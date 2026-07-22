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Las fotos y videos del ataque a balazos a los micros de los hinchas de Tigre tras el triunfo ante Nacional en Uruguay

Ocurrió luego de la victoria del Matador por 3 a 0 por los 16avos de final de la Copa Sudamericana. Un fanático fue trasladado a un centro médico por las heridas que sufrió

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Ocurrió durante la excursión del Matador a Montevideo para jugar ante Nacional

Los micros que trasladaban de regreso a hinchas de Tigre fueron baleados en Montevideo luego de la goleada 3-0 ante Nacional por la ida de los 16vos de final de la Copa Sudamericana. El hecho ocurrió en la zona de ruta 1 y Camino Cibils, cuando desde una moto efectuaron diez disparos que destrozaron los vidrios de los vehículos. “Hay un herido de bala en pierna y pie”, informó en X el periodista Juan Pablo Romero, del diario El País de Uruguay. El joven fue trasladado a un centro médico.

Según indicó Montevideo portal, la sospecha recae en barras de Nacional, que “se estima que los uruguayos salieron del Gran Parque Central y fueron directo a la intersección, a sabiendas de que los ómnibus con hinchas pasarían por allí”.

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“De milagro no fue una tragedia. Hay un herido del micro 7 que tuvo que ser trasladado. La gente del micro 3 ya fue subida a otro bus y está en viaje”, detalló el periodista Luciano García, también en X.

Los fanáticos habían abandonado con una sonrisa el Gran Parque Central luego de una gran actuación del conjunto de Victoria, que dominó de principio a fin el partido de ida y logró una ventaja contundente de cara a la revancha.

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Atacaron a tiros a un micro con hinchas de Tigre en Uruguay
El vidrios de uno de los micros, roto tras la balacera

El primer tanto llegó temprano. Jalil Elías abrió el marcador dentro del área tras un centro peinado por un compañero, en una jugada que el VAR revisó por posible offside antes de convalidarla. Cerca del cierre del primer tiempo, Ignacio Russo amplió el marcador con un derechazo cruzado desde el sector izquierdo para el 2-0, tras haber fallado una ocasión clara minutos antes al definir por arriba del arco. Nacional intentó acercarse cuando Alexander Dos Santos no logró conectar un centro que había dejado al arquero Felipe Zenobio sin opciones, pero el remate no encontró destino.

En el complemento, la situación del equipo uruguayo se complicó aún más. Bruno Zuculini recibió su segunda amonestación de la noche por una falta sobre Gonzalo Martínez y dejó al Bolso con diez hombres. Ya sobre el final, Elías Cabrera cerró la goleada con un zurdazo desde la puerta del área que no le dio chances al arquero Alexis Martín Arias: 3-0 y partido liquidado.

Antes del cotejo, se había dado una situación particular. Por altoparlantes, Nacional musicalizó la previa con “Superestrella”, el tema de la cantante española Aitana que se convirtió en el himno de España durante su camino al título mundial, que logró tras vencer a Argentina 1-0 en la final.

Una mano de piel clara sostiene un casquillo de bala metálico con colores dorado, plateado y un orificio negro en el centro
Una mano sostiene un casquillo de bala encontrado en el micro que trasladaba a los hinchas del club Tigre en Uruguay

El equipo argentino se tomó revancha en las redes consumada la goleada. “Tranquilos, la música la puso la gente del Matador”, fue la leyenda que acompañó las imágenes de la victoria. Luego llegó la barbarie, con el ataque a tiros que empañó el reinicio de la actividad continental.

El partido de vuelta se disputará el martes 28 de julio en el Estadio José Dellagiovanna, desde las 19 (hora argentina). El ganador del cruce enfrentará en octavos de final a Montevideo City Torque, que clasificó directamente a dicha instancia tras adjudicarse el primer puesto del Grupo F, por encima de Gremio de Brasil, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile.

Mano humana, agujero en panel oscuro, cable rojo, tela azul y superficie metálica dorada
Una mano señala un agujero de bala en el panel interior del micro de hinchas del club Tigre en Uruguay

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