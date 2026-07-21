Salud

El café puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, pero ¿qué tanto es seguro?

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MARTES 21 DE JULIO DE 2026 (HealthDay News) -- Aquí tienes una buena noticia para los amantes del café.

Beber hasta cinco tazas de café con cafeína al día es generalmente seguro para la mayoría de los adultos e incluso podría estar relacionado con beneficios cardiovasculares, según un nuevo comunicado científico de la Asociación Americana del Corazón (AHA).

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Cinco tazas de 8 onzas de café de preparación normal al día contienen unos 400 miligramos (mg) de cafeína.

"La cafeína consumida en el café es una parte clave de la vida diaria para millones de personas", dijo el Dr. Gregory Marcus, profesor de medicina en la Universidad de California, San Francisco, que presidió el grupo que redactó la declaración de la AHA.

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"En nuestra revisión de la investigación más reciente, para la mayoría de los adultos, una ingesta de hasta 400 mg de cafeína al día ... es seguro y no aumenta el riesgo cardiovascular", añadió en un comunicado de prensa.

Los autores afirman que 400 miligramos podrían estar relacionados con un menor riesgo de enfermedades cardíacas, insuficiencia cardíaca e ictus, así como diabetes tipo 2.

Pero hay un pequeño inconveniente.

Estos beneficios potenciales se asociaron con el café negro. Añadir azúcares, jarabes aromatizados, leche o nata puede reducir esos beneficios para la salud.

Y no todas las fuentes de cafeína son iguales, señalaba la declaración.

Dosis altas de cafeína --especialmente de bebidas energéticas y chupitos energéticos-- pueden aumentar el riesgo de hipertensión y ritmos cardíacos anormales.

Los autores afirman que la edad, la genética, los medicamentos y las condiciones de salud subyacentes pueden afectar cómo reacciona tu cuerpo a la cafeína. Por eso, es importante hablar con tu médico sobre lo que es lo mejor para ti.

Más información

UC Davis Health tiene más información sobre la cafeína y tu corazón.

FUENTE: HealthDay TV, 21 de julio de 2026

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