Salud

5 alimentos que fueron acusados de dañinos y hoy son clave para cuidar el corazón

Dietistas estadounidenses revisaron décadas de evidencia científica y concluyeron que estos productos contienen compuestos que protegen la función cardiovascular. Cómo incorporarlos a la dieta diaria y obtener sus beneficios

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Ilustración en acuarela de una bolsa de tela color crema llena de comestibles: una barra de chocolate, huevos, papas, una botella de leche y una de aceite.
La revisión de evidencia reubica a cinco alimentos cuestionados dentro de patrones de alimentación cardioprotectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alimentación saludable y enfermedades cardiovasculares, junto con la revisión de mitos sobre productos frecuentes en la dieta diaria, protagonizan el análisis de Eating Well, que reúne la opinión de dietistas estadounidenses sobre cinco productos injustamente señalados como dañinos.

Según especialistas consultados por el medio, estos productos aportan nutrientes y compuestos que favorecen la salud cardíaca, siempre que su consumo sea moderado y se integren dentro de hábitos de vida saludables.

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1. Beneficios de los aceites vegetales de semillas en la salud cardíaca

Primer plano de una mano vertiendo un chorro de aceite de oliva desde una botella de vidrio sobre una ensalada fresca con lechuga, tomate, zanahoria y cebolla.
Los aceites vegetales de semillas se asocian con mejores perfiles de colesterol cuando sustituyen grasas saturadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los aceites vegetales de semillas —como canola, girasol, cártamo, sésamo y uva— han sido motivo de controversia y erróneamente catalogados como peligrosos. Sapna Peruvemba, nutricionista, advierte que han sido de los alimentos más incomprendidos, pese a décadas de evidencia que muestran lo contrario.

Investigaciones científicas concluyen que reemplazar grasas saturadas por grasas poliinsaturadas de los aceites de semillas reduce el colesterol LDL (considerado “malo”).

La dietista Jamie Mok subraya que sustituir grasas animales y aceites tropicales por aceites vegetales de semillas representa una alternativa beneficiosa para la salud cardiovascular. Se recomienda usar aceite de sésamo o girasol para saltear y canola o uva en recetas horneadas o repostería.

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2. Papas: nutrientes y recomendaciones para el corazón

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Las papas preparadas al horno, hervidas o asadas aportan fibra, almidón resistente y potasio relevantes para la presión arterial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reputación negativa de las papas se debe más a la forma en que suelen prepararse —fritas o en chips— que a su composición natural. Las versiones más populares, ricas en grasas y sodio, se vinculan con un mayor riesgo cardiovascular, explica Peruvemba al medio.

Si se consumen al horno, hervidas o asadas, las papas ofrecen fibra y almidón resistente, ambos útiles para reducir el colesterol LDL y mejorar la salud metabólica. Una papa mediana contiene más potasio que una banana, un mineral fundamental para la regulación de la presión arterial y la función muscular.

Estudios recogidos por Eating Well asocian el consumo elevado de potasio con una disminución significativa del riesgo de eventos cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares. Para maximizar el beneficio, se recomienda prepararlas con hierbas o especias en lugar de grasas saturadas.

3. La leche entera y su papel en la salud cardiovascular

Un vaso de leche de soja, un bol de arándanos frescos y una pila de tortitas en una encimera blanca de cocina. Al fondo, una cocina moderna iluminada con luz natural.
La leche entera suma calcio, vitamina D y compuestos bioactivos cuando se incorpora en cantidades moderadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años se recomendó evitar la leche entera por un supuesto efecto negativo sobre el corazón. Sin embargo, Lauren Twigge, dietista, asegura que actualmente la evidencia descarta el daño previamente atribuido.

Investigaciones recientes sostienen que los lácteos, ya sean regulares o bajos en grasa, no aumentan el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ni afectan negativamente la presión arterial o los niveles totales de colesterol o LDL.

La leche entera contiene compuestos bioactivos, calcio y vitamina D, todos vinculados a la protección del corazón. Aunque persiste la recomendación general de limitar las grasas saturadas, los especialistas sugieren que pequeñas cantidades de leche entera pueden incorporarse en café o batidos, especialmente cuando la dieta es baja en este tipo de grasas.

4. Huevos: un alimento completo para el corazón

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los huevos concentran nutrientes en la yema y aportan proteína de alta calidad dentro de planes equilibrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los huevos han recuperado espacio en la dieta saludable gracias a la actualización del conocimiento científico. “La evidencia actualizada ya no identifica el colesterol dietético como una amenaza para el corazón, por lo que es posible reincorporar los huevos con moderación en un plan de alimentación cardiosaludable”, explica Mok en el medio citado.

Cada huevo aporta seis gramos de proteína de alta calidad, grasas saludables que facilitan la absorción de nutrientes, incluida la vitamina D, y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, ambos importantes para la inmunidad y la vista.

Twigge resalta que la mayoría de los nutrientes se concentran en la yema, rica en grasas insaturadas beneficiosas. Además, los huevos son accesibles y fáciles de combinar con otros alimentos saludables, siendo recomendable consumirlos duros o revueltos junto a frutas o pan integral.

5. El valor del chocolate negro en la dieta cardíaca

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El chocolate negro con alto contenido de cacao aporta flavonoides y minerales vinculados con la función vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El chocolate negro, especialmente el que contiene al menos 70% de cacao, aporta flavonoides con efecto antioxidante, que favorecen la función vascular y ayudan a bajar la presión arterial, precisa Peruvemba para Eating Well. Se aconseja evitar chocolates con azúcar añadido y productos lácteos por su impacto adverso en la salud cardiovascular.

Además de antioxidantes, el chocolate negro es fuente de minerales como magnesio y cobre, esenciales para la función muscular y del corazón. Las dietistas recomiendan consumir entre 30 y 60 gramos diarios de chocolate negro de calidad, ya sea solo o con fruta.

Recomendaciones adicionales para mantener un corazón saludable

Doctora sentada frente a un paciente, ambos en un escritorio. Ella sujeta un tubo de sangre y un informe de laboratorio. Un estetoscopio descansa sobre la mesa
La forma de cocción y el nivel de azúcar añadido definen gran parte del impacto cardiometabólico de estos productos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de la alimentación, los especialistas mencionados por el medio citado recalcan la importancia de realizar actividad física con regularidad, controlar el estrés, dormir bien y limitar el consumo de alcohol.

Practicar al menos 150 minutos semanales de ejercicio moderado contribuye a mejorar la presión arterial y el colesterol. Dormir entre 7 y 8 horas cada noche es fundamental para regular la presión sanguínea y el estrés, mientras que reducir o evitar el alcohol protege la función cardiovascular.

Integrar en la dieta aceites vegetales de semillas, papas preparadas saludablemente, leche entera, huevos y chocolate negro es solo una parte del cuidado del corazón: los hábitos activos, un buen descanso y el control del estrés completan el enfoque para una salud cardiovascular óptima, concluye Eating Well en su análisis.

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