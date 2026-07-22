La reacción de Natalie Pérez ante la sensual performance de un participante de Es mi Sueño: “Famoso colágeno”

La cantante quedó impresionada con la imagen de uno de los competidores del certamen

Lejos de los análisis vocales o de la interpretación de las canciones, este martes, Natalie Pérez vivió un particular momento al elogiar la sensualidad de un joven participante en Es mi Sueño (Eltrece). Las palabras de la cantante llegaron después de una encendida performance en la que el concursante Patricio Rodríguez cantó “You can leave your hat on” en medio de un fuerte baile.

Durante la tercera etapa de Es mi sueño, el joven tomó el escenario para interpretar el clásico de Joe Cocker. Su versión no solo sorprendió al jurado por la seguridad vocal, sino también por la actitud con la que asumió el tema, cargado de una sensualidad inesperada en el contexto del certamen.

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Con cada segundo del tema, el jurado iba mostrando su apoyo al joven. Sin embargo, el momento de mayor emoción llegó cuando Patricio se quitó su corbata negra y camisa blanca, mostrando su trabajado torso. En ese instante, Natalie Pérez se sonrojó y se tapó la cara con un portahojas. Al mismo tiempo, Jimena Barón comenzó a agitarse y saltar en su butaca.

Al terminar la canción, el jurado mostró reacciones inmediatas. Natalie Pérez fue la primera en intentar expresar su impresión, aunque se quedó momentáneamente sin palabras, reflejando el impacto de la presentación. Su comentario inicial quedó inconcluso, señal de que la actuación la descolocó: “Bueno, bueno, viniste a poner…”. En ese momento, Jimena Barón intervino con una observación humorística relacionada con la energía y el físico del participante. La interacción entre ambas dio lugar a un ambiente distendido y cómplice frente a la performance de Patricio.

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Natalie Pérez elogió la sensual performance de un participante de Es mi Sueño

Luego, Natalie retomó la palabra para profundizar en su devolución. Reconoció el desafío de interpretar una canción de ese estilo y el riesgo asumido por el concursante al hacerlo en vivo, ante el público y las cámaras. “Más allá de todo esto, hay que animarse a hacer lo que hiciste esta noche. Nos ofreciste un show con una performance impecable y, además, cantás perfecto. Tenés atractivo y personalidad”, evaluó la jurado, señalando tanto la calidad vocal como la actitud escénica.

Jimena Barón sumó su perspectiva y remarcó que la canción elegida no resulta sencilla y que la interpretación de Patricio logró un efecto inesperado en el jurado. “Me pareció que en la mitad te dio un poco de vergüenza porque nos sorprendiste mucho. Es una canción muy exigente y difícil. Tenés mucho talento y te felicito”, concluyó, elogiando la capacidad del participante para asumir el reto y destacarse en el escenario.

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De esta manera, la cantante dejó atrás la polémica que vivió a principios de junio al recibir críticas por su rol como jurado del reality. La artista había protagonizado cruces con participantes, polémicas declaraciones y hasta había trascendido que su actitud había generado incomodidad en sus colegas del jurado.

Así, en una charla con Infama (América), Pérez destacó cómo había sido su experiencia: “Muy bueno. Estoy contenta. Los primeros días estaba un poco más nerviosa porque nunca lo había hecho, nunca fui parte de un reality. Bueno, un ratito de uno de cocina hace un par de años, pero bien, muy contenta".

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En medio de las presuntas intersnas en el ciclo de Guido Kaczka, Natalie Pérez se refirió a su angustia ante las versiones que la tildaban de "agrandada" (Infama - América)

Uno de los momentos más sensibles de la nota llegó al abordar el episodio que la tuvo al borde de las lágrimas. Días atrás, Natalie había dicho sentirse “mimada y cuidada” por el equipo de trabajo en una entrevista para Intrusos, pero luego la actriz terminó llorando en cámara. Consultada por ese instante, fue directa: “Me estaban diciendo algo feo sobre mi persona cuando salía de trabajar y me incomodó de algún modo. Quizás yo también estaba en un día particular, sensible, y bueno, me afectó. De hecho, yo les decía que no me graben y seguían grabándome. Me vi, me quería matar, imaginate. Me dio cringe de mí misma. Dije: ‘¿Por qué me puse así? ¿Por qué soy tan sensible?’. Pero bueno”.

A pesar de la exposición, Natalie aseguró que la relación con sus compañeros del jurado es buena y que el ambiente es distendido: “La pasamos bárbaro. Realmente nos divertimos mucho. Y a mí me gusta generar un lugar cómodo en donde voy a trabajar. No somos amigos, somos compañeros de trabajo, no tengo por qué tener ningún tipo de roce... Pero me agarraron ahí medio frágil, medio débil y me terminó afectando lo que el periodista estaba diciendo de mí, como que me terminó dando la vuelta. Digo, ‘¿por qué? Porque yo venía bien y de repente me quebré...’”.

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Más adelante, la actriz contó que no habló sobre el tema con sus compañeros de trabajo y que tampoco se siente una diva. “Me encantaría, pero no me siento así. Soy una diva a mi manera, no sé”.