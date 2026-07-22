Costa Rica

Privados de libertad en Costa Rica limpiarán la ruta de la Romería y apoyarán reconstrucción de hogar afectado por incendio

Un grupo de 18 personas privadas de libertad participa en labores de limpieza y mantenimiento de la ruta hacia la Basílica de Los Ángeles como parte de los preparativos para la Romería 2026. Además, el Ministerio de Justicia anunció que otra cuadrilla colaborará en la recuperación del Hogar de Larga Estancia Santiago Crespo, en Alajuela, tras el incendio que afectó sus instalaciones semanas atrás.

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Dieciocho personas privadas de libertad realizan labores de limpieza en la ruta de la Romería 2026. Crédito: Captura video Ministerio de Justicia y Paz
Dieciocho personas privadas de libertad realizan labores de limpieza en la ruta de la Romería 2026. Crédito: Captura video Ministerio de Justicia y Paz

A pocos días del inicio de la tradicional Romería hacia la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, el Ministerio de Justicia y Paz puso en marcha un operativo de mantenimiento de la ruta que recorrerán miles de peregrinos, utilizando mano de obra de personas privadas de libertad como parte de su estrategia de reinserción social.

En total, 18 privados de libertad participan en labores de limpieza, chapia y mantenimiento de zonas verdes en la Cuesta del Fierro y el Alto de Ochomogo, dos de los puntos más transitados por los romeros durante la peregrinación hacia Cartago.

Las labores se desarrollan dentro del denominado Plan Cero Ocio, una iniciativa impulsada por el sistema penitenciario con el objetivo de que las personas privadas de libertad realicen trabajos en beneficio de las comunidades y reduzcan el tiempo de inactividad dentro de los centros penales.

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Según informó el Ministerio de Justicia, la cuadrilla dará mantenimiento a un total de nueve kilómetros de carretera, con el propósito de que quienes participen en la Romería encuentren una vía más limpia, ordenada y segura durante su recorrido.

El anuncio fue realizado mediante un mensaje oficial en el que las autoridades destacaron la importancia de preparar la ruta para una de las manifestaciones religiosas más multitudinarias del país.

Los trabajos abarcan nueve kilómetros entre la Cuesta del Fierro y el Alto de Ochomogo. Crédito: Captura video Ministerio de Justicia y Paz
Los trabajos abarcan nueve kilómetros entre la Cuesta del Fierro y el Alto de Ochomogo. Crédito: Captura video Ministerio de Justicia y Paz

Además de los trabajos relacionados con la Romería, el Ministerio confirmó que otra cuadrilla de privados de libertad será enviada al Hogar de Larga Estancia Santiago Crespo, ubicado en Alajuela, para colaborar con las labores de recuperación de las instalaciones tras el incendio que afectó el inmueble semanas atrás.

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La intervención se realizará en coordinación con el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) y contempla trabajos de limpieza del área afectada, recolección de escombros y reparación de algunos de los daños ocasionados por el siniestro.

Las autoridades indicaron que el objetivo es contribuir a que el centro pueda avanzar en su proceso de recuperación luego de la emergencia, mediante el apoyo de personas que participan en programas de trabajo penitenciario.

El Ministerio de Justicia señaló que este tipo de iniciativas buscan fortalecer los procesos de reinserción social y demostrar que el trabajo constituye una herramienta para que las personas privadas de libertad aporten de manera positiva a la sociedad.

Una cuadrilla también colaborará en la limpieza del Hogar de Larga Estancia Santiago Crespo, afectado por un incendio. Crédito: Captura video Ministerio de Justicia y Paz
Una cuadrilla también colaborará en la limpieza del Hogar de Larga Estancia Santiago Crespo, afectado por un incendio. Crédito: Captura video Ministerio de Justicia y Paz

“Seguimos demostrando que el trabajo dignifica, que no hay espacio para el ocio en las cárceles y que las personas privadas de libertad pueden retribuirle a la sociedad con trabajo en beneficio de todas las comunidades”, indicó la institución.

El Plan Cero Ocio forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Justicia para involucrar a la población penitenciaria en proyectos comunitarios y de servicio público, promoviendo actividades que beneficien tanto a las comunidades como a las propias personas privadas de libertad mediante la adquisición de hábitos laborales y la participación en programas de utilidad social.

Con estas labores, las autoridades buscan que la ruta de la Romería se encuentre en mejores condiciones para recibir a los miles de fieles que, como cada año, caminarán hasta la Basílica de Los Ángeles, al tiempo que brindan apoyo a una institución que aún trabaja para recuperarse de los daños provocados por el incendio ocurrido en semanas recientes.

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