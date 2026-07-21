Ozempic y Zepbound compuestos siguen ampliamente disponibles a pesar del fin de la escasez de medicamentos

MARTES, 21 de julio de 2026 (HealthDay News) -- Los estadounidenses siguen comprando versiones compuestas de Ozempic y Zepbound más de un año después de que los reguladores federales declararan que la escasez de esos medicamentos para adelgazar había terminado, según un nuevo estudio.

Un programa de "comprador secreto" identificó decenas de clínicas y balnearios médicos en Oklahoma y Virginia Occidental que ofrecen versiones compuestas de populares fármacos GLP-1 como la semaglutida (Ozempic/Wegovy) y la tirzepatida (Mounjaro/Zepbound), informaron investigadores el 17 de julio en el JAMA Health Forum.

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Algunas de las farmacias que suministraban estos medicamentos carecían de licencias requeridas para la elaboración estéril o habían sido objeto de acciones disciplinarias relacionadas con prácticas de elaboración estéril, según los investigadores.

Las prácticas estériles son cruciales para preparar medicamentos inyectables como los GLP-1. Los medicamentos contaminados que entran directamente en el torrente sanguíneo pueden causar una infección potencialmente mortal.

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"Nuestros hallazgos sugieren que este mercado no se redujo tras el fin de la escasez, como muchos esperaban", dijo el investigador principal Michael DiStefano, profesor asistente en la Escuela de Farmacia y Ciencias Farmacéuticas Anschutz Skaggs de la Universidad de Colorado.

"En cambio, se ha mantenido notablemente sólido, planteando preguntas importantes sobre cómo se regulan estos productos y cómo los pacientes pueden saber si están recibiendo medicamentos que cumplen con los estándares de calidad adecuados", dijo DiStefano en un comunicado de prensa.

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La demanda de semaglutida y tirzepatida superó rápidamente la oferta tras la aprobación de los medicamentos, situándolos en la lista de escasez de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) en 2022.

Para ayudar a satisfacer la demanda, la FDA permitió temporalmente que las farmacias elaboraran copias de los medicamentos. Estas versiones formuladas eran copias directas de los medicamentos GLP-1 o contenían sustancias adicionales como la vitamina B12.

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A medida que las escaseces disminuyeron, la FDA declaró que a finales de mayo de 2025 reanudaría la aplicación de las leyes que prohíben copias compuestos de medicamentos que no escaseen.

Pero los investigadores sospechaban que el mercado seguía siendo fuerte y se propusieron comprobar si la gente aún podía comprar fácilmente los medicamentos compuestos por manipulación.

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El equipo contactó con 75 clínicas físicas de pérdida de peso y spas médicos que anunciaban medicamentos GLP-1 para la pérdida de peso, haciéndose pasar por clientes.

Los resultados mostraron que el 56 % de las empresas ofrecían versiones compuestas de medicamentos GLP-1 que contenían vitaminas B adicionales, y casi el 10 % ofrecían compuestos de GLP-1 en forma de pastillas.

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"Es probable que el número de empresas que ofrecen GLP-1 [fármacos] compuestos en estos dos estados sea mayor, dado que no pudimos contactar con una cuarta parte de las empresas identificadas originalmente", escribieron los investigadores en su artículo. "Suponiendo que estos hallazgos puedan generalizarse a otras regiones del país, podrían existir más de 4.000 empresas de este tipo en todo Estados Unidos."

Las farmacias de elaboración pueden haber estado añadiendo sustancias como vitaminas del complejo B a los medicamentos GLP-1 para poder alegar que sus productos no son copias directas, violando la ley, según los investigadores.

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"Una preocupación es si estamos viendo una personalización clínicamente significativa o cambios que principalmente permitan que los productos compuestos sigan en el mercado", dijo DiStefano. "Para muchos de estos ingredientes añadidos, simplemente no tenemos pruebas sólidas que demuestren que mejoren la seguridad o la eficacia."

Los investigadores identificaron 23 farmacias de formulación que suministran estos negocios. De ellos, cuatro carecían de licencias para formulación estéril, mientras que varios recibieron recientes sanciones disciplinarias o cartas de advertencia de la FDA relacionadas con prácticas de elaboración estéril.

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Estas versiones formuladas tienden a ser más baratas que los medicamentos de marca GLP-1, ya que ofrecen acceso a personas con recursos más limitados, dijo DiStefano.

Pero, añadió, los pacientes no deberían tener que elegir entre la asequibilidad y la calidad del medicamento.

"Este mercado ha crecido tanto y se ha expandido tanto que es difícil para los reguladores supervisar todas las farmacias que suministran estos medicamentos", dijo DiStefano. "Nuestros hallazgos sugieren que es necesaria una innovación regulatoria que preserve el acceso y que ofrezca a los pacientes mayor confianza en que los productos que reciben son seguros y están fabricados adecuadamente."

Los pacientes no deberían dejar de tomar un compuesto GLP-1 recetado basándose en este estudio sin antes consultarlo con su médico, según los investigadores.

Del mismo modo, las personas interesadas en medicamentos compuestos GLP-1 deberían hablar con su médico sobre por qué estos fármacos podrían ser adecuados para ellas y si la farmacia de la que han oído hablar cumple con los estándares de formulación estéril.

Más información

La Universidad Rasmussen tiene más información sobre la elaboración de drogas.

FUENTES: Nota de prensa de la Universidad de Colorado Anschutz, 17 de julio de 2026; Foro de Salud de JAMA, 17 de julio de 2026