujeres con prolapso pélvico tratadas en nueve centros clínicos de la Red de Trastornos del Suelo Pélvico de EE. UU., un proyecto de investigación financiado federalmente. De las mujeres, 88 se sometieron a una histeropexia y 87 a una histerectomía.

Solo el 40% de las mujeres del grupo de histeropexia experimentaron fracasos en el tratamiento durante 10 años de seguimiento, frente al 53% de las que se sometieron a la histerectomía.

Sin embargo, los investigadores encontraron que la histeropexia no resultó ser más duradera que la histerectomía en años posteriores.

"Aunque los participantes en el grupo de histeropexia de malla vaginal tuvieron un mejor resultado primario compuesto, no se observó el aumento esperado de durabilidad respecto a un procedimiento de tejido nativo entre los años seis y décimo", concluyeron los investigadores.

"Ambos grupos mostraron mejoras sostenidas en los resultados reportados por los pacientes, sin diferencias significativas entre los brazos de tratamiento", escribieron los investigadores. "De manera similar, ambos grupos experimentaron mejoras en la función sexual y las tasas de dolor pélvico se mantuvieron bajas."

Más información

La Facultad de Medicina de Harvard tiene más información sobre el prolapso de órganos pélvicos.

FUENTE: Cirugía JAMA, 24 de junio de 2026

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