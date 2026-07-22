Crimen y Justicia

Indagarán hoy a la mujer acusada de asesinar a su hijo de 8 años Misiones tras conocerse las pericias psiquiátricas

El proceso en contra de la madre de Ilan Mareco Vázquez continuará luego de que los peritos concluyeran que estaba en condiciones de ser imputada

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Horror en Misiones: encontraron muerto a un nene de 8 años e investigan si su madre lo mató
El crimen ocurrió el lunes pasado por la mañana y tiene como única sospechosa a la madre de la víctima (Imagen Ilustrativa Infobae)

Luego de que las pericias psicológicas practicadas a la mujer acusada de asesinar a Ilan Mareco Vázquez, su hijo de 8 años, en Misiones revelaran que era capaz de comprender la criminalidad de sus actos, este miércoles será trasladada para que presete declaración indagatoria.

Según confirmaron fuentes oficiales a Infobae, el traslado de la acusada se realizará a primera hora, para que pueda comparecer ante la Justicia sobre el hecho investigado. El avance en la causa se dio después de que se dieran a conocer los resultados de la evaluación realizada por peritos del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia.

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Pese a que el examen psicológico se había retrasado, esta semana los especialistas determinaron que la madre de Ilan comprende la criminalidad de sus actos y está en condiciones psicofísicas de ser imputada y de continuar sometida al proceso penal. Por este motivo, seguirá imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La pericia psiquiátrica, efectuada el lunes en la capital misionera, fue incorporada al expediente que instruye el juez Miguel Mattos, titular del Juzgado de Instrucción Siete de Posadas. De acuerdo con la información publicada por El Territorio, la mujer permanecerá detenida, por lo menos, hasta que sea llamada a indagatoria.

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La acusada será trasladada hacia el juzgado interviniente para que preste declaración
La acusada será trasladada hacia el juzgado interviniente para que preste declaración

El informe era considerado uno de los pasos procesales más relevantes para definir el avance de la causa, ya que debía establecer si la acusada comprendía los hechos y si estaba en condiciones de ejercer una defensa adecuada durante el proceso judicial.

El crimen ocurrió el lunes pasado por la mañana luego de que el nene fuera encontrado muerto en la vivienda familiar ubicada en el barrio Nueva Ciudad del Este, en la localidad de Santa Ana. Según el relato policial, la mujer también fue hallada cerca de su cadáver con heridas cortantes en el cuello.

A raíz de esta situación, la mujer fue asistida en el hospital local y, posteriormente, trasladada hacia el Hospital Escuela de Agudos Ramón Madariaga, en Posadas. Poco después, la autopsia confirmó que el menor murió como consecuencia de una herida punzocortante en el cuello.

Durante las actuaciones realizadas en la vivienda, los investigadores secuestraron un cuchillo y un palo tipo masa, elementos que permanecen bajo análisis pericial. Como producto de la investigación, también se destapó un caso que contaba con antecedentes de denuncias y episodios de violencia familiar.

De acuerdo con fuentes ligadas a la investigación, la acusada había sido denunciada en 2024 y nuevamente en 2025 por su ex pareja y padre del menor, Manuel Vázquez. Como resultado, en junio de este año el Juzgado de Violencia Familiar dispuso una prohibición de acercamiento que impedía a la mujer acercarse a Vázquez.

La mujer estuvo bajo custodia policial mientras permaneció hospitalizada en la capital misionera
La mujer estuvo bajo custodia policial mientras permaneció hospitalizada en la capital misionera

Sin embargo, la pareja había retomado la convivencia aproximadamente un mes antes del hecho. Tras ser consultados, allegados a la familia sostienen que Vázquez regresó al domicilio junto a sus hijos después de que la mujer lo amenazara con hacerles daño si él no volvía.

“Ella dijo que los quería matar, pero nunca nos imaginamos esto. Mi hermano la denunció, se habían separado y él intentó salir de ahí, nunca les hizo faltar nada a los hijos”, relató un tío de Ilan. Asimismo, agregó: “Ella lo buscaba para que volviera. Mi hermano tenía una restricción y volvió por los hijos, porque ella dijo que los iba a matar si no volvían”.

De hecho, el jueves 9 de julio previo al crimen, el padre del menor había decidido abandonar nuevamente la vivienda tras una discusión y acudió a una dependencia policial para solicitar asistencia con el objetivo de retirar sus pertenencias. “Ella me atacó, me levantó a las trompadas en la cama. Agarré mis cosas y me fui”, contó en un diálogo con Misiones Online.

Según su testimonio, en la comisaría le habrían informado que debía esperar hasta el lunes siguiente, dado que por el feriado del Día de la Independencia era necesaria la intervención del Juzgado de Violencia Familiar, que ese día no atendía.

Finalmente, el hombre fue notificado del crimen el mismo día que se suponía que las autoridades judiciales iban a tomar intervención en el caso. “Me llamaron y me dijeron que le mataron a mi hijo. Me preparé y me vine, pero ya era demasiado tarde. No hay consuelo para mí. Él no tenía nada que ver, era un bebé de ocho añitos”, lamentó.

Actualmente, la investigación por el crimen de Ilan Mareco Vázquez avanza con la madre del niño detenida y en condiciones de afrontar el proceso penal. La causa se sostiene sobre pruebas periciales, antecedentes de violencia y testimonios familiares que reconstruyen el contexto de la tragedia. “Quiero justicia, que no la larguen y que se haga justicia por mi bebé”, reclamó públicamente Vázquez.

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