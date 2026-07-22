El veto de Estados Unidos al mango de Baní provocará pérdidas por USD 1,5 millones a República Dominicana

La suspensión llegó en plena etapa crítica, con cargamentos listos para salir y una breve ventana de 48 horas para despachar lo ya embalado, mientras el mercado interno absorbía el golpe con una baja abrupta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estados Unidos vetó el mango de Baní por la presencia de la Mosca Caribeña de la fruta y la medida dejará pérdidas de USD 1,5 millones para los productores locales, estiman medios locales. También redujo 50% el precio de la fruta en el mercado dominicano, al final de la zafra.

Según Listín Diario, la prohibición alcanzó la etapa más sensible de la temporada y paralizó operaciones previstas para julio y agosto. La medida bloqueó exportaciones cuando parte de la producción ya estaba lista para salir.

German Báez, presidente de la Asociación Banileja de Productores de Mangos, dijo al medio que el impacto ya se siente en la comercialización local. Explicó que una de las seis empresas empacadoras del país frenó el envío de 55 contenedores de la variedad Mingolo, equivalentes a unas 60 mil unidades.

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Fallas en los controles fitosanitarios

El sector también perdió un pedido de 30 contenedores de mango Keitt solicitado por una empresa estadounidense. Esa cancelación se sumó al cierre de las exportaciones y amplió el golpe económico para los productores de la zona.

La prohibición frenó envíos previstos para julio y agosto y provocó pérdidas estimadas en 1,5 millones de dólares, además de una caída del 50% en el valor local, según productores y Listín Diario (Foto cortesía Ministerio de Agricultura)

Los inspectores estadounidenses encontraron trampas en fincas llenas de insectos, mientras los informes entregados por técnicos del Ministerio de Agricultura indicaban que la presencia de la mosca era “cero”, según Listín Diario. El informe también consignó trampas mal colocadas, niveles de agua incorrectos y un caso en el que una trampa estaba amarrada a una mata de bayahonda.

A eso se sumó una acumulación de mangos podridos en los suelos de las fincas, una condición que acelera la propagación de la plaga.

Exportaciones a Europa y reclamos del sector

La medida de Estados Unidos no cerró todos los mercados para el mango dominicano. Báez y Rafael Leger, presidente del Clúster del Mango, aclararon que las exportaciones hacia Europa de las variedades Keitt y Kent continúan sin restricciones.

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La expectativa para ese mercado se mantiene en 9 millones de cajas durante este año. Antes de imponer el bloqueo definitivo, las autoridades estadounidenses concedieron una ventana de 48 horas para despachar el mango que ya estaba empacado en los puertos, pero prohibieron nuevos cortes en las fincas.

Vetó el mango de Baní por la Mosca Caribeña y prevén pérdidas de USD 1,5 millones. (Expo Mango )

La crisis había sido advertida desde el Congreso Nacional por el diputado Luis Báez, quien sostuvo que las autoridades ignoraron sus alertas después de recorrer decenas de fincas afectadas. El obispo de la diócesis de Baní, monseñor Burgos Brisman, definió la situación como “dolorosa” y consideró legítimo que Estados Unidos protegiera sus fronteras biológicas, al tiempo que pidió al Gobierno retomar con urgencia los controles.

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Ayer, el Ministerio de Agricultura de República Dominicana anunció la adopción de nuevas medidas fitosanitarias para fortalecer las exportaciones de mangos con destino a Estados Unidos.

Según informó el propio Ministerio, el objetivo de estas acciones es asegurar el cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos por autoridades estadounidenses y proteger la presencia del mango dominicano en ese mercado.Entre las principales medidas se incluyó la designación de Jeurys Arias como coordinador del programa nacional de monitoreo de la mosca de la fruta.