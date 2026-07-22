La profunda carta de la esposa del Dibu Martínez después de que el arquero puso su futuro en duda en la selección argentina: “Es momento de sanar”

Mandinha acompañó a Dibu Martínez a la ceremonia del Balón de Oro en 2023 (Créditos: Reuters/Stephanie Lecocq)

“El dolor es difícil de explicar, queda reflexionar muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado”. La publicación de Emiliano Martínez en redes sociales causó profundo impacto en la Argentina porque el arquero campeón del mundo en Qatar 2022 puso su futuro en duda con la Selección y, en las últimas horas, su esposa Mandinha realizó una serie de publicaciones para destacar el sacrificio y la entrega de su marido con la intención de llegar en óptimas condiciones al Mundial 2026.

La mujer, quien tiene raíces portuguesas, se expidió a través de varios posteos en forma de historia dentro de la plataforma Instagram con mensajes al arquero, a las familias de los jugadores de la Celeste y Blanca y al pueblo argentino. En primer lugar, le dedicó un largo escrito a su amado: “Estoy inmensamente orgullosa de vos. Solo las personas más cercanas a nosotros saben realmente por lo que pasaste durante este Mundial. Empezamos este camino sin siquiera saber si ibas a poder jugar un solo partido por tu dedo roto”.

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Cabe recordar que Emi sufrió una fractura chica en el dedo anular de una de sus manos durante el calentamiento previo a afrontar la final ganada con Aston Villa ante Friburgo en la Europa League a fines de mayo pasado: “Ya habías ganado un título europeo jugando con un dolor increíble, y cuando por fin tuvimos un merecido descanso en Portugal, igual no pudiste descansar de verdad. Mirabas a nuestros bebés jugando en la pileta, queriendo más que nada meterte con ellos y disfrutar esos momentos tan especiales, pero no podías arriesgarte a empeorar la lesión”.

“Hubo incontables llamadas, médicos y especialistas recomendando cirugía, sabiendo que si te operabas, casi seguro significaba perderte el Mundial. Tuviste que tomar una de las decisiones más difíciles de tu carrera: confiar en que tu cuerpo sanaría, dejarlo en manos de Dios y creer que lo que tenía que ser, iba a ser”, agregó la madre de sus hijos.

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La carta de Mandinha para Dibu Martínez

Esto coincide con lo narrado por el protagonista en la previa a la final ante España en conferencia de prensa: “Cuando te dicen después de ganar una final con un dedo roto que te tenés que operar y te perdés toda la fase de grupos, se te llena la cabeza de preguntas. Tuve una preparación diferente a todos. Sabía que me iba a doler muchísimo. Evité la operación. Todos los especialistas de mano que consulté me decían que me tenía que operar. En toda la fase de grupos no pude entrenar con el grupo”.

En ese sentido, Mandinha relató cómo fueron esos días de incertidumbre en la carrera del Dibu: “Esas semanas estuvieron llenas de radiografías, yesos, noches sin dormir por el dolor constante, incertidumbre y frustración. Después llegó el viaje para unirte a tus compañeros, solo para descubrir que todavía no podías entrenar con ellos. Mientras todos se preparaban juntos, vos entrenabas solo. Después de trabajar todo el año para este momento, sé lo difícil que fue para vos. Pero nunca te quejaste”.

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En otro de los posteos, la esposa le dejó su absoluto respaldo y destacó el récord que batió tras convertirse en el arquero con más atajadas en una final de Mundial con 11 tapadas: “Amor, diste absolutamente todo. Dejaste hasta la última parte de vos en esa cancha. Tu actuación en la final fue extraordinaria, y todos lo vieron. Le devolviste todo a tu país, a tus compañeros y a los millones de personas que creen en vos. Llegaste a Argentina ayer y recibiste ese amor increíble de tu gente. Y fue porque reconocieron exactamente lo que yo siempre supe. Vieron tu profesionalismo. Vieron tu sacrificio. Vieron tu corazón. Y vieron tu enorme talento“.

“No podríamos estar más orgullosos de vos. No por trofeos o medallas, sino por el hombre que sos. El marido, el padre, el compañero y el futbolista que nunca elige el camino fácil, que siempre da todo, sin importar el dolor", describió al guardameta de Aston Villa de Inglaterra. Por último, cerró su misiva: “Nuestros bebés y nuestra familia siempre vamos a ser tus mayores hinchas. Te amamos más allá de las palabras, y no podríamos estar más orgullosos de caminar a tu lado en cada momento, en las buenas y en las malas. Ahora, es momento de descansar, de sanar y de disfrutar a las personas que más te aman. Te ganaste cada uno de esos momentos. Te amamos infinitamente”.

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Otra parte de la carta escrita por Mandinha a su esposo

Por otro lado, Mandinha se refirió a los desafíos que afrontó esta Copa del Mundo, y que fue seguida de cerca por las familias de los jugadores en los Estados Unidos: “Puso a prueba a todos. Los viajes constantes cada dos o tres días, abrir y cerrar valijas, aeropuertos, micros, taxis, hoteles, distintas ciudades. Familias con bebés tratando de mantener rutinas, chicos durmiendo donde podían, comiendo lo que había porque no había otra opción. Fue agotador para cada jugador, cada esposa, cada hijo y cada familiar que vivió este camino juntos. Y aún así, en medio de todo ese caos, este grupo se hizo más fuerte”.

“También quiero decir que estoy eternamente muy agradecida con las personas dentro del equipo argentino que ayudaron y apoyaron a Emi durante todo este Mundial”, concluyó.

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Los próximos días serán claves en el futuro de Emiliano, luego de deslizar que analizará cuál será su futuro con esta camiseta. Argentina tiene por delante dos fechas FIFA en lo que resta del calendario, que se llevarán a cabo del 21 de septiembre al 6 de octubre y del 9 al 17 de noviembre.

La carta de Mandinha Martínez para el público argentino

La misiva de Mandinha dirigida a los hinchas argentinos

Puede que no haya nacido en Argentina. No tengo sangre argentina corriendo por mis venas. Pero mi marido y mis hijos son argentinos. Pero durante este Mundial, canté con ustedes. Lloré con ustedes. Celebré con ustedes. Sufrí con ustedes. Sentí cada emoción a su lado. El apoyo y el amor dentro de este grupo de familias es algo que nunca voy a olvidar, fueron lo más! Apoyando una a otra.

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Este país es realmente especial. La pasión. La energía. El amor incondicional que tienen por su país y por su equipo es algo único. Y lo que más me conmovió fue que, incluso cuando no conseguimos el resultado que todos soñábamos, los argentinos nunca dejaron de cantar. Se quedaron hasta el último momento, levantando a los jugadores en lugar de dejarlos irse solos. Eso es lo que hace a Argentina tan única. Siempre voy a estar agradecida de haber vivido esto junto a ustedes, Argentina.