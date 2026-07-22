Crimen y Justicia

Crimen del hombre apuñalado en medio de los festejos por la Selección en Neuquén: se entregó el segundo sospechoso

La víctima tenía 30 años y murió tras recibir múltiples puñaladas durante la madrugada del 7 de julio. Hay dos sospechosos que están imputados por homicidio simple en carácter de coautor

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Personal policial y de emergencia trabajó en la escena donde fue hallado Jonathan Pinto, tras el ataque ocurrido en Añelo
Personal policial y de emergencia trabajó en la escena donde fue hallado Jonathan Pinto, tras el ataque ocurrido en Añelo

Tras más de diez días prófugo, se entregó R.I.M, el segundo acusado por el asesinato de Jonathan Pinto en la localidad de Añelo, provincia de Neuquén. El hecho ocurrió el 7 de julio durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026. De acuerdo con el Ministerios Público Fiscal, el nuevo detendio quedó bajo prisión preventiva, junto al primer sospechoso que había sido aprehendido apenas ocurrió el crimen.

El homicidio se produjo cerca de las 23:30, en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, frente a un local gastronómico de Añelo. La investigación sostiene que Jonathan Pinto, de 30 años, participaba en los festejos junto a un grupo de amigos en un bar. En el interior del local, R.I.M comenzó a molestar a una mujer que estaba con Pinto.

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Esta situación provocó una discusión y una pelea entre los presentes. Para evitar que escalara, el grupo de amigos se retiró del bar. Sin embargo, minutos después, Pinto regresó solo al lugar. Al salir a la vereda, fue abordado por R.I.M y V.A.C, quienes lo enfrentaron.

Según la reconstrucción de la fiscal Eugenia Titanti, V.A.C lo apuñaló en varias oportunidades mientras R.I.M lo golpeaba. La víctima logró escapar brevemente, pero cayó a los pocos metros producto de una hemorragia masiva causada por una herida profunda en el tórax, que le perforó el corazón.

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La víctima de 30 años quedó tirada en la vía pública (Captura video Facebook)
La víctima de 30 años quedó tirada en la vía pública (Captura video Facebook)

Según la reconstrucción del hecho realizada por la fiscalía: “La víctima, gravemente herida, logró zafarse y corrió unos metros hasta una esquina donde cayó y falleció casi de manera inmediata debido a una hemorragia torácica masiva provocada por la puñalada profunda que le perforó el corazón”. El informe preliminar de autopsia confirmó que la causa del deceso fue una hemorragia interna fulminante. Además de la lesión mortal, Pinto tenía otras seis heridas cortantes y punzocortantes, así como hematomas en el cuerpo.

Tras el crimen, comenzó a circular un video en redes sociales donde se lo ve a Jonathan Pinto tendido en la calle, ya sin signos vitales, mientras los equipos de emergencia y agentes policiales llegaban para asistir en la escena. Las imágenes registradas se viralizaron rápidamente y reflejaron el impacto que tuvo el hecho en la comunidad local.

La víctima de 30 años recibió una puñalada en el tórax que le generó una hemorragia. Hay dos detenidos

Luego del ataque, ambos agresores huyeron en un Fiat Cronos, aunque V.A.C fue capturado minutos después en las inmediaciones del bar por personal de la Policía provincial. En tanto, R.I.M permaneció prófugo hasta el lunes 20 de julio, cuando se presentó, acompañado de un abogado, en la sede del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Judicial de Neuquén.

Ambos acusados se encuentran imputados por homicidio simple en carácter de coautor. Permanecen detenidos en prisión preventiva tras la audiencia ante el juez Juan Manuel Kees, quien consideró el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación.

Tras la audiencia de imputación del segundo detenido, el juez de garantías Juan Manuel Kees avaló la formulación de cargos y dictó prisión preventiva por un plazo de seis meses, con el argumento de riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación. El plazo de investigación fue fijado en cuatro meses.

El comisario Sergio Ranguimán, coordinador de la Dirección de Seguridad Interior de Añelo, expresó a Radio 7 Neuquén que todavía se analizaban las circunstancias previas al ataque: “Hay que determinar si se habría generado algún entredicho, algo que derivó en esta situación posteriormente en la vía pública”.

El operativo policial incluyó a personal de la Comisaría N°10, peritos de Criminalística y Bomberos Voluntarios, que trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y asistir en la investigación. El procedimiento incluyó el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios presenciales. Además, se secuestró un arma blanca presuntamente utilizada en el ataque. “Se pudo individualizar un arma blanca que también fue secuestrada y en este momento todo ya está puesto a disposición de la fiscal interviniente”, detalló el comisario.

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