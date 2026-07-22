La furia de Maia Reficco por la supuesta campaña antiargentina en redes: “Me voy a pelear con medio planeta”

La reacción de Maia Reficco ante los mensajes que recibió en redes

Tras la derrota Argentina ante España en la final del Mundial, las redes sociales se llenaron de críticas y mensajes correspondientes a una supuesta campaña antiargentina. Así las cosas, este martes, Maia Reficco reaccionó al tema en sus plataformas y explicó la frustración que sentía al cruzarse con usuarios que se manifestaban contra el país.

A través de las redes sociales, la pareja de Franco Colapinto publicó una selfie en la que escribió: “Estoy a cinco historias más de borrarme Instagram, o me voy a pelear con medio planeta. Las pel...falacias y faltas de respeto que hay que leer”.

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Luego, en un breve clip, la joven se dirige a sus seguidores y dice a cámara al respecto: “Los amo, estamos todos igual, me dicen que me siga peleando, no me da la vida y no me dan los dedos. No chicos, la verdad. Ay Dios”. En ese mismo video, Reficco escribió: “Tal vez intento meditar, a ver si mi psicóloga tenía razón y sirve”. En ese mismo perfil, Maia publicó una foto con su hermano en la que ambos lucían la camiseta argentina en el Mundial y escribió: “Ayer, hoy, mañana y pasado. de siempre y para siempre, argentina”.

La reacción de Reficco se debe a la cantidad de calificativos como “sucios”, “tramposos” y “deshonra al fútbol” que aparecieron en redes sociales apuntando a Argentina tras la final del Mundial. La discusión pública se polarizó y aumentó la circulación de informaciones falsas, dificultando la diferenciación entre hechos y versiones interesadas.

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El posteo de Maia Reficco por los mensajes que leyó en la supuesta campaña antiargentina en redes (Instagram)

Lucas Malaspina, consultor en Asuntos Públicos Digitales, explicó en Infobae Al Mediodía que la traducción automática en plataformas como TikTok, X, YouTube e Instagram extendió el alcance de los mensajes críticos hacia Argentina.

Malaspina destacó que la lógica de las redes sociales estimula la propagación de contenidos falsos o sesgados: “El sistema de incentivos de las redes sociales hace que los creadores de contenido produzcan material que rinde más si genera enojo o polémica”.

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Según el consultor, no existe evidencia de una operación centralizada. “No voy a decir que hay una operación, que hay un grupo de gente que se juntó para decir vamos a darle a la Argentina. Eso no está comprobado al día de hoy”, aclaró. Sin embargo, reconoció la existencia de campañas y actores que elaboran piezas de desinformación para incidir en el debate público.

El especialista también señaló que el contexto político global impactó en la imagen de la selección. La figura de Javier Milei, presidente de Argentina, y su respaldo abierto a Israel en un escenario internacional complejo, sumaron elementos a la controversia. “Es un presidente que tiene relevancia”, indicó Malaspina, quien agregó que sectores del progresismo europeo y latinoamericano usan a Argentina como símbolo en sus propias disputas políticas.

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Maia Reficco se desahoga con sus seguidores, “no me da la vida” tras el ruido en redes (Prime Video)

La posición del país en asuntos internacionales, junto con el protagonismo de figuras como Lionel Messi, amplificó la visibilidad del equipo. Malaspina vinculó la magnitud del evento con una mayor exposición de Argentina a debates globales.

Desde el exterior, las narrativas sobre la “viveza criolla” y ciertas actitudes de los jugadores se asociaron a valores negativos, replicándose en medios internacionales y por personalidades influyentes. El consultor mencionó que intelectuales y periodistas europeos interpretaron las conductas argentinas desde categorías culturales propias, lo que generó distorsiones y una crítica homogénea desde regiones con intereses diversos.

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El contraste entre la valoración interna y la mirada externa de la selección ocupó un lugar central en la discusión. Mientras en Argentina se destacó el vínculo del equipo con la sociedad y los valores de grupo, en el exterior prevalecieron enfoques negativos. “Hay una acumulación de narrativas que en el mundial anterior ya se empezaron a ver, pero en este mundial se hicieron masivas y globales”, sostuvo Malaspina.

Medios internacionales como The New York Times y The New Yorker publicaron columnas críticas que describieron al equipo como “petulante” o “deshonroso”. Malaspina consideró que estas miradas no logran captar la complejidad de la identidad argentina ni el peso cultural del fútbol en el país.

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La expansión de las redes sociales y la traducción instantánea de contenidos contribuyeron a conformar una opinión pública global. El Mundial, con 48 equipos, permitió la participación de más países en la discusión, que se dio desde perspectivas políticas, culturales y deportivas variadas.

Polarización, apoyo y viralización Según Malaspina, Argentina no es un país odiado de forma unánime, sino polarizante. “Las redes nos van a mostrar aquellos que más nos odian porque nos van a enojar. Es mucho más viral lo contrario”, aseguró. El consultor indicó que en regiones como Asia y parte de Latinoamérica, la selección recibió muestras de apoyo, aunque estos contenidos tienen menor visibilidad en las plataformas.

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