Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre a seis años de prisión por abusar a una niña de su entorno familiar

El proceso judicial se inició tras la denuncia presentada por personal escolar, luego de que la víctima relatara los hechos en el ámbito educativo. El condenado, familiar de la menor, fue hallado culpable tras un juicio oral en Vera

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El agresor fue sentenciado luego de quedar probados los hechos en los tribunales de Vera
El agresor fue sentenciado luego de quedar probados los hechos en los tribunales de Vera

Un hombre de 23 años fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por el abuso sexual con acceso carnal de una niña en Calchaquí, provincia de Santa Fe. El culpable del delito fue identificado como E.A.C y pertenece al entorno familiar de la víctima. El fallo fue dictado luego de un juicio oral que concluyó en los tribunales de Vera.

El caso fue impulsado por la fiscal Paula Prieto, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien sostuvo que los hechos ocurrieron en reiteradas ocasiones mientras la niña cursaba la educación primaria. Los ataques sucedieron en el domicilio donde el agresor vivía junto a su madre. La menor solía acudir a esa vivienda para ser cuidada por la mujer y según Prieto, allí “él aprovechaba momentos en los que se quedaba a solas con la pequeña”.

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La situación salió a la luz en agosto de 2024, cuando la víctima relató lo sucedido “en el ámbito escolar que había sufrido abusos sexuales”. Una profesional del equipo socioeducativo de la institución a la que asiste realizó la denuncia formal. Luego, se inició la investigación penal. Las diligencias incluyeron una entrevista en cámara Gesell, prueba que resultó determinante para establecer la responsabilidad penal de E.A.C.

La jueza Martín Gauna Chapero dictó la condena luego de considerar acreditada la acusación presentada por el MPA. La fiscal Prieto expresó que aguardarán los fundamentos del fallo para definir los pasos procesales a seguir. Las fuentes consultadas remarcan que tanto el nombre del condenado como el de la víctima se mantienen en reserva para proteger la identidad de la menor y evitar su revictimización.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Condenaron a seis años y ocho meses de prisión a un joven de Calchaquí por abuso sexual infantil (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un episodio similar ocurrió en San Javier, donde un hombre de 35 años fue condenado a nueve años de prisión por el abuso sexual reiterado de una niña de su entorno familiar. El fallo, dictado por el juez Gustavo Urdiales en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, se resolvió la semana pasada por medio de un juicio abreviado en el que el acusado reconoció su responsabilidad penal.

Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2022, periodo durante el cual la víctima asistía a la escuela primaria. El fiscal Pablo Lipowy, representante del Ministerio Público de la Acusación, detalló que el condenado -identificado con las iniciales M.M.- aprovechaba reiteradamente la presencia de la niña en el domicilio de otros familiares para cometer los abusos.

La denuncia que permitió iniciar el proceso judicial surgió tras una revelación de la víctima en su ámbito escolar. El personal educativo activó de inmediato el protocolo de protección y notificó a la madre de la menor, quien formalizó la denuncia en la sede policial correspondiente. El fiscal Lipowy subrayó en declaraciones citadas por el medio que “la intervención de la escuela fue determinante para detener los hechos y avanzar en la protección de la víctima”.

Durante el proceso, M.M. admitió su autoría en el delito y aceptó la pena de prisión. “El condenado se valió de la relación familiar para perpetrar los ataques, vulnerando gravemente la integridad sexual de la menor”, sostuvo el fiscal. El fallo también contempla medidas de acompañamiento psicológico y social tanto para la víctima como para su familia, en cumplimiento de las normativas vigentes sobre protección de derechos en situaciones de abuso infantil.

Los recientes fallos y medidas adoptadas en la provincia reflejan la respuesta coordinada entre organismos judiciales, educativos y de seguridad para abordar los delitos de abuso sexual infantil. Las autoridades instan a la comunidad a fortalecer la detección temprana y la denuncia, remarcando el rol central de la escuela como espacio de confianza y protección para niñas, niños y adolescentes.

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