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“Superestrella”: la burla de Nacional de Uruguay a Tigre por la final del Mundial perdida por Argentina ante España

En el Gran Parque Central sonó un tema que generó polémica en la previa del duelo por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. El Matador se vengó en las redes tras el triunfo

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La provocadora canción a los hinchas argentinos en la previa del triunfo de Tigre ante Nacional por la Copa Sudamericana

A 48 horas de la final del Mundial 2026, el fútbol sudamericano retomó su actividad con un condimento extra. Antes del inicio del partido entre Nacional y Tigre por los 16avos de final de la Copa Sudamericana, el Estadio Gran Parque Central de Montevideo ambientó el clima con una provocación a los hinchas argentinos que realizaron la excursión del otro lado del Río de La Plata. Aunque, terminado el encuentro, el club argentino se vengó desde sus redes sociales con una foto de su hinchada y comentó: “Tranquilos, la música la puso la gente del Matador”.

Una vez que los simpatizantes del Matador se ubicaron en el sector que les destinaron, comenzó a escucharse “Superestrella”, el tema de la cantante española Aitana que se convirtió en el himno de España durante su camino al título mundial, que logró tras vencer a Argentina 1-0 en la final.

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La elección musical no pasó inadvertida. La canción, perteneciente al álbum Cuarto Azul de la artista catalana, sonó en cada estadio del torneo tras las victorias del equipo ibérico, desde la fase de grupos hasta la final del domingo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, donde La Roja venció a la Albiceleste de Lionel Messi.

Respuesta de Tigre a la canción Superestrella
Respuesta de Tigre a la canción Superestrella

La respuesta del equipo de Victoria fue dentro del campo. Tigre goleó 3-0 a Nacional y se impuso con autoridad en la ida de la serie, que se definirá el próximo martes en el Estadio José Dellagiovanna. Mientras, el elenco oriental se retiró insultado por sus hinchas.

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El partido tuvo un gol desde el vestuario. Antes de cumplirse los dos minutos, un tiro libre lanzado desde cerca de la mitad de la cancha encontró la cabeza de Alan Barrionuevo, que dejó solo frente al arco a Jalil Elías. El delantero amortiguó la pelota con el cuerpo, la bajó y definió de derecha. El VAR demoró casi tres minutos la confirmación del tanto -Elías estaba habilitado detrás del zaguero local Sebastián Coates-, pero el 1-0 quedó en pie.

El encuentro tuvo su primer sobresalto a los 20 minutos, cuando el mediocampista Bruno Leyes cayó mal en un centro, se golpeó un hombro y debió abandonar el campo en camilla. Tigre jugó con diez hombres durante tres minutos, hasta el ingreso de Martín Garay. En ese lapso, Nacional tuvo sus mejores aproximaciones, con centros que generaron inquietud en el visitante. Ignacio Russo desperdició la más clara al definir por encima del travesaño en un contragolpe que conectó de primera.

El mismo Russo no perdonó en el descuento del primer tiempo. A la salida de un córner corto, tres pases rápidos y precisos dejaron al delantero en posición de definir: se perfiló y sacó un derechazo que viajó hacia la red. Fue el 2-0 con el que ambos equipos se fueron al descanso y reflejó la superioridad visitante.

El complemento comenzó con otra noticia adversa para el conjunto charrúa: Bruno Zuculini recibió su segunda tarjeta amarilla por una falta sobre Gonzalo “Pity” Martínez y dejó a Nacional con diez hombres. La superioridad numérica facilitó aún más el trabajo de Tigre, que liquidó la serie sobre el final con un zurdazo de Elías Cabrera -ingresado diez minutos antes-, quien recibió un pase casi de taco de Víctor Moreno, se sacó a su marcador y definió con potencia.

En la previa al partido, el contexto mundialista también se hizo presente en otro plano. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, anunció que la Conmebol autorizó a los clubes argentinos que disputan los playoffs de la Sudamericana a portar una bandera en homenaje a la selección nacional, además de un minuto de aplausos en todos los estadios del país. Jugadores de Tigre salieron a la cancha con una bandera que rezaba “Campeones son los que nunca se rinden... Gracias selección”, con la imagen del escudo del club y la insignia nacional.

Tigre llegó a esta instancia tras terminar segundo en el Grupo A de la Copa Sudamericana. Nacional, por su parte, disputó la Copa Libertadores y quedó eliminado al terminar tercero en su zona. El ganador de esta eliminatoria tendrá como rival en octavos de final a Montevideo City Torque, de Uruguay, ya clasificado desde la fase de grupos.

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